lifeIMAGE est une société de gestion de réseau centrée sur les patients qui simplifie l'échange d'images médicales sur disque, facilite l'envoi et la réception électronique des examens et des informations cliniques associées entre les institutions, intègre les images d'origine externe aux systèmes locaux et autorise les patients à prendre le contrôle de leurs examens antérieurs. La société collabore avec plus de 1 400 hôpitaux aux États-Unis et totalise plus de 500 000 points de contact cliniques dans le monde entier. Sa solution vise à améliorer l'accès aux informations cliniques afin d'optimiser les soins apportés aux patients tout en réduisant les coûts pour les prestataires de services. Les médecins doivent pouvoir accéder à l'historique de l'imagerie médicale de leurs patients. Le partage de ces informations et la collaboration en temps réel entre les cliniciens permettent d'améliorer considérablement la qualité des soins. lifeIMAGE a donc créé une solution dotée d'un visualiseur universel qui élimine les problèmes classiques liés aux réexamens, réduit le coût des soins en évitant les examens inutiles et préserve la santé des patients en réduisant leur temps d'exposition aux radiations. La combinaison de ces éléments permet aux cliniciens de prendre rapidement les bonnes décisions et d'améliorer la qualité des soins apportés aux patients.
« Nous avons exploité la plateforme de diffusion dans le cloud d'Akamai pour transmettre aux cliniciens des images DICOM de manière rapide et fiable. En conséquence, nous avons enregistré une amélioration de 14 % de la durée de transaction. »— Janak Joshi, Vice-président et Directeur de la technologie, lifeIMAGE
La situation
Le défi
lifeIMAGE gère un réseau qui échange des images médicales et les informations cliniques associées à l'aide d'un système transactionnel. Le principal atout de sa solution est l'élimination des risques. Pour lifeIMAGE, les deux risques majeurs sont la latence et la disponibilité. Les images doivent donc être transmises de manière rapide et fiable afin d'optimiser les soins et de réduire les coûts pour les cliniciens. En vue d'éliminer les risques et d'améliorer la qualité du service, lifeIMAGE a envisagé d'adopter une stratégie traditionnelle consistant à augmenter la taille de ses centres de données et la capacité de ses serveurs. Janak Joshi, CTO de lifeIMAGE, considère néanmoins que cette approche traditionnelle est non seulement coûteuse et risquée, mais aussi mal adaptée aux plans de croissance de lifeIMAGE.
L'imagerie médicale utilise un format propriétaire, le format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), pour stocker et transmettre des images médicales. Les fichiers DICOM peuvent être échangés entre deux entités capables de recevoir des images et des données médicales dans ce format en utilisant le protocole TCP/IP pour communiquer entre les systèmes. La transmission d'un scanner inclut entre 800 et 8 000 images DICOM qui, de par leur nature et en raison de la réglementation obligeant à conserver la qualité des images, ne peuvent pas être compressées. Une transaction représente donc entre 500 Ko et 15 Go de données, un volume qui présente des risques élevés de latence et d'erreurs de communication.
La solution
L'équipe lifeIMAGE a contacté Akamai pour compléter sa stratégie existante avec la technologie IPA d'Akamai. Afin d'assurer une transmission rapide et fiable des images DICOM, l'équipe s'est tournée vers Akamai, la plateforme de diffusion dans le cloud la plus fiable et la plus utilisée au monde, pour réduire la latence grâce au rapprochement des images et des cliniciens et s'assurer que chaque transaction soit effectuée de manière rapide et fiable. L'équipe lifeIMAGE a ainsi pu réduire les dépenses d'investissement, améliorer la qualité du service et prendre une dimension conforme à ses plans de croissance ambitieux Depuis la mise en œuvre des solutions Akamai, l'équipe a enregistré une amélioration de 14 % de la durée de transaction.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.