Arc XP 扎根于《华盛顿邮报》，对叙事业务了如指掌。其内容管理系统 (CMS)、数字体验平台 (DXP) 和强大的工具使媒体和企业公司均能够扩展其故事和利润。包括《巴黎人报》、《路透社》和《环球邮报》在内的顶级品牌都信任 Arc XP 能帮助他们通过出色的网站体验进行创新和发展。为了增强其图像优化、削减成本和提高性能，Arc XP 采用了 Akamai 解决方案。
“借助 Akamai Image & Video Manager 和 EdgeWorkers，我们提高了可靠性和性能，从而获得了卓越的内容体验。这对我们的业务和客户来说是一种双赢局面。”——Joe Croney，Arc XP 首席技术官
支持复杂的叙事
在大规模提供优化图像方面举步维艰
Arc XP 软件作为一种服务 (SaaS) 平台，将 CMS 与 DXP 合二为一，并结合了旨在帮助现代媒体组织大规模创建和提供令人惊叹的网站体验的工具和服务。同样重要的是，该软件可以帮助他们实现内容货币化。
快速地交付内容对于 Arc XP 及其客户来说至关重要，但该公司在大规模交付优化图像方面却举步维艰。由于新闻周期全天候运行，客户不断上传文章和网页的照片，要求闪电般的处理速度。Arc XP 自主开发的图像解决方案无法跟上节奏。此外，其工程师还在竭力应对不断发展的照片标准和格式，而基础架构成本正在侵蚀利润。
“我们为客户管理着数千个站点，承担着从安全性到可靠性和性能等所有业务。我们自行开发的图像生成和优化解决方案很难实现我们所承诺的全部价值，”Arc XP 首席技术官 Joe Croney 解释道。
增强边缘图像管理
在评估图像管理选项时，Arc XP 希望获得一流的开发人员体验并能够在不降低图像质量的情况下调整和使用服务。它还希望在任何平台上向最终用户提供内容。Arc XP 在 Akamai Image & Video Manager 和 Akamai EdgeWorkers 上找到了答案。
Image & Video Manager 可针对每个用户的设备、浏览器和网络连接自动实时优化图像，而 EdgeWorkers 则可轻松将图像管理解决方案集成到 Arc XP 现有的工作流程中。这使得客户图像流可以随着时间的推移顺利迁移。
“通过 EdgeWorkers 与 Image & Video Manager 集成非常轻松，并提供了我们所寻求的大规模高性能功能，”Croney 继续说道。
“这不仅仅是有关顶级技术的问题，更是一个专家协作的问题。Akamai 帮助我们调整战略并采用最新创新，以保持我们领先于市场趋势。”——Joe Croney，Arc XP 首席技术官
迁移过程中保持高性能
一些 Arc XP 客户担心从自有解决方案切换到 Akamai 可能会损害他们的开发人员体验和网站流量。但通过与 Akamai 合作，Arc XP 确保了无缝的 SEO 性能——Google 对新优化图像的抓取没有负面影响。
与此同时，Arc XP 大幅缩短了首字节传输时间 (TTFB) 并降低了成本。作为首席技术官，Croney 不断推动他的团队在公司的云原生平台上优雅地简化数据流。“Akamai 帮助我们将 TTFB 缩短了 30% 节省了数千美元的成本，同时实现了大规模内容交付，”他说。
提供数据驱动的个性化体验
如今，Arc XP 正在通过生成式 AI 突破极限，帮助客户提供超个性化体验，以更好地与受众建立联系。借助 Akamai EdgeWorkers，它可以根据用户细分情况提供定制内容。
“Akamai 让我们能够深入了解用户行为，为每位访客智能地选择内容。我们很高兴能够利用生成式 AI 和 EdgeWorkers 获得更多量身定制的体验，”Croney 说道。
合作共赢
自《华盛顿邮报》内部的技术平台启用以来，Arc XP 现在为全球数千个媒体网站提供强大的服务。Croney 将部分成功归功于与 Akamai 的合作。
“这不仅仅是有关顶级技术的问题，更是一个专家协作的问题。Akamai 帮助我们调整战略并采用最新创新，以保持我们领先于市场趋势，”Croney 总结道。
Arc XP 简介
Arc XP 是一个平台，旨在帮助媒体公司在他们最擅长的领域脱颖而出——讲述精彩的故事。凭借人工智能驱动的解决方案，我们可以提高编辑效率、提供引人入胜的观众体验和内容货币化，为现代媒体企业提供实现增长所需的一切。Arc XP 最初是为《华盛顿邮报》开发的，如今受到了全球媒体和企业品牌的信赖——为超过 25 个国家的数千个网站提供强力的服务。了解更多信息，请访问 arcxp.com。
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