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爱奇艺

视频流媒体巨头通过 Akamai 边缘提供内容，为全球客户、开发人员和内容提供商打造卓越体验

IQIYI 徽标

地点

中国北京

https://www.iq.com/

行业

媒体

重要影响

  • 零启动时间，随时播放视频
  • 重新缓冲率极低，视频不会卡顿
  • DNS 解析时间更短，网页加载速度更快

解决方案

EdgeKV EdgeWorkers
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视频服务器就在附近，对观众和内容提供商皆有利

爱奇艺是中国市场颇具创新意识的在线娱乐服务商。为了在持续满足现有客户需求的同时将业务拓展至其他国家/地区，该公司需要服务器设在其所有全球客户和内容提供商附近的内容交付网络 (CDN)。而解决方案就是 Akamai Intelligent Edge Platform。借助 Akamai，全球用户自始至终都可以享受卓越的体验，而开发人员则只需点击一下，即可将新代码部署到全球数十万台服务器上。

在流媒体视频显示在队列中时，您是否还会看到那个旋转拨盘？对于爱奇艺的用户来说，这已经成为过去。在爱奇艺上，无需等待，即可开始播放视频。

这一创新功能背后的策划者是爱奇艺基础架构和智能内容分发事业群高级总监秦建华。秦先生于 2012 年加入爱奇艺。他表示：“我的团队主要负责的是开发人员、业务团队和内容提供商所使用的 IT 基础架构，包括服务器、存储和网络。我们的目标是确保开发人员、业务团队和内容提供商能够使用所需的基础架构来提供出色的应用体验，而不用担心基础架构位于何处。”

爱奇艺有着庞大的业务量，一份行业报告显示，爱奇艺的月活跃用户数已超过 5 亿，这也给秦先生的工作带来了更多的挑战。开发人员持续优化该公司基于人工智能的推荐引擎，按需更新软件。每天都会发布大量的内容。秦先生称：“要持续发布新代码和新内容，我们需要极其高效的基础架构。”

一个覆盖全球的 CDN

当爱奇艺开始在全球扩张时，秦先生要为中国境外的新用户寻找 CDN。集中式云环境会给流媒体视频带来太长的延迟时间。秦先生表示：“我们之所以为全球用户选择 Akamai 的 CDN，是因为 Akamai 是延迟低、覆盖范围广的服务提供商，在全球拥有 325,000 台服务器。Akamai 拥有一支本地技术支持团队，这点让我很满意。此外，Akamai 在边缘领域已拥有 20 多年的经验，而传统云服务提供商才刚刚开始向边缘转型。”

为客户、内容提供商和开发人员提供卓越的体验

秦先生非常热衷于监测用户体验，跟踪视频开始播放的速度，以及视频是否会出现卡顿情况。Akamai 可以帮助评估这两项指标。他表示：“我们的视频流来自离用户较近的 Akamai 节点，因此加载速度快，且不会卡顿。”实时用户体验指标有助于秦先生的团队快速识别和修复问题（最好是在用户反映问题之前）。

内容提供商非常重视更快的发布速度和更可靠的安全性。如果下午 4:00 点录制的综艺节目定于晚上 8:00 点播出，则爱奇艺的内容提供商会无法容忍缓慢的上传速度。秦先生表示：“与发布到遥远的云端相比，将新视频内容上传到附近的 Akamai 边缘服务器不仅可以节省时间，而且可以尽可能避免失望。”内容提供商还对有助于保护其内容免受网络攻击的 Akamai 安全服务赞不绝口。

爱奇艺的开发人员喜欢自动化部署，这让他们有更多的时间开展创造性工作，如优化该公司的推荐引擎和识别热门内容趋势。秦先生说：“从物理服务器到虚拟机再到容器，基础架构的每一项进步都会节省我们运营团队的时间，让他们能够更快地为开发人员提供支持。Akamai 进一步简化了新软件的部署工作。我们的开发人员只需点击一下，即可将新软件部署到多个云和数十万台 Akamai 边缘服务器上。更少的部署时间意味着更多的创新时间。”

现在，借助 EdgeWorkers，爱奇艺的开发人员可以直接在边缘服务器上编写代码。爱奇艺的 DNS over HTTPS (DoH) 团队凭借 DoH 解决方案在首届 EdgeWorkers 编程挑战赛中夺得了第一名。这款小型应用程序将 DNS 解析时间缩短了 40%，从而提高了网站加载速度。将 DNS 服务分布在数千台边缘服务器上使其变得更加稳定。该应用程序有助于防止黑客将爱奇艺的用户重定向到其他网站（这种攻击被称为 DNS 劫持）。秦先生表示：“我们的一名用户界面工程师编写了 DoH 服务，几分钟内就成功将代码部署到全球超过 10 万个边缘节点上。真是太棒了。”

展望未来：元宇宙 

秦先生继续思考如何通过新的方法利用 Akamai 获得竞争优势。元宇宙正在迅速崛起，它可带来基于虚拟现实和增强现实的沉浸式娱乐体验。秦先生表示：“Akamai 可能会成为我们迈进元宇宙之门的重要合作伙伴。我正在考虑使用离用户足够近的 Akamai 服务器，让他们无论身处何处都可以连接到元宇宙，而延迟时间则不到 30 毫秒。不仅如此，我们的开发人员也不再需要担心在何处部署代码，这让他们能够更自由地进行创新。”

爱奇艺简介

爱奇艺公司是中国市场颇具创新意识的在线娱乐服务商。其企业 DNA 将创意人才与技术相结合，营造持续创新和宏大制作的环境。爱奇艺的平台提供了由极受欢迎的原创内容以及其他专业制作内容、专业用户生成内容和用户生成内容组成的综合库。该公司凭借其先进的 AI、大数据分析和其他核心专有技术支持的出色技术平台，在网络娱乐行业中脱颖而出。爱奇艺以巨大的用户参与度吸引了庞大的用户群，并开发了多元化的盈利模式，包括会员服务、在线广告服务、内容分发、在线游戏、直播、IP 许可、经纪人代理、网络文学等。https://www.iq.com/

关于 Akamai

Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云计算平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，助力企业构建并扩展下一代 AI 应用，同时提供全面的多层安全防护，守护企业免受不断演变的网络威胁侵扰。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zhakamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。

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