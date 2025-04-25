Summit Hosting は、すべてのデータセンターで異常なトラフィックパターン（ランサムウェアの明確な兆候）を即座に発見できるようになりました。「ランサムウェア攻撃に関して私が最も衝撃を受けたのは、攻撃者は攻撃を開始する数週間前からネットワーク内を探り回っているという事実です」と Kaiser 氏は言います。「当社がこれまで使用していたツールは、攻撃者がネットワークへの侵入を試みた際には警告してくれますが、攻撃者がすでにネットワーク内にいる場合は警告してくれません。この問題を解決してくれたのが Akamai Guardicore Segmentation でした」

Akamai Guardicore Segmentation では、ランサムウェアがどのようにネットワークに侵入したのかが可視化されるため、防御を継続的に強化できます。この点を Barnard 氏は高く評価しています。「ネットワーク上で何が起きているのか、誰が、どこで、何を標的に、いつから、何を実行しているのかを迅速に把握できるようになりました」と同氏は言います。



このような可視性を獲得したことで、Summit は、Healthcare Insurance Portability and Accountability Act（医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律、HIPAA）や Family Educational Rights and Privacy Act（家族教育権とプライバシー法、FERPA）など、厳格なコンプライアンス要件を抱える業界にも進出する予定です。また、この可視性により、同社 IT チームは企業買収にも対応できるようになりました。「買収した企業の環境を統合する前に、買収した企業のサーバーのいくつかに Akamai Guardicore Segmentation エージェントをインストールします。こうすることで、エンジニアから情報を収集するよりも、その会社のネットワークについて理解を深めることができます」と Barnard 氏は言います。