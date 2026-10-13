Adobe는 고유한 요구 사항을 수용할 수 있는 Akamai의 역량과 기업의 목표에 부응하는 Akamai Stream OS의 유연성에 깊게 매료되었습니다. 이와 더불어 전 세계 고객에게 탁월한 성능을 제공하는 Akamai CDN(콘텐츠 전송 네트워크)의 능력이 Adobe TV 총괄 프로듀서 밥 돈런이 주저하지 않고 Akamai를 선택한 이유였습니다.

Adobe가 Akamai를 채택하기로 결정하고 오래지 않아 Adobe TV는 비교적 짧은 기간에 손쉽게 운영을 시작할 수 있었습니다. 플레이어 소스 코드가 포함된 개발자 툴킷 Akamai Media Framework는 Adobe가 Akamai Stream OS 워크플로 및 미디어 전송 네트워크에 간편하게 연결할 수 있는 기반이 되었습니다. 돈런은 "맞춤형 비디오 플레이어 애플리케이션을 포함해 이러한 대규모 프로젝트를 단 5개월 만에 서비스 개시할 수 있어 정말 놀라웠습니다"라고 말합니다.