爱奇艺是中国市场颇具创新意识的在线娱乐服务商。为了在持续满足现有客户需求的同时将业务拓展至其他国家/地区，该公司需要服务器设在其所有全球客户和内容提供商附近的内容交付网络 (CDN)。而解决方案就是 Akamai Intelligent Edge Platform。借助 Akamai，全球用户自始至终都可以享受卓越的体验，而开发人员则只需点击一下，即可将新代码部署到全球数十万台服务器上。

在流媒体视频显示在队列中时，您是否还会看到那个旋转拨盘？对于爱奇艺的用户来说，这已经成为过去。在爱奇艺上，无需等待，即可开始播放视频。

这一创新功能背后的策划者是爱奇艺基础架构和智能内容分发事业群高级总监秦建华。秦先生于 2012 年加入爱奇艺。他表示：“我的团队主要负责的是开发人员、业务团队和内容提供商所使用的 IT 基础架构，包括服务器、存储和网络。我们的目标是确保开发人员、业务团队和内容提供商能够使用所需的基础架构来提供出色的应用体验，而不用担心基础架构位于何处。”

爱奇艺有着庞大的业务量，一份行业报告显示，爱奇艺的月活跃用户数已超过 5 亿，这也给秦先生的工作带来了更多的挑战。开发人员持续优化该公司基于人工智能的推荐引擎，按需更新软件。每天都会发布大量的内容。秦先生称：“要持续发布新代码和新内容，我们需要极其高效的基础架构。”