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Zalando 减少了帐户滥用并降低了交易阻力

借助 Akamai Account Protector 和情报，这家时尚与生活方式公司增强了网络安全性，并保护购物者免受欺诈威胁

Zalando

地点

德国柏林
zalando.com

行业

零售业、旅游业和酒店业

重要影响

  • 提升威胁检测能力
  • 定制安全措施
  • 实现无摩擦购物体验

解决方案

Account Protector
下载客户案例

持续打造创新购物体验

作为欧洲在线零售业的佼佼者，Zalando 的业务覆盖全球 25 个国家/地区，连接数百万客户、品牌和合作伙伴。2008 年初创之时，该公司还只是位于柏林的一家不起眼的线上鞋店，现在已发展成为欧洲时尚和生活方式的首选平台，服务于超过 5000 万的活跃用户。但是，名气越大，受到的关注也就越多，尤其会吸引那些恶意攻击者。为了在不断变化的威胁环境中有效识别和防御网络攻击，同时不干扰客户体验，公司选择了可信赖的合作伙伴 Akamai。

对抗帐户滥用

随着帐户滥用等复杂攻击变得日益精密且难以检测，它们可能会对 Zalando 的真实顾客及其购物体验造成潜在影响。由于这些复杂手段构成了重大威胁，特别是在独家商品促销期间，Zalando 决定进一步加强其防御措施。Zalando 决定采取更广泛的策略，将其基础架构和工具与市场解决方案结合在一起。为此，公司要求基础架构专家团队评估其潜在技术，并实施极其符合公司需求的解决方案。

在客户体验和安全性之间取得平衡

团队得出的结论是，为了解决这些挑战，Zalando 应该深化与 Akamai 的合作，将 Account Protector 集成到其安全生态系统中。Zalando 的一位首席工程师表示：“我们也考虑过自行构建工具，但是，如果能够利用可信合作伙伴提供的成熟工具，那就没必要自行开发了。”

Account Protector 根据 50 多个指标进行用户风险评估，并采取精妙的方法来确保安全性。Zalando 将此 Akamai 解决方案集成到自身现有的基础架构中，从而将综合风险评分与其现有的爬虫检测措施一起使用。

通过利用Akamai Account Protector，Zalando 成功增强了防御力，同时确保了卓越的购物体验。该解决方案的实施取得了显著成效：Zalando 大幅提升了威胁检测中区分恶意攻击者和真正客户的准确性。对于 Zalando 来说，这是一个双赢的结果：既为真正的客户提供了顺畅的购物之旅，又建立了牢固的屏障来抵御恶意爬虫程序。

强化数据驱动的战略：

Account Protector 在改善检测功能之外，还使得 Zalando 可以更深入地洞察其用户的行为模式。通过对用户的这种深入了解，公司能够制定出更明智的安全决策，并更好地解决个别客户案例。得益于该解决方案的灵活性，Zalando 摆脱了二元化的允许/拒绝决策，改为根据全面的风险评估来量身定制安全措施。

在欧洲，作为一家高度注重数据导向价值的公司，Zalando 深知智能洞察的价值。Zalando 的一位工程经理这样总结：“整合多源数据来驱动决策一直是我们工作的重中之重。在我们推动网络安全战略发展和确保卓越购物体验的过程中，来自 Akamai 的情报发挥了关键的作用。”

Zalando 简介

Zalando 于 2008 年在柏林成立，围绕着以下两个增长方向，打造领先的泛欧洲时尚和生活方式电子商务生态系统：企业对消费者 (B2C) 和企业对企业 (B2B)。在 B2C 领域，我们面向 25 个市场中的 5000 万活跃用户，提供多个品牌的时尚和生活方式产品，打造愉悦的高品质购物体验。在 B2B 领域，我们利用自身的物流基础架构、软件与服务功能，帮助品牌和零售商在 Zalando 内外开展运营，扩展其整个电子商务业务。作为一个生态系统，Zalando 的目标是为时尚和生活方式行业带来积极的变化。

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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