「Adobeは、固有の要件に適応させるAkamaiの能力、および企業目標を達成するためのAkamai Stream OSの柔軟性に感銘を受けました。さらに、Akamaiのコンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）は世界中の視聴者に達するための優れた能力を備えていました。それで、Akamaiを選択したことは正しい判断でした」とBob Donlon氏（Adobe TVのエグゼクティブプロデューサー）は述べています。

AdobeがAkamaiをパートナーに選んだ後、比較的短い時間で容易にAdobe TVを立ち上げて稼動させることができました。Akamai Media Framework（プレーヤー・ソース・コードを備えた開発者ツールキット）は、AdobeがAkamai Stream OSワークフローおよびメディア・デリバリー・ネットワークに簡単に接続することを可能にする基盤を提供します。「カスタム動画プレーヤーアプリケーションを含め、この規模のプロジェクトを立ち上げるのにたった5か月しかかからなかったというのは驚異的です」とDonlon氏は述べています。