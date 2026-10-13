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"Akamai nos permite materializar nuestra visión del uso de vídeo online para conectar con nuestra base de clientes de una manera más eficaz. El éxito de esta empresa se refleja en nuestro casi 10 % de tasa de conversión de descargas de versiones de prueba desde el sitio de Adobe TV. Esto significa que, efectivamente, estamos inspirando a nuestra audiencia y aumentando la posibilidad de convertir a los navegadores en compradores".— Bob Donlon, productor ejecutivo, Adobe TV
La situación
Lanzado en abril de 2008, Adobe TV es un recurso de vídeo online gratuito para obtener instrucciones e inspiración por parte de expertos acerca de los productos de Adobe, incluida la familia de herramientas creativas de prestigio mundial Adobe Creative Suite®. Diseñado para educar, inspirar y entretener a la comunidad creativa, Adobe TV está disponible online a través de tv.adobe.com y como una red de programas en el nuevo Adobe Media Player. Con el objetivo de animar a los clientes actuales y potenciales a utilizar activamente sus productos Adobe y descubrir los nuevos, Adobe TV muestra la potencia de las principales tecnologías de vídeo de Adobe desde el proceso de creación hasta la reproducción. En sus dos primeros meses, el sitio web de Adobe TV registró cerca de 250 000 visitantes únicos y 1,5 millones de visitas, mientras que 1,3 millones de visitantes únicos consumieron más de 20 millones de visitas a través de la red de Adobe TV de Adobe Media Player.
El desafío
Desde el principio, Adobe se quería asegurar de que podía publicar nuevo contenido diariamente de forma eficiente y rápida en varios canales de distribución y ofrecer una experiencia perfecta a usuarios de todo el mundo. Por eso, ha recurrido a Akamai.
El objetivo
Adobe necesitaba cumplir dos requisitos clave para alcanzar sus objetivos:
- Asegurar la mejor experiencia de los usuarios finales: Como empresa global cuya marca está arraigada en las mejores experiencias web creativas, Adobe necesitaba asegurarse de que los usuarios de todo el mundo disfrutaban de un visionado de alta calidad.
- Optimizar la publicación de contenido: Adobe quería una solución que permitiera que el personal publicara contenido con frecuencia de forma eficaz tanto en el sitio de Adobe TV como en Adobe Media Player.
¿Por qué Akamai?
Prestación de una rápida comercialización
Adobe quedó impresionado por la capacidad de Akamai para ofrecer cobertura a una serie de requisitos específicos, así como por la flexibilidad de Stream OS de Akamai para cumplir sus objetivos empresariales. Esto, junto con el hecho de que la red de distribución de contenido (CDN) de Akamai proporcionaba opciones excelentes para llegar a un público mundial, convenció a Bob Donlon, productor ejecutivo de Adobe TV, de que Akamai era la elección correcta.
Cuando Adobe decidió trabajar con Akamai, Adobe TV se puso en marcha con facilidad en un plazo relativamente corto. El marco multimedia de Akamai (un kit de herramientas de desarrolladores con código fuente del reproductor) proporcionó la bases que permitió a Adobe conectarse fácilmente a los flujos de trabajo de Stream OS de Akamai y a la red de distribución de contenido multimedia. "Iniciar un proyecto de esta envergadura, incluidas las aplicaciones de reproductor de vídeo personalizadas, en solo cinco meses fue increíble", apunta Bob.
Ventajas de una plataforma flexible
La flexibilidad de la solución Stream OS, como la capacidad de adaptarse a una gran variedad de flujos de trabajo, resultó esencial para Adobe. Por ejemplo, Adobe quería incluir enlaces junto a los vídeos de Adobe TV para que los visitantes del sitio pudiesen descargar una versión de prueba del producto Adobe que se estuviera mostrando. "Habría supuesto una tremenda carga sobre nuestro equipo para actualizar todas nuestras páginas web manualmente", explica Bob. Con Stream OS, Adobe puede incluir enlaces como parte de los metadatos asociados a cada vídeo. Una vez publicado el vídeo, los enlaces aparecerán automáticamente. Además, los metadatos hacen que los visitantes del sitio puedan ver fácilmente el contenido.
