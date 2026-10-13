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Akamai를 통해 온라인 비디오 활용에 대한 당사의 비전을 실현함으로써 고객과 더욱 긴밀히 교류할 수 있습니다. 이러한 노력의 성공은 Adobe TV 사이트 평가판 다운로드가 실제 구매로 전환되는 비율이 거의 10%에 달하는 것으로 입증되고 있습니다. 이는 Adobe가 사용자에게 동기를 부여하는 능력이 개선됐으며 잠재 고객을 실제 구매자로 전환할 가능성이 높아졌다는 의미입니다."— 밥 돈런(Bob Donlon), Adobe TV 총괄 프로듀서
배경
2008년 4월에 서비스를 개시한 Adobe TV는 세계적인 창작 툴 Adobe Creative Suite® 제품군을 비롯한 Adobe 제품에 대한 전문가의 설명과 아이디어를 제공하는 무료 온라인 비디오 사이트입니다. 창의적인 일을 수행하는 커뮤니티를 교육하고 영감을 주며 엔터테인먼트를 제공하는 Adobe TV는 tv.adobe.com에서 온라인으로 서비스하며, 새로운 Adobe Media Player에서 다양한 쇼 네트워크를 이용할 수도 있습니다. Adobe TV는 고객과 잠재 고객이 Adobe 제품을 적극 이용하고 신제품을 발굴하도록 유도하기 위해 창작부터 재생까지 모든 면에서 Adobe만의 탁월한 비디오 기술과 성능을 선보이고 있습니다. 첫 2개월간 Adobe TV 웹 사이트는 약 25만의 고유 방문 횟수와 150만 뷰를 기록했고, Adobe Media Player에서는 Adobe TV Network를 통해 130만의 고유 방문 횟수와 2천만 이상의 뷰를 달성했습니다.
도전 과제
Adobe는 처음부터 여러 배포 채널을 통해 새로운 콘텐츠를 매일 효율적으로 빠르게 게시하고 전 세계 이용자들에게 완벽한 환경을 제공하고자 했습니다. 이러한 이유로 Adobe는 Akamai를 선택했습니다.
목표
Adobe는 자사의 브랜드와 목표 달성을 지원하기 위해 다음 2가지 핵심 요구 사항을 충족하고자 했습니다.
- 우수한 최종 사용자 환경 제공: Adobe는 고도로 창의적인 웹 환경에 뿌리를 둔 글로벌 브랜드 기업으로, 전 세계 이용자들이 고품질 영상을 즐길 수 있는 환경을 조성하고자 했습니다.
- 콘텐츠 게시 간소화: Adobe는 직원이 Adobe TV 사이트와 Adobe Media Player 양쪽에 잦은 빈도로도 콘텐츠를 효율적으로 게시할 수 있는 솔루션을 원했습니다.
Akamai를 선택한 이유
출시 기간 단축
Adobe는 고유한 요구 사항을 수용할 수 있는 Akamai의 역량과 기업의 목표에 부응하는 Akamai Stream OS의 유연성에 깊게 매료되었습니다. 이와 더불어 전 세계 고객에게 탁월한 성능을 제공하는 Akamai CDN(콘텐츠 전송 네트워크)의 능력이 Adobe TV 총괄 프로듀서 밥 돈런이 주저하지 않고 Akamai를 선택한 이유였습니다.
Adobe가 Akamai를 채택하기로 결정하고 오래지 않아 Adobe TV는 비교적 짧은 기간에 손쉽게 운영을 시작할 수 있었습니다. 플레이어 소스 코드가 포함된 개발자 툴킷 Akamai Media Framework는 Adobe가 Akamai Stream OS 워크플로 및 미디어 전송 네트워크에 간편하게 연결할 수 있는 기반이 되었습니다. 돈런은 "맞춤형 비디오 플레이어 애플리케이션을 포함해 이러한 대규모 프로젝트를 단 5개월 만에 서비스 개시할 수 있어 정말 놀라웠습니다"라고 말합니다.
유연한 플랫폼 활용
Adobe에게는 다양한 워크플로를 수용하는 Stream OS 솔루션의 유연성이 특히 중요한 점으로 다가왔습니다. 예를 들어 Adobe는 사이트 방문객이 시연된 Adobe 제품의 평가판을 다운로드할 수 있도록 Adobe TV의 비디오 옆에 링크를 포함하고자 했습니다. 돈런은 "모든 웹 페이지를 직접 업데이트하는 일은 대단히 부담스러울 것입니다"라고 설명합니다. Adobe는 Stream OS를 사용해 링크를 각 비디오와 연결된 메타데이터의 일부로 포함시킴으로써 비디오를 게시할 때 링크가 자동으로 나타나도록 설정할 수 있습니다. 또한, 메타데이터는 사이트 방문객이 콘텐츠를 쉽게 찾는 데도 도움이 됩니다.
게시 프로세스 간소화
Adobe는 충성도 높은 고객을 확보하고 반복 방문을 유도하려면 매일 신규 프로그램을 제공하는 일이 중요하다는 점을 인식하고 있습니다. 첫 서비스 출시일에 200개의 비디오를 선보인 Adobe는 매일 새로운 비디오를 2~6개씩 게시합니다. Adobe는 Adobe TV 사이트와 Adobe Media Player 양쪽에 모두 게시해야 해 동일한 업무를 두 번씩 수행하는 상황에 직면했습니다. 또한, 동시에 여러 명의 직원이 기반 기술을 별도로 학습할 필요 없이 Adobe TV의 콘텐츠를 게시할 수 있도록 해야 했습니다.
