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"A Akamai permite que concretizemos nossa visão de utilizar vídeo on-line para nos relacionarmos de maneira mais eficiente com nossa base de clientes. O sucesso deste esforço é comprovado por nossa taxa de conversão de downloads de versões de teste do website da Adobe TV de aproximadamente 10%. Isso significa que estamos efetivamente inspirando nosso público e aumentando a probabilidade de convertermos pesquisadores em compradores."— Bob Donlon, produtor executivo, Adobe TV
A situação
Lançada em abril de 2008, a Adobe TV é um recurso gratuito de vídeo on-line para formação especializada e inspiração sobre os produtos Adobe, incluindo a família Adobe Creative Suite® de ferramentas criativas de nível mundial. Desenvolvida para educar, inspirar e entreter a criativa comunidade, a Adobe TV está disponível on-line no endereço tv.adobe.com e como uma rede de shows no novo Adobe Media Player. Com o objetivo de incentivar os clientes atuais e em potencial a utilizarem ativamente seus produtos Adobe e a descobrirem outros novos, a Adobe TV demonstra a força das tecnologias de vídeo líderes da Adobe, da criação à reprodução. Nos dois primeiros meses, o website da Adobe TV registrou cerca de 250.000 visitantes exclusivos e 1,5 milhão de espectadores, enquanto 1,3 milhão de visitantes consumiu mais de 20 milhões de visualizações por meio da Rede Adobe TV no formato Adobe Media Player.
O desafio
Desde o início, a Adobe queria garantir que conseguiria publicar diariamente novos conteúdos com eficiência e rapidez em vários canais de distribuição e proporcionar uma experiência perfeita a usuários do mundo todo. É por esse motivo que ela procurou a Akamai.
O objetivo
A Adobe precisava atender a dois requisitos-chave para sustentar sua marca e objetivos:
- Garantir uma excelente experiência ao usuário final: Como uma empresa global cuja marca tem como base experiências criativas na Web, a Adobe precisava garantir que usuários do mundo todo estavam tendo uma experiência de visualização de alta qualidade.
- Simplificar a publicação de conteúdo: A Adobe desejava uma solução que permitisse à equipe publicar conteúdo de modo eficiente e com frequência tanto no website da Adobe TV quanto no Adobe Media Player.
Por que a Akamai
Garantindo uma rápida introdução no mercado
A Adobe ficou impressionada com a capacidade da Akamai de acomodar suas necessidades particulares, bem como com a flexibilidade de o Akamai Stream OS cumprir suas metas corporativas. Isso, combinado com o fato de que a rede de entrega de conteúdo (CDN, content delivery network) da Akamai oferecia excelentes capacidades para atingir um público global, convenceu Bob Donlon, produtor executivo da Adobe TV, de que a Akamai era a escolha certa.
Assim que a Adobe decidiu trabalhar com a Akamai, ficou fácil para a Adobe TV entrar em operação em um prazo relativamente curto. O Akamai Media Framework - um kit de ferramentas de desenvolvedor com código-fonte de player - foi a base que permitiu que a Adobe se conectasse facilmente aos fluxos de trabalho do Akamai Stream OS e à rede de distribuição de mídia. "Lançar um projeto dessa dimensão em apenas cinco meses - incluindo aplicações de player de vídeo personalizados - foi incrível", afirma Donlon.
Tirando proveito de uma plataforma flexível
A flexibilidade da solução Stream OS, como a capacidade de acomodar uma variedade de fluxos de trabalhos, foi crucial para a Adobe. Por exemplo, a Adobe queria incluir links ao lado dos vídeos na Adobe TV para que os visitantes do website pudessem baixar uma versão de teste do produto da Adobe que estava sendo demonstrado. "Seria um trabalho enorme para nossa equipe atualizar todas as nossas páginas da web manualmente", explica Donlon. Com o Stream OS, a Adobe pode incluir links como parte dos metadados associados a cada vídeo. Quando o vídeo é publicado, os links aparecem automaticamente. Além disso, os metadados facilitam a localização de conteúdo aos visitantes do website.
