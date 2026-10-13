团队得出的结论是，为了解决这些挑战，Zalando 应该深化与 Akamai 的合作，将 Account Protector 集成到其安全生态系统中。Zalando 的一位首席工程师表示：“我们也考虑过自行构建工具，但是，如果能够利用可信合作伙伴提供的成熟工具，那就没必要自行开发了。”

Account Protector 根据 50 多个指标进行用户风险评估，并采取精妙的方法来确保安全性。Zalando 将此 Akamai 解决方案集成到自身现有的基础架构中，从而将综合风险评分与其现有的爬虫检测措施一起使用。

通过利用Akamai Account Protector，Zalando 成功增强了防御力，同时确保了卓越的购物体验。该解决方案的实施取得了显著成效：Zalando 大幅提升了威胁检测中区分恶意攻击者和真正客户的准确性。对于 Zalando 来说，这是一个双赢的结果：既为真正的客户提供了顺畅的购物之旅，又建立了牢固的屏障来抵御恶意爬虫程序。