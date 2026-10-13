Adobe a été impressionné par la capacité d'Akamai à répondre à ses besoins uniques, ainsi que par la flexibilité d'Akamai Stream OS pour atteindre ses objectifs d'entreprise. Tout cela, associé aux capacités exceptionnelles fournies par le réseau de diffusion de contenu (CDN) pour atteindre une audience mondiale, a convaincu Bob Donlon, Producteur exécutif pour Adobe TV, qu'Akamai représentait la meilleure option.

Une fois qu'Adobe a choisi de travailler avec Akamai, il était facile pour Adobe TV de devenir opérationnel et autonome dans un délai relativement court. L'infrastructure multimédia d'Akamai, un outil pour développeurs avec le code source du lecteur, a servi de base pour permettre à Adobe de se connecter facilement aux flux de travail d'Akamai Stream OS et au réseau de diffusion de contenu multimédia. « C'était incroyable de pouvoir lancer un projet de cette envergure, notamment les applications de lecteur vidéo personnalisées, en seulement cinq mois », déclare B. Donlon.