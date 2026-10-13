lifeIMAGE gestiona una red de intercambio de imágenes médicas e información clínica relacionada mediante un sistema de transacciones. La ventaja principal de su solución es la eliminación del riesgo. Para lifeIMAGE, el riesgo lo presentan los retos relacionados con la latencia y la disponibilidad. Para optimizar la atención al paciente y reducir los costes para el personal sanitario, las imágenes deben distribuirse de forma rápida y fiable. A fin de eliminar el riesgo, lifeIMAGE estudió la estrategia tradicional de aumentar el espacio en los centros de datos y proporcionar capacidad de servidor adicional para maximizar la calidad del servicio. Sin embargo, para Janak Joshi, director de Tecnología de lifeIMAGE, el enfoque del centro de datos tradicional era caro, arriesgado y no se adaptaba a los planes de crecimiento previstos por el equipo de lifeIMAGE.



Las imágenes médicas utilizan un formato patentado que sigue el estándar de imagen digital y comunicación en medicina (DICOM) para el almacenamiento y la transmisión de este tipo de imágenes. Los archivos DICOM se pueden intercambiar entre dos entidades que puedan recibir imágenes y datos de pacientes en ese formato, mediante el uso de TCP/IP para la comunicación entre los sistemas. Una sola transacción para comunicar una tomografía computarizada (TC) incluirá de 800 a 8000 imágenes DICOM que no se pueden comprimir, según el estándar y de conformidad con las normas federales para mantener la calidad de la imagen de diagnóstico. En cualquier caso, esto se traduce en una transacción de 500 KB a 15 GB, lo que aumenta el riesgo de latencia y errores de comunicación.