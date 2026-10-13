lifeIMAGE 管理着一个通过事务处理系统交换医疗影像和相关临床信息的网络。其解决方案的关键优势在于消除风险。对于 lifeIMAGE 而言，延迟和可用性难题会引入风险。为了最大限度地改善患者护理服务并降低临床医生的成本，必须快速可靠地交付影像。为了消除风险，lifeIMAGE 已考虑过采取传统策略，即扩建数据中心空间、增加服务器容量，从而最大限度地提高服务质量。但对于 lifeIMAGE 首席技术官 Janak Joshi 来说，传统的数据中心方法成本高昂、风险较高，并且无法扩展以满足 lifeIMAGE 团队自身设定的增长计划。



医疗影像使用专有格式，遵循医学数字成像和通信 (DICOM) 标准来存储和传输医疗影像。DICOM 文件可以在两个能够接收该格式的影像与患者数据的实体之间交换，并且使用 TCP/IP 在系统之间进行通信。单次事务传输一台计算机断层扫描 (CT) 影像就要包括 800 至 8,000 张 DICOM 影像，而且根据标准和联邦规则，为了保持影像的诊断质量，这些 DICOM 影像不能进行压缩。这造成单次事务传输的数据量在 500KB 到 15GB 之间，从而在通信过程中带来大量延迟和错误。