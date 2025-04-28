Summit Hosting esegue il software di contabilità dei suoi clienti su server dedicati e sicuri nel cloud. Quando è arrivato il momento di aggiornare la piattaforma IT, Kaiser si è concentrata sulla sicurezza prima di qualsiasi altra cosa. "Molte società di hosting creano prima la loro infrastruttura e poi aggiungono le funzionalità di sicurezza utilizzando programmi freeware, se possibile", afferma Kaiser. "In Summit, abbiamo ribaltato questo approccio, creando prima un ambiente sicuro e poi aggiungendo i servizi di hosting".

Kaiser aveva in mente un'architettura di sicurezza moderna e multilivello costituita da tre elementi fondamentali: un perimetro Zero Trust, la sicurezza degli endpoint e una soluzione di segmentazione per limitare la portata degli attacchi. "La segmentazione impedisce al malware penetrato in un server di diffondersi ad altri server, il che può rappresentare uno dei tipi di attacco più dannosi", afferma Shane Barnard, Senior Network Engineer di Summit.

Dopo aver valutato diverse soluzioni di segmentazione, Kaiser e Barnard hanno scelto Akamai Guardicore Segmentation. "Akamai Guardicore Segmentation ha sbaragliato tutte le altre soluzioni che abbiamo esaminato perché è facile da implementare su larga scala e ci offre una profonda visibilità su ciò che avviene nella nostra rete", afferma Barnard. "La possibilità di cercare un utente per vedere dove è stato e cosa sta facendo in questo momento è estremamente preziosa per la difesa dai ransomware".