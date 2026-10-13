Akamai 基于云的托管服务和卓越的安全专家帮助美联社确保在全球范围内提供可靠、一致的体验。
我没有一丝失败的余地。Akamai 理解这一点，他们提供了我们需要的解决方案和专家资源，以保护我们所有面向客户的平台，并确保在 11 月 8 日当天的“新闻马拉松”期间提供全面的运营支持。——美联社首席技术官 Gianluca D’Aniello
借助 Managed Security Service，美联社得以在选举之夜顺利完成全程报道。
重压下的复杂内容价值链
举世瞩目之时，不容许有半点闪失。随着美国总统大选临近，这一念头始终萦绕在美联社首席技术官 (CTO) Gianluca D’Aniello 的心头。美联社知道，像这类的高曝光度事件会让美联社跨 150 多个主机名的复杂内容价值链承受了重压，因此需要采取措施，确保在选举之夜提供优质无瑕的体验。
没有失败余地
世界各地成千上万的新闻媒体都要依靠美联社统计选票数据并宣布大选结果。
Gianluca 知道，美联社网站必定会遭遇无法预测的高峰流量，而他必须毫无瑕疵地完成内容的交付。这意味着他需要实时确定流量属于合法流量，还是恶意威胁。知名企业和网站在重大活动期间遭受攻击的几率越来越高，Gianluca 深知，美联社在大选期间必定会陷入艰难境地，遭遇持续不断的恶意攻击。
让情况更加复杂的是，美联社引入了新的数据密集型服务，例如交互式地图，这需要美联社扩展其内容交付和安全功能。
Gianluca 以前曾任 News Corp 信息技术副总裁，一直依靠 Akamai 来确保不间断的内容交付。所以，他再次求助于这家合作伙伴。
全力以赴，确保万无一失
Akamai 先前已经列于美联合供应商阵容之中，负责提供网站加速服务。Gianluca 在 News Corp 就职时，News Corp 成功部署了 Akamai 基于云的托管式 Kona 服务，这样的经历也促使他做出在美联社引入该服务的决定。
Gianluca 对 Kona 赞赏有加，因为这项托管服务将为美联社提供专家安全资源，帮助美联社做好充分准备，以分析和抵御各种攻击。
这位经验丰富的首席技术官需要额外的技能和监测能力，从网络安全监控和管理的角度为其原本主要关注服务可用性的团队提供补充。通过与 Akamai 合作，他能够消除防御层的所有薄弱环节。Akamai 高级支持团队在选举之夜提供了远程和现场支持。美联社还利用了 Client Reputation，这款解决方案使用先进算法来计算风险评分，使 Akamai 的专业服务专家能够拒绝来自有风险的 IP 地址的请求。在整个活动期间，Akamai 的现场活动支持团队监控了异常流量活动，为 Gianluca 提供最佳响应建议，并实时实施建议。
促进实现不间断的新闻服务
Gianluca 采用 Kona 的主要原因在于，它能吸收潜在的恶意攻击。事实证明，它在吸收出乎意料的流量高峰提供了极大的助力。11 月 8 日，美联社无缝处理了 13 TB 的数据，与 2012 年选举中交付的 17 GB 数据量相比堪称指数级增长。在 Akamai 的帮助下，Gianluca 在美国东部时间 11 月 8 日下午 8 点至次日凌晨 3 点之间提供了超过 30 万次投票更新，并为美联社的托管地图和选举结果小部件提供了超过 1 亿次页面浏览。
美联社简介
美联社是重要的全球新闻网络，通过所有媒体平台和媒体格式传递来自世界各个角落的快速、公正的新闻。美联社成立于 1846 年，是当今高度值得信赖的独立新闻和信息来源。在任何一天，全球都有过半数的人口会看到来自美联社的新闻。
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