Optimización del proceso de publicación
Adobe comprende la importancia de ofrecer nuevos programas diariamente para crear un público fiel y fomentar las visitas repetidas. Desde su lanzamiento con 200 vídeos, la empresa ha publicado 2-6 nuevos vídeos cada día de la semana. Dado que Adobe publica tanto en el sitio de Adobe TV como en Adobe Media Player, se enfrentó a una posible duplicación de esfuerzos. Al mismo tiempo, para Adobe era necesario que los distintos empleados pudieran publicar contenido para Adobe TV, sin exigirles que aprendieran sobre la tecnología subyacente.
Con la solución de Stream OS de Akamai, Adobe puede publicar vídeos por streaming mediante un flujo de trabajo prácticamente perfecto y reducir los cuellos de botella asociados normalmente a la publicación de vídeos de forma manual. "Sin la solución, nos habríamos visto obligados a publicar nuestro contenido en dos lugares manualmente; un proceso costoso y tedioso", explica Bob.
Aprovechando RSS
Adobe Media Player es un reproductor de vídeos por streaming para equipos de escritorio que ofrece una amplia gama de contenidos de vídeo en materia de programación y entretenimiento de TV de las principales cadenas de televisión y de los editores de contenido líderes del mercado, entre los que se incluye CBS, MTV Networks, Universal Music Group, PBS, Condé-Net y Scripps Networks.
Adobe Media Player se basa en transmisiones RSS para actualizar y publicar su gran biblioteca de contenido. Stream OS admite el estándar de publicación RSS tanto con el marco multimedia (que ofrece las prácticas recomendadas de reproducción para dar cobertura al análisis y a la publicación de RSS en el reproductor de Adobe Flash®) como con RSS Manager, para realizar creaciones y actualizaciones sencillas de contenido de las transmisiones RSS.
"Resultó sencillo sacar provecho de Stream OS para hacer posible nuestro flujo de trabajo de publicación, especialmente desde que nuestro reproductor multimedia es un agregador de RSS", apunta Bob. El contenido se carga en directorios de Stream OS que se asignan a la transmisión RSS correcta, por lo que se da lugar a un enfoque libre de publicación. Se pueden añadir canales de distribución adicionales mediante la simple creación de otra transmisión RSS.
Ampliación del alcance mediante sindicación
Adobe tiene como objetivo que sus productos se den a conocer entre el mayor número de personas posible. La empresa amplía considerablemente su alcance, gracias a que los usuarios pueden incrustar vídeos de Adobe en sus propios sitios o páginas. "Dado que Akamai suministra todos nuestros vídeos, incluso cuando aparecen en otro sitio, mantenemos el control de la experiencia y uno puede estar seguro de que la calidad de reproducción refleja positivamente la marca Adobe", apunta Bob. Gracias al boca a boca y al impacto de la red de Internet, Adobe aumenta enormemente el alcance de su mensaje y el éxito de Adobe TV, sin necesidad de realizar una gran inversión en marketing.
Personalización de la experiencia de los usuarios finales
Puesto que el marco multimedia de Akamai está totalmente abierto, Adobe pudo crear una experiencia personalizada de reproducción de vídeos por streaming que satisfacía sus requisitos específicos, incluidas las funciones tales como valoraciones y clasificaciones por su popularidad. Una vez que los usuarios valoren el contenido, Stream OS publica la información de en la interfaz de Adobe TV en la transmisión RSS. Gracias a las herramientas de generación de informes de Stream OS, Adobe puede determinar cuántos usuarios acceden al contenido del sitio de Adobe TV y a través de Adobe Media Player.
Obtención de los máximos beneficios de vídeos online
Para Adobe, el sistema de vídeo es una increíble manera de educar, inspirar y entretener a la comunidad creativa, por lo que la empresa puede mostrar así a los usuarios cómo sacar el máximo partido de los productos de Adobe. Gracias al impulso de Akamai en el flujo de trabajo de administración y distribución de contenido multimedia de Adobe, la empresa puede gestionar y catalogar vídeos que lleguen a millones de diseñadores y desarrolladores en todo el mundo afectando directamente a los resultados. "La visión de Adobe con Adobe TV era utilizar vídeos online para conectar con nuestra base de clientes de una manera más eficaz. El éxito de esta empresa se refleja en nuestro casi 10 % de tasa de conversión de descargas de versiones de prueba desde el sitio de Adobe TV. Esto significa que, efectivamente, estamos inspirando a nuestra audiencia y aumentando la posibilidad de convertir a los navegadores en compradores", concluye Bob.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.