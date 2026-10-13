Sport Network 是意大利体育媒体和广告领域的领军企业，在 18 个网站、移动应用程序、电视、广播和活动中代理《罗马体育报》(Corriere dello Sport) 和《都灵体育报》(Tuttosport) 等家喻户晓的品牌。随着受众转向线上，流量来源不断变化，公司必须更快地交付内容、抵御攻击、遵守数据法规并优化运营，而这一切都需要一支精干的 IT 团队来完成。Sport Network 选择 Akamai 作为其性能、防护和可观察性的一站式解决方案提供商，为全球数字受众快速、安全地提供具有洞察力的体育内容。
Akamai 为我们提供了需要的性能、防护、可观察性，一个值得信赖的合作伙伴就满足了我们的一切需求。所以，我们需要管理的工具更少，决策速度更快，业务基础也更加稳固。——Sport Network 数字内容负责人 Paolo Potitò
为全球体育迷快速、安全地提供内容
数字化转型：日新月异的媒体环境下面临的挑战
Sport Network 正在加快数字化转型，通过内容多样化吸引新受众，同时在页面浏览量和广告收入之间寻求可持续的平衡。而其面临的最大挑战之一，便是如何通过提供可提升用户忠诚度与参与度的增值服务，将访客成功转化为付费订阅用户。
与此同时，流量模式也发生了巨大变化。如今，每月有超过 1000 万独立访客是来自 Google Discover 和社交媒体动态等渠道，而不是来自直接渠道。为了在这个算法驱动的生态系统中保持相关性，Sport Network 必须确保能够快速加载页面，提供引人入胜的内容以及拥有坚如磐石的基础架构。
但这还不是全部。该公司旗下成熟的数字品牌产生了巨大的流量，并随之带来了海量的数据。这些数据必须按照隐私法规的要求进行收集，并且便于非技术利益相关者访问，因为他们每天都依赖这些数据做出编辑和业务决策。
核心结论：Sport Network 需要的是速度、洞察力与安全，并且这一切都需要具备大规模处理的能力。
以体育运动的速度呈现内容：Image & Video Manager
为了实时吸引体育迷，快速加载图像至关重要。借助 Akamai Image & Video Manager，Sport Network 无需依赖后端基础架构即可自动优化图像并调整其大小。此外，主页交付速度也提升了 35%。缩短加载时间不仅增强了网站的访客体验，还提升了 Google 核心网页指标等 SEO 指标，同时确保了跨设备的无缝用户体验。
在幕后守护比赛：App & API Protector
虽然 Sport Network 并不是攻击者的主要目标，但其运营的知名体育网站确实会吸引恶意流量。Akamai App & API Protector 可保护该公司的网站、应用程序和 API 免受爬虫程序、DDoS 攻击和滥用的侵害，同时不会影响搜索引擎爬虫等合法用户。因此，Sport Network 可在重大比赛期间维持品牌完整性和客户信任。
事实证明，这种保护对于支持金童奖至关重要，该奖项由《都灵体育报》(Tuttosport) 于 2003 年设立，现已成为欧洲足球界极负盛名的奖项之一。当自动爬虫程序试图操纵金童奖投票系统时，Akamai 阻止了欺诈活动，而不会干扰真正的球迷。此外，Akamai 还保护 Sport Network 免受针对其数字平台的复杂第 7 层 DDoS 攻击，确保球迷能够不间断地访问内容。
实时掌控全局：TrafficPeak
Sport Network 还需要这样的解决方案：能够简化日志访问，将流量与前端性能相关联，在实时错误影响收入之前能及时发现。借助 TrafficPeak，Sport Network 可以监控其数字资产的性能和行为，并及时掌握瞬息万变的流量情况，例如来自 Google Discover 和社交媒体动态等来源的流量情况。
自定义仪表板可实时显示页面浏览量、边缘活动和错误，从而能够快速展开故障排除工作，做出更智能、更快速的编辑决策。凭借长期日志访问和边缘事件监测，Sport Network 现在可以确定广告单元何时失效，跟踪 SEO 工作的影响，并就哪些内容值得重点展示做出更明智的决策。Sport Network 的 AI、数据和 SEO 经理 Andrea Barbieri 解释道：“通过 TrafficPeak，我们获得了洞察力，这使我们能够向体育迷展示相关性更高的广告。简而言之，使我们能够快速行动，与行业巨头竞争。”
TrafficPeak 所提供的监测能力也是 Sport Network 迫切需要的，这种监测能力能够指导 Sport Network 采取切实行动来提升性能。Barbieri 继续说道：“正是有了 Akamai，我们获得了所需的性能，因此我们的内容在 Google 和其他社交网站的搜索结果中排名更高。”
专家指导，灵活构建
Sport Network 的精干 IT 团队依靠 Akamai 专业服务专家就配置和性能优化方面提供积极主动的指导。这种合作伙伴关系意味着更快的实施速度、持续的微调以及更少的故障排除时间，所有这些对于避免过度消耗内部资源都至关重要。
准备好迎接接下来的工作：向云端演进
在具备所需的性能、防护和可观察性之后，Sport Network 目前正在探索 Akamai Cloud，以迎接接下来的数字化转型。Sport Network 正在评估 Akamai 的分布式云平台和云计算服务。Sport Network 基础架构负责人 Filippo Di Leva 总结道：“Akamai 不仅仅是一家提供商，更是我们的战略合作伙伴。Akamai 提供的持续支持与实时监控和 AI 驱动的安全机制相结合，使我们能够在瞬息万变的媒体环境中保持灵动敏捷。”
Sport Network 简介
Sport Network 成立于 1999 年，总部位于罗马，是一家专注于体育领域的意大利广告代理商。Sport Network 凭借其代理出版物的编辑实力和强大的协同能力已成功进入市场，成为一家大型工业企业不可或缺的组成部分，该企业旗下拥有遍布意大利各地、历史悠久的意大利出版社和先进的印刷中心。Sport Network 在旅游业也拥有强大的影响力和敏锐的洞察力。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。