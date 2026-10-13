lifeIMAGE es una empresa de gestión de redes centrada en los pacientes que simplifica el intercambio de imágenes médicas de los discos, permite el envío y la recepción electrónicos de exámenes médicos e información clínica asociada entre instituciones, integra las imágenes externas con los sistemas locales y fomenta que los pacientes tomen el control de sus exámenes anteriores. La empresa trabaja con más de 1400 hospitales de EE. UU. y cuenta con más de 500 000 puntos de contacto clínicos en todo el mundo. La solución se centra en optimizar el acceso a la información clínica para mejorar al máximo la atención al paciente y, al mismo tiempo, reducir los costes para los proveedores de servicios. El acceso para conocer los historiales de imágenes médicas de los pacientes es esencial para los facultativos, mientras que la calidad de la atención al paciente mejora gracias a la capacidad del personal sanitario para compartir información y colaborar en tiempo real. lifeIMAGE ha creado una solución con un visor universal que elimina los problemas tradicionales derivados de la revisión, reduce el coste de la atención médica al evitar la duplicación de exámenes y mejora la atención al paciente puesto que reduce al mínimo la exposición a la radiación. La combinación de estos elementos en su solución permite tomar decisiones más oportunas para optimizar la atención que el personal sanitario puede ofrecer a los pacientes.
"Utilizamos la plataforma de distribución en la nube de Akamai para proporcionar imágenes DICOM a personal sanitario de forma rápida y fiable. Esto ha dado lugar a una mejora del 14 % de los tiempos de transacción".— Janak Joshi, vicepresidente sénior y director de Tecnología, lifeIMAGE
La situación
El desafío
lifeIMAGE gestiona una red de intercambio de imágenes médicas e información clínica relacionada mediante un sistema de transacciones. La ventaja principal de su solución es la eliminación del riesgo. Para lifeIMAGE, el riesgo lo presentan los retos relacionados con la latencia y la disponibilidad. Para optimizar la atención al paciente y reducir los costes para el personal sanitario, las imágenes deben distribuirse de forma rápida y fiable. A fin de eliminar el riesgo, lifeIMAGE estudió la estrategia tradicional de aumentar el espacio en los centros de datos y proporcionar capacidad de servidor adicional para maximizar la calidad del servicio. Sin embargo, para Janak Joshi, director de Tecnología de lifeIMAGE, el enfoque del centro de datos tradicional era caro, arriesgado y no se adaptaba a los planes de crecimiento previstos por el equipo de lifeIMAGE.
Las imágenes médicas utilizan un formato patentado que sigue el estándar de imagen digital y comunicación en medicina (DICOM) para el almacenamiento y la transmisión de este tipo de imágenes. Los archivos DICOM se pueden intercambiar entre dos entidades que puedan recibir imágenes y datos de pacientes en ese formato, mediante el uso de TCP/IP para la comunicación entre los sistemas. Una sola transacción para comunicar una tomografía computarizada (TC) incluirá de 800 a 8000 imágenes DICOM que no se pueden comprimir, según el estándar y de conformidad con las normas federales para mantener la calidad de la imagen de diagnóstico. En cualquier caso, esto se traduce en una transacción de 500 KB a 15 GB, lo que aumenta el riesgo de latencia y errores de comunicación.
La solución
El equipo de lifeIMAGE confió en Akamai para complementar su estrategia del centro de datos existente con la tecnología IPA de Akamai. A fin de garantizar una transmisión fiable y rápida de las imágenes DICOM, el equipo eligió a Akamai, la mayor plataforma de distribución en la nube del mundo y en la que confían más usuarios, para reducir la latencia al acercar las imágenes al personal sanitario y asegurarse de que cada transacción se efectuara de forma rápida y fiable. Esto permitió al equipo de lifeIMAGE reducir los costes de las inversiones en bienes de equipo (CAPEX), maximizar la calidad del servicio y lograr una escala conforme a sus ambiciosos planes de crecimiento. Desde la implementación de las soluciones de Akamai, el equipo ha observado una mejora de hasta el 14 % en los tiempos de transacción.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.