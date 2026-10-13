lifeIMAGE é uma empresa de gerenciamento de rede concentrada em pacientes que simplifica a troca de imagens médicas a partir de discos, permite o envio e o recebimento de exames e informações clínicas associadas entre instituições, integra imagens externas aos sistemas locais e capta pacientes para controlar seus exames anteriores. A empresa trabalha com mais de 1.400 hospitais nos Estados Unidos e tem mais de 500 mil pontos de contato clínicos globalmente. A solução da empresa se concentra em melhorar o acesso às informações clínicas para maximizar o atendimento ao paciente e reduzir custos aos prestadores de serviços. O acesso aos históricos de imagens médicas dos pacientes e a conscientização sobre eles são vitais para os médicos. Além disso, a qualidade do atendimento ao paciente melhora quando os médicos compartilham informações de imagens e trabalham juntos em tempo real. A lifeIMAGE criou uma solução com um visualizador universal que elimina os problemas tradicionais de revisão, reduz o custo do atendimento evitando a duplicação de exames e melhora o atendimento ao paciente reduzindo a exposição à radiação excessiva. Juntos, esses elementos da solução resultam na tomada de decisões em tempo hábil para maximizar o atendimento que pode ser oferecido pelos médicos aos pacientes.
"Utilizamos a plataforma de entrega de serviços de nuvem da Akamai para fornecer imagens DICOM aos médicos de forma rápida e confiável. Isso resultou em uma melhoria de 14% nos tempos de transação."— Janak Joshi, vice-presidente sênior e diretor de tecnologia da lifeIMAGE
A situação
O desafio
A lifeIMAGE administra uma rede que troca imagens médicas e informações clínicas relacionadas por meio de um sistema transacional. O principal benefício de sua solução é a eliminação de riscos. Para a lifeIMAGE, os riscos são introduzidos pelos desafios de latência e disponibilidade. Para maximizar o atendimento ao paciente e reduzir os custos aos médicos, as imagens devem ser entregues de forma rápida e confiável. A fim de eliminar os riscos, a lifeIMAGE considerou adotar a estratégia tradicional de aumentar o espaço do data center e incluir capacidade de servidor para maximizar a qualidade do serviço. Mas, para o CTO da lifeIMAGE, Janak Joshi, a abordagem tradicional de data center era cara, arriscada e não poderia ser dimensionada para cumprir os planos de crescimento que a equipe da lifeIMAGE tinha definido para si mesma.
As imagens médicas usam um formato exclusivo que segue o padrão DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) para armazenar e transmitir imagens médicas. Os arquivos DICOM podem ser trocados entre duas entidades que podem receber imagens e dados de pacientes nesse formato, usando o TCP/IP para a comunicação entre sistemas. Uma só transação para comunicar os resultados de uma TC (Tomografia Computadorizada) inclui de 800 a 8 mil imagens DICOM que não podem ser compactadas, conforme o padrão e em conformidade com as regras federais, para manter a qualidade de diagnóstico da imagem. Isso resulta em uma transação que pode variar de 500 KB a 15 GB, o que representa amplas oportunidades de latência e erros de comunicação.
A solução
A equipe da lifeIMAGE recorreu à Akamai para complementar sua estratégia existente de data center com a tecnologia IPA da Akamai. Para garantir que as imagens DICOM pudessem ser transmitidas de forma rápida e confiável, a equipe contou com a Akamai para oferecer a maior e mais confiável plataforma de entrega de serviços em nuvem a fim de reduzir a latência, deixando as imagens mais próximas dos médicos, e garantir que todas as transações seriam entregues de forma rápida e confiável. Isso permitiu que a equipe da lifeIMAGE reduzisse os custos de CAPEX, maximizasse a qualidade do serviço e conseguisse a escala necessária para cumprir seus agressivos planos de crescimento. Desde a implementação das soluções Akamai, a equipe realizou uma melhoria de até 14% nos tempos de transação.
Sobre a Akamai
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