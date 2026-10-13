Yatra Online, Inc 是 Yatra Online Pvt. Ltd. 的母公司，后者位于印度古尔冈，是印度领先的企业差旅服务提供商，拥有 700 多家企业客户，同时也是印度面向消费者的差旅公司佼佼者之一。我们始终奉行自身的使命：“让旅行者感到快乐”。通过我们的网站 www.yatra.com、我们的移动应用程序以及其他相关平台，休闲和商务旅客可以探索、调查、比较价格并预订各种服务，包括国内和国际机票、酒店预订、民宿、度假套餐、公共汽车票、火车票以及适合其差旅需求的活动和辅助服务。



我们的客户可以查询和预订所有印度和国际主流航空公司的航班，还可以预订印度 1,300 多个城镇内超过 101,000 家酒店以及全球超过 1,000,000 家酒店。为了确保我们的服务真正为旅客提供“一站式服务”，我们还为客户提供了 1,000 多款度假套餐和超过 43,000 项活动。无论是在印度在线差旅行业，还是在整个印度互联网商务领域，我们的品牌都是广受认可的品牌之一。

基于我们庞大而忠实的现有客户群、全面的服务产品、经验丰富的管理团队以及多渠道战略，我们相信自身已经做好准备，可以充分把握生机勃勃的印度旅游市场的无尽机会。