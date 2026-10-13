Adobe Media Player è un lettore di video in streaming su computer desktop che offre un'ampia gamma di contenuti video relativi alla programmazione televisiva e all'intrattenimento delle più importanti emittenti televisive e dei principali editori di contenuti, inclusi CBS, MTV Networks, Universal Music Group, PBS, Condé-Net e Scripps Networks.

Adobe Media Player fa affidamento sui feed RSS per aggiornare e pubblicare la sua ampia libreria di contenuti. Stream OS supporta gli standard di pubblicazione RSS grazie a Media Framework, che offre al lettore le best practice necessarie per supportare e pubblicare gli RSS su Adobe Flash® Player e RSS Manager, per creare e aggiornare facilmente i contenuti dei feed RSS.

"È stato semplice sfruttare Stream OS per utilizzare il nostro workflow di pubblicazione, soprattutto perché il nostro lettore multimediale è un aggregatore di RSS", afferma Donlon. I contenuti vengono caricati nelle directory di Stream OS, quindi mappati al feed RSS corretto, garantendo un approccio pratico alla pubblicazione. È possibile aggiungere ulteriori canali di distribuzione semplicemente creando un altro feed RSS.