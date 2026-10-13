lifeIMAGE 是一家以患者为中心的网络管理公司，简化光盘中医疗影像的交换，支持跨机构电子方式发送和接收检查和相关临床信息，将外部院区影像集成至本地医院系统，并接洽患者以掌控其先前的检查资料。该公司与美国 1,400 多家医院合作，在全球拥有 50 多万个临床接触点。他们的解决方案侧重于改善临床信息的访问，从而最大限度地改善患者护理服务，同时帮助服务提供商降低成本。获取和了解患者既往医疗影像对医生意义非凡，临床医生共享影像信息并开展实时协作可以提高患者护理服务质量。lifeIMAGE 创建了一款带有通用阅片器的解决方案，消除传统影像审查问题，通过避免重复检查降低护理服务成本，并通过减少过度接触辐射射线来改善患者护理服务。他们的解决方案中的这些要素将带来更及时的决策，最大限度地改善临床医生为患者提供的护理服务质量。
“我们利用 Akamai Cloud Delivery Platform 快速可靠地向临床医生交付 DICOM 影像。这使得事务处理时间缩短了 14%。”— Janak Joshi，lifeIMAGE 高级副总裁兼首席技术官
现状
挑战
lifeIMAGE 管理着一个通过事务处理系统交换医疗影像和相关临床信息的网络。其解决方案的关键优势在于消除风险。对于 lifeIMAGE 而言，延迟和可用性难题会引入风险。为了最大限度地改善患者护理服务并降低临床医生的成本，必须快速可靠地交付影像。为了消除风险，lifeIMAGE 已考虑过采取传统策略，即扩建数据中心空间、增加服务器容量，从而最大限度地提高服务质量。但对于 lifeIMAGE 首席技术官 Janak Joshi 来说，传统的数据中心方法成本高昂、风险较高，并且无法扩展以满足 lifeIMAGE 团队自身设定的增长计划。
医疗影像使用专有格式，遵循医学数字成像和通信 (DICOM) 标准来存储和传输医疗影像。DICOM 文件可以在两个能够接收该格式的影像与患者数据的实体之间交换，并且使用 TCP/IP 在系统之间进行通信。单次事务传输一台计算机断层扫描 (CT) 影像就要包括 800 至 8,000 张 DICOM 影像，而且根据标准和联邦规则，为了保持影像的诊断质量，这些 DICOM 影像不能进行压缩。这造成单次事务传输的数据量在 500KB 到 15GB 之间，从而在通信过程中带来大量延迟和错误。
解决方案
lifeIMAGE 团队联系了 Akamai，以利用 Akamai 的 IPA 技术补充他们现有的数据中心战略。为了确保 DICOM 影像快速可靠地传输，该团队选择了 Akamai 这家公认的大规模可信云交付平台，通过将影像存放到更靠近临床医生的位置来降低延迟，并确保快速可靠地交付每项事务中涉及到的影像。这让 lifeIMAGE 团队能够降低资本支出 (CAPEX) 成本、最大限度地提高服务质量并实现必要的规模，从而满足其积极增长计划。自实施 Akamai 解决方案以来，该团队已将事务处理时间缩短了 14%。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。