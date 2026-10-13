A Adobe ficou impressionada com a capacidade da Akamai de acomodar suas necessidades particulares, bem como com a flexibilidade de o Akamai Stream OS cumprir suas metas corporativas. Isso, combinado com o fato de que a rede de entrega de conteúdo (CDN, content delivery network) da Akamai oferecia excelentes capacidades para atingir um público global, convenceu Bob Donlon, produtor executivo da Adobe TV, de que a Akamai era a escolha certa.

Assim que a Adobe decidiu trabalhar com a Akamai, ficou fácil para a Adobe TV entrar em operação em um prazo relativamente curto. O Akamai Media Framework - um kit de ferramentas de desenvolvedor com código-fonte de player - foi a base que permitiu que a Adobe se conectasse facilmente aos fluxos de trabalho do Akamai Stream OS e à rede de distribuição de mídia. "Lançar um projeto dessa dimensão em apenas cinco meses - incluindo aplicações de player de vídeo personalizados - foi incrível", afirma Donlon.