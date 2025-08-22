A Summit Hosting executa o software de contabilidade de seus clientes em servidores dedicados e seguros na nuvem. No momento de atualizar a plataforma de TI, Kaiser focou na segurança antes de qualquer outra coisa. "Muitas empresas de hospedagem criam sua infraestrutura de hospedagem primeiro e depois adicionam segurança, usando freeware, se possível", diz Kaiser. "Na Summit, mudamos essa abordagem, criando primeiro um ambiente seguro e, em seguida, adicionando serviços de hospedagem."

Kaiser tinha em mente uma arquitetura de segurança moderna e multicamada com três "joias da coroa": um perímetro Zero Trust, segurança de pontos de extremidade e uma solução de segmentação para limitar o alcance dos ataques. "A segmentação evita que o malware que chega a um servidor se espalhe para outros, o que pode ser o tipo de ataque mais prejudicial de todos”, diz Shane Barnard, engenheiro sênior de redes da Summit.

Depois de avaliar várias soluções de segmentação, Kaiser e Barnard escolheram a Akamai Guardicore Segmentation. "A Akamai Guardicore Segmentation superou todas as outras soluções que analisamos porque é fácil de implementar em escala e nos dá uma visibilidade profunda do que está acontecendo em nossa rede", diz Barnard. "A capacidade de pesquisar qualquer usuário para ver onde ele esteve e o que está fazendo agora é extremamente valiosa para a defesa contra ransomware."