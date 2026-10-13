Adobe quedó impresionado por la capacidad de Akamai para ofrecer cobertura a una serie de requisitos específicos, así como por la flexibilidad de Stream OS de Akamai para cumplir sus objetivos empresariales. Esto, junto con el hecho de que la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai proporcionaba opciones excelentes para llegar a un público mundial, convenció a Bob Donlon, productor ejecutivo de Adobe TV, de que Akamai era la elección correcta.

Cuando Adobe decidió trabajar con Akamai, Adobe TV se puso en marcha con facilidad en un plazo relativamente corto. El marco multimedia de Akamai (un kit de herramientas de desarrolladores con código fuente del reproductor) proporcionó la bases que permitió a Adobe conectarse fácilmente a los flujos de trabajo de Stream OS de Akamai y a la red de distribución de contenido multimedia. "Iniciar un proyecto de esta envergadura, incluidas las aplicaciones de reproductor de vídeo personalizadas, en solo cinco meses fue increíble", apunta Bob.