Adobe는 Akamai의 Stream OS 솔루션을 활용, 매우 원활한 워크플로를 통해 스트리밍 비디오를 게시하고 비디오를 직접 게시할 경우 일반적으로 나타나는 병목 현상을 줄일 수 있습니다. 돈런은 "Akamai 솔루션이 없었다면 콘텐츠를 두 군데에 직접 게시해야 했을 것입니다. 그랬다면 비용도 많이 들고 작업의 피로도 역시 상당했을 것입니다"라고 설명합니다.
RSS 활용
Adobe Media Player는 CBS, MTV Networks, Universal Music Group, PBS, Condé-Net, Scripps Networks 등의 메이저 TV 방송사와 업계 선두 콘텐츠 게시자의 다양한 TV 프로그램 및 엔터테인먼트 비디오 콘텐츠를 제공하는 데스크탑 스트리밍 비디오 플레이어입니다.
Adobe Media Player는 주로 RSS 피드를 통해 대규모 콘텐츠 라이브러리를 업데이트 및 게시합니다. Stream OS는 손쉽게 RSS 피드를 생성하고 콘텐츠를 업데이트하기 위해 Media Framework(구문 분석 및 RSS 게시를 지원하기 위해 Adobe Flash® Player에 플레이어의 모범 사례를 제공)와 RSS Manager를 모두 활용해 RSS 게시 기준의 준수를 지원합니다.
돈런은 "Adobe의 미디어 플레이어는 RSS 수집기에 해당하기 때문에 Stream OS의 이점을 활용해 게시 워크플로를 구현하는 것은 매우 간단한 일입니다"라고 말합니다. Stream OS 내부 디렉터리에 업로드된 콘텐츠는 정확한 RSS 피드에 매핑되어 더욱 손쉽게 게시 작업을 진행할 수 있습니다. 추가 배포 채널은 또 다른 RSS 피드를 생성하는 것만으로 간편하게 추가할 수 있습니다.
연합을 통한 도달 범위 확장
Adobe는 최대한 많은 사용자에게 Adobe 제품에 관한 입소문을 전파하는 것을 목표로 삼습니다. Adobe는 이용자들이 자신의 사이트나 페이지에 Adobe 비디오를 추가하는 기능을 구현함으로써 시청자의 범위를 크게 넓힐 수 있었습니다. 돈런은 "Akamai는 다른 누군가의 사이트에 나타나는 비디오를 포함한 우리의 모든 비디오를 전송하고 있기 때문에 Adobe는 환경에 대한 통제력을 유지하고 재생 품질이 Adobe 브랜드를 긍정적으로 반영한다고 확신할 수 있습니다"라고 말합니다. Adobe는 입소문의 힘과 인터넷의 네트워크 효과에 의지해 마케팅에 크게 투자할 필요 없이 메시지의 도달 범위를 크게 넓히고 Adobe TV를 더욱 성공적으로 이끌 수 있었습니다.
최종 사용자 환경의 맞춤화
Akamai Media Framework는 완전한 개방형이기 때문에 Adobe는 커뮤니티 기능, 점수 및 인기 순위 등 자사의 필요에 부합하는 맞춤형 스트리밍 비디오 플레이어 환경을 조성할 수 있었습니다. 시청자가 콘텐츠를 평가하면 Stream OS가 해당 정보를 RSS 피드 안의 Adobe TV 인터페이스에 게시합니다. Stream OS 보고 툴을 통해 Adobe는 Adobe TV 사이트에서 또는 Adobe Media Player를 통해 콘텐츠에 접속하고 있는 시청자 수를 파악할 수 있습니다.
온라인 비디오가 가진 모든 이점을 활용
비디오는 Adobe가 창의적인 업무를 수행하는 커뮤니티를 교육하고 영감을 주며 엔터테인먼트를 제공함으로써 사용자들에게 Adobe 제품을 제대로 활용하는 방법을 보여줄 수 있는 강력한 수단입니다. Adobe의 미디어 관리 및 배포 워크플로에 Akamai의 성능이 더해짐에 따라 Adobe는 전 세계 수백만 디자이너와 개발자에게 제공되는 비디오를 손쉽게 관리하고 범주화하는 동시에 수익 창출에 직접적인 영향력을 가할 수 있습니다. 돈런은 “Adobe가 Adobe TV에 대해 가진 비전은 우리의 고객 기반이 온라인 비디오를 더욱 확실한 방식으로 활용하도록 유도하는 것이었습니다. 이러한 노력의 성공은 Adobe TV 사이트 평가판 다운로드가 실제 구매로 전환되는 비율이 거의 10%에 달하는 것으로 입증되고 있습니다. 이는 Adobe가 사용자에게 동기를 부여하는 능력이 개선됐으며 잠재 고객을 실제 구매자로 전환할 가능성이 높아졌다는 의미입니다"라고 마무리합니다.
Akamai 소개
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