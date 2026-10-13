lifeIMAGE managt ein Netzwerk, das den Austausch medizinischer Daten und zugehöriger klinischer Informationen über ein Transaktionssystem ermöglicht. Der Hauptvorteil der Lösung liegt darin, dass Risiken beseitigt werden. Laut lifeIMAGE sorgen Latenzen und Probleme bei der Verfügbarkeit für ebensolche Risiken. Um die Patientenversorgung zu optimieren und die Kosten für die Kliniken zu reduzieren, müssen medizinische Bilddaten schnell und zuverlässig bereitgestellt werden. Um die Risiken zu minimieren, erwog lifeIMAGE zunächst eine traditionelle Strategie: den Ausbau des Rechenzentrums und zusätzliche Serverkapazität zur Maximierung der Servicequalität. Aber dem CTO von lifeIMAGE, Janak Joshi, war der klassische Rechenzentrumsansatz zu teuer und zu risikoreich. Zudem bot diese Lösung keine ausreichende Skalierung für die Wachstumspläne des lifeIMAGE-Teams.



Medizinische Bilder und Daten werden in einem speziellen Format des DICOM-Standards (Digital Imaging and Communications in Medicine) gespeichert und übertragen. DICOM-Dateien können unter zwei Parteien weitergegeben werden, sofern beide Bild- und Patientendaten im entsprechenden Format empfangen können. Für die Kommunikation zwischen den Systemen wird TCP/IP verwendet. Eine einzelne Transaktion zur Weitergabe eines CT-Scans (Computertomografie) kann 800 bis 8.000 verschiedene DICOM-Bilder umfassen, die laut Standard und gesetzlicher Regelung nicht komprimiert werden dürfen, um die diagnostische Bildqualität nicht zu gefährden. Das kann zu Transaktionen zwischen 500 kB und 15 GB führen – eine wahre Fundgrube für Latenzen und Kommunikationsfehler.