Arc XP 软件作为一种服务 (SaaS) 平台，将 CMS 与 DXP 合二为一，并结合了旨在帮助现代媒体组织大规模创建和提供令人惊叹的网站体验的工具和服务。同样重要的是，该软件可以帮助他们实现内容货币化。

快速地交付内容对于 Arc XP 及其客户来说至关重要，但该公司在大规模交付优化图像方面却举步维艰。由于新闻周期全天候运行，客户不断上传文章和网页的照片，要求闪电般的处理速度。Arc XP 自主开发的图像解决方案无法跟上节奏。此外，其工程师还在竭力应对不断发展的照片标准和格式，而基础架构成本正在侵蚀利润。

“我们为客户管理着数千个站点，承担着从安全性到可靠性和性能等所有业务。我们自行开发的图像生成和优化解决方案很难实现我们所承诺的全部价值，”Arc XP 首席技术官 Joe Croney 解释道。