Akamai의 클라우드 기반 매니지드 서비스와 세계적인 수준의 보안 전문가들은 AP가 전 세계적으로 안정적이고 일관된 환경을 보장하는 데 도움을 줍니다.
실패할 여유가 없었습니다. Akamai는 이를 이해했으며, 11월 8일 뉴스 마라톤 중 모든 고객 대상 플랫폼을 보호하고 완벽한 운영 지원을 보장하는 데 필요한 솔루션과 전문가 리소스를 제공했습니다.— 지안루카 다니엘로(Gianluca D’Aniello), The Associated Press 최고 기술 책임자
AP는 매니지드 보안 서비스를 활용해 선거 당일 개표 정보 서비스를 제공합니다.
상당한 부담에 시달리는 복잡한 콘텐츠 가치 사슬
'전 세계가 지켜보는 방송 중 장애가 발생하면 안 된다.' AP의 CTO 지안루카 다니엘로(Gianluca D’Aniello)는 미국 대통령 선거가 다가오자 이런 생각을 떠올렸습니다. 대통령 선거 같은 중요 이벤트 시 150개 호스트 이름으로 구성된 AP의 복잡한 콘텐츠 가치 사슬이 엄청난 스트레스를 받는다는 것을 잘 아는 지안루카는 선거 개표 방송의 완벽한 경험을 보장하기 위한 조치를 취해야 했습니다.
용납되지 않는 실패
전 세계 수천 개의 통신사가 AP를 통해 투표 집계와 개표 과정을 중계합니다.
지안루카는 자사의 사이트에 도달할 예측하기 어려운 양의 트래픽에 직면해 장애 없는 서비스를 제공해야 한다는 것을 알고 있었습니다. 즉 트래픽이 정상적인지 아니면 위협인지 실시간으로 확인해야 했습니다. 주요 이벤트 기간에 인지도가 높은 기업과 웹사이트를 노리는 공격이 늘어나면서, 지안루카는 AP가 잠재적인 악성 공격의 지속적인 목표가 될 것을 예상했습니다.
AP는 인터랙티브 맵과 같은 새로운 데이터 집약적 서비스를 도입했기 때문에 콘텐츠 전송과 보안 기능을 확장해야 하는 복잡한 문제에 직면해 있었습니다.
지안루카는 이전에 News Corp의 IT 담당 부사장으로 일하며 Akamai를 통한 중단 없는 콘텐츠 전송을 경험한 적이 있었습니다. 그는 다시 한번 Akamai에 도움을 요청했습니다.
최상의 대비 수준 달성
Akamai는 이미 AP의 벤더 포트폴리오에 포함되어 사이트를 가속 작업을 진행하고 있었습니다. News Corp에서 Akamai의 클라우드 기반 Managed Kona 서비스를 성공적으로 배포했던 지안루카는 해당 서비스를 AP에 도입하기로 결정했습니다.
지안루카는 Kona가 매니지드 서비스로서 모든 공격에 대비하고 이를 분석하며 방어하는 데 필요한 전문 보안 리소스를 AP 통신에 제공할 수 있다는 점을 높이 평가했습니다.
지안루카는 숙련된 CTO로서 기존에는 서비스 가용성에 주력했던 팀에 사이버 보안 모니터링 및 관리 역량을 더하기 위해 추가 기술과 자원이 필요했습니다. 그는 Akamai와 협력하면서 경계 내 취약한 부분을 모두 제거할 수 있었습니다. Akamai의 Premium Support팀은 선거 개표 방송의 원격 및 현장 지원을 제공했습니다. 또한 AP는 고급 알고리즘을 사용해 위험 수치를 계산하는 Client Reputation을 활용해 Akamai의 Professional Services 전문가가 위험한 IP 주소의 요청을 거부할 수 있게 했습니다. 개표 방송 내내 Akamai의 Live Event Support팀은 비정상적인 트래픽 활동을 모니터링하고, 지안루카에게 최선의 대응을 조언하며, 실시간으로 권장 사항을 구현했습니다.
중단 없는 뉴스 보장
지안루카가 Kona를 채택한 주된 이유는 잠재적인 악성 공격을 흡수하는 능력이었습니다. 그 능력은 예상치 못한 트래픽 급증을 소화하는 데 큰 도움이 되었습니다. 11월 8일 AP는 13TB의 데이터를 원활하게 처리했으며, 이는 2012년 대선 당시의 17GB보다 훨씬 많은 양이었습니다. Akamai의 도움을 받은 지안루카는 30만 회 이상의 투표 업데이트를 제공하고, 동부 표준 시간 11월 8일 오후 8시부터 다음날 오전 3시까지 AP가 호스팅하는 지도 및 결과 위젯에서 1억 회 이상의 페이지 뷰를 제공할 수 있었습니다.
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