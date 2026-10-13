O serviço gerenciado baseado na nuvem da Akamai e os especialistas em segurança de classe mundial ajudam a AP a garantir experiências confiáveis e consistentes em todo o mundo.
Não havia margem para falhas. A Akamai entendeu isso e forneceu a solução e os recursos especializados necessários para proteger todas as plataformas voltadas para o cliente e garantir o suporte operacional completo durante a maratona de notícias do 08 de novembro.— Gianluca D'Aniello, diretor de tecnologia, The Associated Press
Aproveitar os serviços de segurança gerenciados capacita a AP a realizar a entrega na noite de eleição.
Uma complexa cadeia de valores de conteúdos sob pressão
Quando o mundo está assistindo, você não quer falhar. Esse foi o principal pensamento de Gianluca D'Aniello, diretor de tecnologia (CTO) da Associated Press, conforme as eleições presidenciais dos EUA se aproximavam. Sabendo que eventos de alto perfil como esses colocam a complexa cadeia de valor de conteúdo da AP (em mais de 150 nomes de host) sob estresse significativo, Gianluca precisava tomar medidas para garantir uma experiência impecável na noite de eleição.
Não havia margem para falhas
Milhares de veículos de notícias em todo o mundo confiam na AP para contabilizar os votos e relatar as disputas.
Gianluca sabia que precisava entregar sem falhas diante de volumes imprevisíveis de tráfego que com certeza atingiriam o website. Isso significava que ele precisaria determinar em tempo real se o tráfego era legítimo ou uma ameaça. Como organizações e websites de alto perfil são cada vez mais um alvo durante grandes eventos, Gianluca sabia que a AP estaria na posição invejável de enfrentar um fluxo constante de ataques potencialmente mal-intencionados.
Para agravar a situação, a AP havia introduzido novos serviços com uso intensivo de dados, como mapas interativos, que exigiam que ela dimensionasse os recursos de entrega de conteúdo e segurança.
Em sua posição anterior como vice-presidente de tecnologia da informação na News Corp, Gianluca confiava na Akamai para garantir a entrega ininterrupta de conteúdo. Mais uma vez, ele se voltou para esse parceiro.
Concretização do melhor nível possível de prontidão
A Akamai já fazia parte do portfólio de fornecedores da AP para aceleração de websites. A experiência de Gianluca na News Corp, onde Managed Kona Service baseado em nuvem da Akamai foi implantado com sucesso, também favoreceu a decisão de introduzir o serviço na AP.
Gianluca estimou que, como um serviço gerenciado, o Kona forneceria à AP recursos de segurança especializados para preparar, analisar e mitigar quaisquer ataques.
Esse CTO experiente precisava de habilidades e olhos extras para agregar recursos de monitoramento e gerenciamento de cibersegurança à equipe, tradicionalmente concentrada na disponibilidade do serviço. Trabalhando com a Akamai, ele conseguiu remover todos os links fracos no perímetro. A equipe do Premium Support da Akamai forneceu suporte remoto e no local durante a noite de eleição. A AP também aproveitou o Client Reputation, que usa algoritmos avançados para calcular uma pontuação de risco, capacitando os especialistas em serviços profissionais da Akamai a rejeitar solicitações de endereços IP arriscados. Durante todo o evento, a equipe de suporte a eventos ao vivo da Akamai monitorou atividades incomuns de tráfego, aconselhou Gianluca sobre a melhor resposta e implementou recomendações em tempo real.
Facilitando notícias ininterruptas
A principal razão de Gianluca para adotar o Kona foi a capacidade de absorver ataques potencialmente mal-intencionados. Isso acabou por ajudar enormemente a absorver picos de tráfego imprevistos. Em 8 de novembro, a AP lidou perfeitamente com 13 terabytes de dados, um volume exponencialmente maior do que os 17 GB tratados na eleição de 2012. Com a ajuda da Akamai, Gianluca conseguiu entregar mais de 300.000 atualizações de voto e serviu mais de 100 milhões de visualizações da página dos mapas hospedados da AP e widgets de resultados entre 20:00 ET em 8 de novembro e 3:00 ET do dia seguinte.
Sobre The Associated Press
A The Associated Press é a rede de notícias global essencial, fornecendo notícias rápidas e imparciais de todos os cantos do mundo para todas as plataformas e formatos de mídia. Fundada em 1846, a AP é hoje a fonte mais confiável de notícias e informações independentes. Em um dia qualquer, mais da metade da população mundial vê notícias da AP.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.