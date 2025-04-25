Summit Hosting은 클라우드의 전용 보안 서버에서 고객의 회계 소프트웨어를 실행합니다. 카이저는 IT 플랫폼을 업데이트할 시기가 오면 무엇보다 보안에 집중합니다. 카이저는 "많은 호스팅 기업들이 먼저 호스팅 인프라를 구축한 후, 가능하다면 프리웨어를 사용해 보안을 추가합니다. Summit은 먼저 보안 환경을 구축하고 그 위에 호스팅 서비스를 추가하는 방식으로 접근 방식을 전환했습니다."라고 말합니다.

카이저는 제로 트러스트 경계, 엔드포인트 보안, 공격 범위를 제한하는 세그멘테이션 솔루션 등 세 가지 '핵심 자산'으로 구성된 최신 멀티레이어 보안 아키텍처를 염두에 두고 있었습니다. Summit의 수석 네트워크 엔지니어 셰인 바너드(Shane Barnard)는 "세그멘테이션은 한 서버에 침투한 멀웨어가 다른 서버로 확산하는 것을 방지합니다. 다른 서버로의 확산은 가장 심각한 공격 종류가 될 수 있습니다."라고 말합니다.

카이저와 바너드는 몇 가지 세그멘테이션 솔루션을 평가한 후 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다. 바너드는 "Akamai Guardicore Segmentation은 규모에 맞게 손쉽게 구축하고 네트워크에서 발생하는 상황을 심도 있게 파악할 수 있기 때문에 다른 솔루션에 비해 매우 우수했습니다. 랜섬웨어를 방어할 때 사용자가 있는 곳과 사용자가 무엇을 하는지 검색할 수 있는 기능은 매우 중요합니다."라고 언급합니다.