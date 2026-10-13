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« Akamai nous permet de concrétiser notre vision de l'utilisation de la vidéo en ligne pour fidéliser plus efficacement notre base de clients. Cet effort s'est avéré gagnant, comme le montre le taux de près de 10 % de conversions après des téléchargements de versions d'essai sur le site Adobe TV. Cela montre que nous captivons efficacement notre audience et augmentons nos probabilités de transformer les internautes en acheteurs. »— Bob Donlon, producteur exécutif, Adobe TV
La situation
Lancé en avril 2008, Adobe TV est une ressource vidéo en ligne gratuite offrant une source d'inspiration et des instructions d'expert sur les produits Adobe, y compris la gamme d'outils créatifs de classe mondiale Adobe Creative Suite®. Conçu pour informer, inspirer et divertir la communauté créative, Adobe TV est disponible en ligne sur tv.adobe.com et sous forme de réseau d'émissions dans le nouveau Adobe Media Player. Avec pour objectif d'encourager les clients et prospects à utiliser activement leurs produits Adobe et à en découvrir de nouveaux, Adobe TV témoigne de la puissance des technologies vidéo de pointe d'Adobe, de la création à la diffusion. Les deux premiers mois de son existence, le site Web Adobe TV a enregistré près de 250 000 visiteurs uniques et 1,5 million de vues, alors que 1,3 million de visiteurs uniques et plus de 20 millions de vues ont été enregistrés via le réseau Adobe TV dans Adobe Media Player.
Le défi
Dès le début, Adobe souhaitait pouvoir publier efficacement et rapidement de nouveaux contenus, tous les jours et sur de multiples canaux de distribution, ainsi qu'offrir une expérience irréprochable aux utilisateurs du monde entier. C'est la raison pour laquelle il s'est tourné vers Akamai.
L'objectif
Adobe devait répondre à deux grandes exigences pour atteindre ses objectifs :
- Garantir une expérience supérieure pour les utilisateurs finaux : en tant qu'entreprise mondiale dont la marque est associée aux meilleures expériences Web créatives, Adobe devait garantir une expérience de visionnage de haute qualité aux utilisateurs du monde entier.
- Rationaliser la publication de contenu : Adobe souhaitait une solution permettant aux employés de publier efficacement et régulièrement du contenu, à la fois sur le site Adobe TV et Adobe Media Player.
Pourquoi Akamai
Des délais de commercialisation plus courts
Adobe a été impressionné par la capacité d'Akamai à répondre à ses besoins uniques, ainsi que par la flexibilité d'Akamai Stream OS pour atteindre ses objectifs d'entreprise. Tout cela, associé aux capacités exceptionnelles fournies par le réseau de diffusion de contenu (CDN) pour atteindre une audience mondiale, a convaincu Bob Donlon, Producteur exécutif pour Adobe TV, qu'Akamai représentait la meilleure option.
Une fois qu'Adobe a choisi de travailler avec Akamai, il était facile pour Adobe TV de devenir opérationnel et autonome dans un délai relativement court. L'infrastructure multimédia d'Akamai, un outil pour développeurs avec le code source du lecteur, a servi de base pour permettre à Adobe de se connecter facilement aux flux de travail d'Akamai Stream OS et au réseau de diffusion de contenu multimédia. « C'était incroyable de pouvoir lancer un projet de cette envergure, notamment les applications de lecteur vidéo personnalisées, en seulement cinq mois », déclare B. Donlon.
Le bénéfice d'une plateforme flexible
La flexibilité de la solution Stream OS, comme la capacité de s'adapter à une multitude de flux de travail, étaient des éléments essentiels pour Adobe. Adobe souhaitait par exemple inclure des liens à côté des vidéos sur Adobe TV afin que les visiteurs du site puissent télécharger une version d'essai du produit Adobe en cours de démonstration. « La mise à jour de toutes nos pages Web manuellement aurait représenté un véritable fardeau pour nos équipes », explique B. Donlon. Grâce à Stream OS, Adobe est en mesure d'intégrer des liens dans les métadonnées associées à chaque vidéo. Une fois la vidéo publiée, les liens apparaissent automatiquement. En outre, les métadonnées rendent le contenu facilement détectable par les visiteurs du site.
