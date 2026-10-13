The Associated Press

A Akamai já fazia parte do portfólio de fornecedores da AP para aceleração de websites. A experiência de Gianluca na News Corp, onde Managed Kona Service baseado em nuvem da Akamai foi implantado com sucesso, também favoreceu a decisão de introduzir o serviço na AP.



Gianluca estimou que, como um serviço gerenciado, o Kona forneceria à AP recursos de segurança especializados para preparar, analisar e mitigar quaisquer ataques.



Esse CTO experiente precisava de habilidades e olhos extras para agregar recursos de monitoramento e gerenciamento de cibersegurança à equipe, tradicionalmente concentrada na disponibilidade do serviço. Trabalhando com a Akamai, ele conseguiu remover todos os links fracos no perímetro. A equipe do Premium Support da Akamai forneceu suporte remoto e no local durante a noite de eleição. A AP também aproveitou o Client Reputation, que usa algoritmos avançados para calcular uma pontuação de risco, capacitando os especialistas em serviços profissionais da Akamai a rejeitar solicitações de endereços IP arriscados. Durante todo o evento, a equipe de suporte a eventos ao vivo da Akamai monitorou atividades incomuns de tráfego, aconselhou Gianluca sobre a melhor resposta e implementou recomendações em tempo real.