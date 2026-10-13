lifeIMAGEは、トランザクションシステムを介して医療画像や関連する臨床情報を交換するネットワークを管理しています。ソリューションの主な利点は、リスクを排除することです。lifeIMAGEの場合、リスクは遅延と可用性の問題によって生じます。患者ケアを最大限に高めると同時に臨床医のコストを削減するには、画像を迅速かつ信頼性の高い方法で配信する必要があります。リスクを排除するために、lifeIMAGEはデータセンターを増築して、サーバーのキャパシティを増やすことで、サービスの質を最大化するという従来の戦略を追求していました。ところが、lifeIMAGEのCTOであるJanak Joshi氏は、従来のようなデータセンターのアプローチはコストが高くつき、リスクが伴うだけでなく、lifeIMAGEチームが独自に設定した成長計画に沿ったスケーラビリティがないであろうと考えました。



医用画像処理では、医療画像の保存と送信のためのDICOM（Digital Imaging and Communication in Medicine）規格に準拠した独自仕様のフォーマットを使用します。DICOMファイルは、システム間での通信にTCP／IPを使用し、画像および患者データをこのフォーマットで受信できる2つの組織間でやり取りできます。CTスキャン情報を伝送する1回のトランザクションには、DICOM規格および画像の診断品質を維持するために定められた連邦規定により、圧縮することができない800～8,000個のDICOM画像が含まれています。その結果、500 KB程度から、場合によっては15 GBものトランザクションが発生するので、通信に遅延やエラーが発生する可能性が十分に考えられます。