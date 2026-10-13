lifeIMAGE는 트랜잭션 시스템을 통해 의료 영상과 관련 의료 정보를 교환하는 네트워크를 관리합니다. lifeIMAGE 솔루션의 가장 큰 장점은 리스크를 없앤다는 점입니다. ifeIMAGE의 입장에서 리스크는 지연 시간과 가용성 문제로 인해 발생합니다. 치료 효과를 극대화하고 의료 기관의 비용을 줄이기 위해서는 영상을 빠르고 안정적으로 전송할 수 있어야 합니다. 처음에는 리스크를 없애기 위해 외부 데이터 센터 공간을 구축하고 서버 용량을 추가해 서비스 품질을 극대화하는 기존의 전략을 고려했습니다. 그러나 CTO 야나크 요시(Janak Joshi)는 데이터 센터 접근 방식이 많은 비용이 들고 리스크가 클 뿐 아니라 lifeIMAGE의 성장 목표에 부합하는 확장성을 보장하지 못한다고 판단했습니다.



의료 영상에는 의료 영상의 저장 및 전송을 위한 DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 표준을 준수하는 독점적 포맷이 사용됩니다. DICOM 파일은 영상과 환자 데이터를 해당 포맷으로 주고받을 수 있는 두 기관 사이에서 TCP/IP 통신을 사용해 전송됩니다. 영상의 진단 품질을 유지해야 한다는 연방 규정의 표준에 따라 CT(컴퓨터 단층촬영) 스캔 하나를 보내려면 800장에서 8,000장 사이의 DICOM 영상을 전송해야 합니다. 즉, 전체 파일 크기가 작게는 500KB부터 크게는 15GB까지 다양하기 때문에 지연 시간이 길어지고 통신 오류가 발생할 가능성이 큽니다.