A lifeIMAGE administra uma rede que troca imagens médicas e informações clínicas relacionadas por meio de um sistema transacional. O principal benefício de sua solução é a eliminação de riscos. Para a lifeIMAGE, os riscos são introduzidos pelos desafios de latência e disponibilidade. Para maximizar o atendimento ao paciente e reduzir os custos aos médicos, as imagens devem ser entregues de forma rápida e confiável. A fim de eliminar os riscos, a lifeIMAGE considerou adotar a estratégia tradicional de aumentar o espaço do data center e incluir capacidade de servidor para maximizar a qualidade do serviço. Mas, para o CTO da lifeIMAGE, Janak Joshi, a abordagem tradicional de data center era cara, arriscada e não poderia ser dimensionada para cumprir os planos de crescimento que a equipe da lifeIMAGE tinha definido para si mesma.



As imagens médicas usam um formato exclusivo que segue o padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) para armazenar e transmitir imagens médicas. Os arquivos DICOM podem ser trocados entre duas entidades que podem receber imagens e dados de pacientes nesse formato, usando o TCP/IP para a comunicação entre sistemas. Uma só transação para comunicar os resultados de uma TC (Tomografia Computadorizada) inclui de 800 a 8 mil imagens DICOM que não podem ser compactadas, conforme o padrão e em conformidade com as regras federais, para manter a qualidade de diagnóstico da imagem. Isso resulta em uma transação que pode variar de 500 KB a 15 GB, o que representa amplas oportunidades de latência e erros de comunicação.