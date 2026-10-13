lifeIMAGE gestisce una rete che scambia immagini mediche e le relative informazioni cliniche tramite un sistema transazionale. Il vantaggio principale della sua soluzione è l'eliminazione del rischio. Per lifeIMAGE, il rischio è introdotto da problemi di latenza e disponibilità. Per ottimizzare la cura del paziente e ridurre i costi per i medici, le immagini devono essere fornite in modo rapido e affidabile. Al fine di eliminare i rischi, lifeIMAGE aveva considerato di adottare la tradizionale strategia di espansione dello spazio del data center e della capacità del server per massimizzare la qualità del servizio. Ma per Janak Joshi, CTO di lifeIMAGE, il tradizionale approccio al data center era costoso, rischioso e non offriva la scalabilità necessaria per soddisfare i piani di crescita che il team di lifeIMAGE si era prefissato.



Le immagini mediche utilizzano un formato proprietario conforme allo standard DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) per l'archiviazione e la trasmissione di immagini mediche. I file DICOM possono essere scambiati tra due entità in grado di ricevere immagini e dati del paziente in tale formato, utilizzando il protocollo TCP/IP per comunicare tra i sistemi. Una singola transazione per comunicare una tomografia computerizzata (TC) include da 800 a 8.000 immagini DICOM che, secondo lo standard e in conformità alle regole federali, non possono essere compresse per mantenere la qualità diagnostica dell'immagine. Di conseguenza, ogni transazione avrà sempre dimensioni comprese tra 500 KB e 15 GB e sarà soggetta ad ampi rischi di latenza ed errori di comunicazione.