Simplificando o processo de publicação
A Adobe compreende a importância de oferecer uma nova programação diariamente para criar um público-alvo leal e estimular o retorno dos visitantes. Desde o lançamento com 200 vídeos, a empresa publicou de 2 a 6 novos vídeos todos os dias da semana. Como a Adobe publica tanto no website da Adobe TV quanto no Adobe Media Player, ela enfrentava a possível duplicação de esforços. Ao mesmo tempo, ela precisava permitir que vários funcionários publicassem conteúdo na Adobe TV, sem exigir que conhecessem a tecnologia subjacente.
Com a solução Stream OS da Akamai, a Adobe pode publicar transmissões de vídeo usando um fluxo de trabalho praticamente contínuo e reduzir os gargalos normalmente associados à publicação manual de vídeos. "Sem a solução, poderíamos ter sido forçados a publicar manualmente nosso conteúdo em dois locais - uma tarefa dispendiosa e entediante", explica Donlon.
Utilizando o RSS
O Adobe Media Player é um leitor de streaming de vídeo para desktop que oferece uma ampla variedade de programação televisiva e conteúdo de vídeo de entretenimento das maiores emissoras de televisão e dos principais publicadores de conteúdo, como CBS, MTV Networks, Universal Music Group, PBS, Condé-Net e Scripps Networks.
O Adobe Media Player se baseia nos feeds RSS para atualizar e publicar sua extensa biblioteca de conteúdo. O Stream OS é compatível com o padrão de publicação RSS tanto com o Media Framework – que oferece as melhores práticas para uso do leitor que suportam a análise e publicação de RSS no Adobe Flash® Player – quanto com o RSS Manager, para fácil criação e simples atualizações de conteúdo de feeds RSS.
"Era simples utilizar o Stream OS para ativar nosso fluxo de trabalho de publicação, especialmente porque nosso media player é um agregador RSS", afirma Donlon. O conteúdo é carregado em diretórios no Stream OS, que são mapeados para o feed RSS correto, resultando em uma abordagem de não-intervenção para publicação. É possível adicionar mais canais de distribuição com a simples criação de outra taxa de RSS.
Expandindo o alcance por meio do Syndication
A Adobe tem como objetivo divulgar seus produtos ao maior número possível de pessoas. Ao permitir que as pessoas incorporem vídeos da Adobe aos seus próprios websites ou páginas, a empresa expande enormemente seu alcance. "Como a Akamai está entregando todos os nossos vídeos – mesmo quando eles aparecem no website de outra pessoa – mantemos o controle da experiência e podemos ter a certeza de que a qualidade da reprodução reflete positivamente a marca Adobe", diz Donlon. Utilizando o poder da palavra e o efeito de rede da Internet, a Adobe aumenta consideravelmente o alcance de suas mensagens e o sucesso da Adobe TV – sem um investimento substancial em marketing.
Personalizando a experiência do usuário final
Como o Akamai Media Framework é totalmente aberto, a Adobe conseguiu criar uma experiência personalizada de leitor de streaming de vídeo que atende às suas necessidades particulares, incluindo recursos comunitários, como avaliações e classificações por popularidade. Depois que os espectadores classificam o conteúdo, o Stream OS publica as informações na interface da Adobe TV no feed RSS. Por meio de ferramentas de relatórios do Stream OS, a Adobe pode verificar quantos espectadores estão acessando conteúdo no website da Adobe TV e pelo Adobe Media Player.
Aproveitando ao máximo todos os benefícios do vídeo on-line
Os vídeos são uma maneira poderosa de a Adobe ensinar, inspirar e entreter a criativa comunidade, permitindo que a empresa mostre aos usuários como aproveitar ao máximo os produtos Adobe. Com a Akamai capacitando o fluxo de trabalho de distribuição e gerenciamento de mídia da Adobe, a empresa pode facilmente gerenciar e catalogar vídeos que atingem milhões de designers e desenvolvedores do mundo todo, afetando diretamente o resultado final. "Com a Adobe TV, a Adobe tinha como objetivo utilizar vídeo on-line para nos relacionarmos de maneira mais eficiente com nossa base de clientes. O sucesso deste esforço é comprovado por nossa taxa de conversão de downloads de versões de teste do website da Adobe TV de aproximadamente 10%. Isso significa que estamos efetivamente inspirando nosso público e aumentando a probabilidade de convertermos pesquisadores em compradores", conclui Donlon.
Sobre a Akamai
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