La rationalisation du processus de publication
Adobe est conscient de l'importance d'offrir une nouvelle programmation quotidienne pour fidéliser l'audience et encourager les visites répétées. Depuis le lancement avec 200 vidéos, la société a publié entre 2 et 6 nouvelles vidéos chaque jour de la semaine. Les publications, à la fois sur le site Adobe TV et le lecteur Adobe Media, obligeaient parfois Adobe à redoubler d'efforts. Dans le même temps, Adobe devait permettre à plusieurs employés de publier du contenu pour Adobe TV sans exiger de leur part qu'ils connaissent la technologie sous-jacente.
Avec la solution Stream OS d'Akamai, Adobe peut publier un streaming vidéo à l'aide d'un flux de travail quasiment continu et réduire les goulets d'étranglement généralement associés à la publication manuelle de vidéos. « Sans cette solution, nous aurions été obligés de publier manuellement notre contenu à deux endroits, ce qui représente une tâche coûteuse et fastidieuse », explique B. Donlon.
Optimisation du RSS
Adobe Media Player est un lecteur de vidéo en streaming de bureau offrant un large éventail de programmes télévisés et de contenus vidéo amusants issus des principaux télédiffuseurs et éditeurs de contenu, dont CBS, MTV Networks, Universal Music Group, PBS, Condé-Net et Scripps Networks.
Adobe Media Player s'appuie sur les flux RSS pour mettre à jour et publier son immense bibliothèque de contenus. Stream OS prend en charge la norme de publication RSS avec Media Framework, qui fournit les meilleures pratiques du lecteur pour accompagner l'analyse et la publication du RSS sur Adobe Flash® Player, et RSS Manager, pour une création et une mise à jour de contenu des flux RSS simplifiées.
« Nous avons pu facilement tirer profit de Stream OS pour activer nos flux de publication, notamment grâce à notre lecteur multimédia, qui est un agrégateur RSS », déclare B. Donlon. Le contenu est importé sur des répertoires de Stream OS qui sont connectés au bon flux RSS, pour une approche passive de publication. Des canaux de distribution supplémentaires peuvent être ajoutés simplement en créant un autre flux RSS.
Une portée étendue grâce à la syndication
Le but d'Adobe est de faire connaître ses produits dans le monde entier, auprès du plus grand nombre. En permettant aux utilisateurs d'intégrer des vidéos Adobe sur leurs propres sites ou pages, l'entreprise élargit considérablement sa portée. « Comme Akamai diffuse toutes nos vidéos, y compris celles qui apparaissent sur le site d'un tiers, nous gardons le contrôle de l'expérience et nous sommes convaincus que la qualité de la lecture reflète positivement la marque Adobe », explique B. Donlon. En tirant profit du bouche-à-oreille et de l'effet réseau d'Internet, Adobe augmente considérablement la portée de son message et le succès d'Adobe TV, sans investir massivement dans le marketing.
Une expérience de l'utilisateur final personnalisée
Adobe a été en mesure de créer une expérience de lecteur streaming vidéo personnalisée répondant à ses besoins uniques, comme les fonctionnalités communautaires telles que les évaluations ou les classements par popularité, le tout grâce à l'infrastructure complètement ouverte d'Akamai. Une fois que les visiteurs ont évalué le contenu, Stream OS publie l'information sur l'interface Adobe TV dans le flux RSS. Grâce aux outils de création de rapports Stream OS, Adobe peut déterminer le nombre de spectateurs qui accèdent au contenu sur le site Adobe TV et via Adobe Media Player.
Bénéficier de tous les avantages de la vidéo en ligne
La vidéo est un moyen très efficace pour Adobe d'informer, d'inspirer et de divertir la communauté créative et permet à l'entreprise d'expliquer aux utilisateurs comment tirer le meilleur parti des produits Adobe. Grâce à l'utilisation d'Akamai pour le flux de diffusion et la gestion multimédia d'Adobe, l'entreprise peut facilement gérer et faire l'inventaire des vidéos qui atteignent des millions de concepteurs et de développeurs dans le monde tout en influençant directement les résultats. « Avec Adobe TV, Adobe avait l'intention d'utiliser la vidéo en ligne pour fidéliser plus efficacement nos clients. Cet effort s'est avéré gagnant, comme le montre le taux de près de 10 % de conversions après des téléchargements de versions d'essai sur le site Adobe TV. Cela signifie que nous sommes une réelle source d'inspiration pour notre audience et que nous augmentons la probabilité de transformer les internautes en acheteurs », conclut B. Donlon.
À propos d'Akamai
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