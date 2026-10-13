lifeIMAGE gère un réseau qui échange des images médicales et les informations cliniques associées à l'aide d'un système transactionnel. Le principal atout de sa solution est l'élimination des risques. Pour lifeIMAGE, les deux risques majeurs sont la latence et la disponibilité. Les images doivent donc être transmises de manière rapide et fiable afin d'optimiser les soins et de réduire les coûts pour les cliniciens. En vue d'éliminer les risques et d'améliorer la qualité du service, lifeIMAGE a envisagé d'adopter une stratégie traditionnelle consistant à augmenter la taille de ses centres de données et la capacité de ses serveurs. Janak Joshi, CTO de lifeIMAGE, considère néanmoins que cette approche traditionnelle est non seulement coûteuse et risquée, mais aussi mal adaptée aux plans de croissance de lifeIMAGE.



L'imagerie médicale utilise un format propriétaire, le format DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine), pour stocker et transmettre des images médicales. Les fichiers DICOM peuvent être échangés entre deux entités capables de recevoir des images et des données médicales dans ce format en utilisant le protocole TCP/IP pour communiquer entre les systèmes. La transmission d'un scanner inclut entre 800 et 8 000 images DICOM qui, de par leur nature et en raison de la réglementation obligeant à conserver la qualité des images, ne peuvent pas être compressées. Une transaction représente donc entre 500 Ko et 15 Go de données, un volume qui présente des risques élevés de latence et d'erreurs de communication.