Akamai 先前已经列于美联合供应商阵容之中，负责提供网站加速服务。Gianluca 在 News Corp 就职时，News Corp 成功部署了 Akamai 基于云的托管式 Kona 服务，这样的经历也促使他做出在美联社引入该服务的决定。



Gianluca 对 Kona 赞赏有加，因为这项托管服务将为美联社提供专家安全资源，帮助美联社做好充分准备，以分析和抵御各种攻击。



这位经验丰富的首席技术官需要额外的技能和监测能力，从网络安全监控和管理的角度为其原本主要关注服务可用性的团队提供补充。通过与 Akamai 合作，他能够消除防御层的所有薄弱环节。Akamai 高级支持团队在选举之夜提供了远程和现场支持。美联社还利用了 Client Reputation，这款解决方案使用先进算法来计算风险评分，使 Akamai 的专业服务专家能够拒绝来自有风险的 IP 地址的请求。在整个活动期间，Akamai 的现场活动支持团队监控了异常流量活动，为 Gianluca 提供最佳响应建议，并实时实施建议。