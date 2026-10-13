The Associated Press

Akamai는 이미 AP의 벤더 포트폴리오에 포함되어 사이트를 가속 작업을 진행하고 있었습니다. News Corp에서 Akamai의 클라우드 기반 Managed Kona 서비스를 성공적으로 배포했던 지안루카는 해당 서비스를 AP에 도입하기로 결정했습니다.



지안루카는 Kona가 매니지드 서비스로서 모든 공격에 대비하고 이를 분석하며 방어하는 데 필요한 전문 보안 리소스를 AP 통신에 제공할 수 있다는 점을 높이 평가했습니다.



지안루카는 숙련된 CTO로서 기존에는 서비스 가용성에 주력했던 팀에 사이버 보안 모니터링 및 관리 역량을 더하기 위해 추가 기술과 자원이 필요했습니다. 그는 Akamai와 협력하면서 경계 내 취약한 부분을 모두 제거할 수 있었습니다. Akamai의 Premium Support팀은 선거 개표 방송의 원격 및 현장 지원을 제공했습니다. 또한 AP는 고급 알고리즘을 사용해 위험 수치를 계산하는 Client Reputation을 활용해 Akamai의 Professional Services 전문가가 위험한 IP 주소의 요청을 거부할 수 있게 했습니다. 개표 방송 내내 Akamai의 Live Event Support팀은 비정상적인 트래픽 활동을 모니터링하고, 지안루카에게 최선의 대응을 조언하며, 실시간으로 권장 사항을 구현했습니다.