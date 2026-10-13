作为领先的差旅服务提供商，Yatra 一直在为客户提供出色的在线搜索和购物体验，引领着市场趋势。无论客户是从台式机还是移动应用程序访问他们的网站，Yatra 团队都在努力优化整体体验。为此，Yatra 投资购买了出色的解决方案，例如 Akamai 的 Web 性能解决方案 Ion。 此外，为了在边缘确保应用程序的安全，Yatra 还投资购买了 Akamai 的 App & API Protector 和 Bot Manager Premier 解决方案。Yatra 仍在不断投资其他 Akamai 工具，以在竞争激烈且瞬息万变的在线差旅服务行业中保持优势地位。
关于 Yatra
Yatra Online, Inc 是 Yatra Online Pvt. Ltd. 的母公司，后者位于印度古尔冈，是印度领先的企业差旅服务提供商，拥有 700 多家企业客户，同时也是印度面向消费者的差旅公司佼佼者之一。我们始终奉行自身的使命：“让旅行者感到快乐”。通过我们的网站 www.yatra.com、我们的移动应用程序以及其他相关平台，休闲和商务旅客可以探索、调查、比较价格并预订各种服务，包括国内和国际机票、酒店预订、民宿、度假套餐、公共汽车票、火车票以及适合其差旅需求的活动和辅助服务。
我们的客户可以查询和预订所有印度和国际主流航空公司的航班，还可以预订印度 1,300 多个城镇内超过 101,000 家酒店以及全球超过 1,000,000 家酒店。为了确保我们的服务真正为旅客提供“一站式服务”，我们还为客户提供了 1,000 多款度假套餐和超过 43,000 项活动。无论是在印度在线差旅行业，还是在整个印度互联网商务领域，我们的品牌都是广受认可的品牌之一。
基于我们庞大而忠实的现有客户群、全面的服务产品、经验丰富的管理团队以及多渠道战略，我们相信自身已经做好准备，可以充分把握生机勃勃的印度旅游市场的无尽机会。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。