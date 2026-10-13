El servicio gestionado en la nube y los expertos en seguridad de primer nivel de Akamai ayudan a AP a garantizar experiencias fiables y uniformes en todo el mundo.
No podía fracasar. Akamai lo entendió y proporcionó la solución y los recursos de expertos que necesitábamos para proteger todas nuestras plataformas orientadas al cliente y garantizar una asistencia operativa completa durante el maratón de noticias del 8 de noviembre.— Gianluca D’Aniello, director de Tecnología, The Associated Press
Aprovechar los servicios de seguridad gestionados permite que AP pueda cubrir la noche de las elecciones.
La presión de una compleja cadena de valor de contenido
Cuando el mundo está mirando, no quieres fracasar. Ese fue el pensamiento primordial para Gianluca D’Aniello, director de Tecnología (CTO) de The Associated Press, a medida que se acercaba la fecha de las elecciones presidenciales de EE. UU. Gianluca sabía que eventos tan destacados como estos someten a la compleja cadena de valor de contenido de AP (en más de 150 nombres de host), a una presión considerable y debía tomar medidas para garantizar una experiencia perfecta durante la noche las elecciones.
No hay lugar para el fracaso
Miles de medios de todo el mundo dependen de AP para contar los votos y saber el resultado.
Gianluca sabía que debía cubrir las elecciones sin fracasar frente a volúmenes impredecibles de tráfico que seguro que desbordarían el sitio. Esto implicaba que tenía que determinar en tiempo real si el tráfico era legítimo o una amenaza. Puesto que las organizaciones y los sitios web de primer orden son cada vez más el objetivo de los ataques durante los eventos más importantes, Gianluca sabía que AP estaría en la difícil posición de enfrentarse a un flujo constante de ataques maliciosos.
Para agravar más la situación, AP estaba introduciendo nuevos servicios de una gran cantidad de datos, como los mapas interactivos, que requerían que se escalara la distribución de contenido y las funciones de seguridad.
En su antiguo cargo como vicepresidente de Tecnología de la Información en News Corp, Gianluca había confiado en Akamai para garantizar la distribución ininterrumpida de contenido. Una vez más recurrió a este partner.
Lograr el mejor nivel posible de preparación
Akamai ya formaba parte de la cartera de proveedores de AP para la aceleración web. La experiencia de Gianluca en News Corp, donde se implementó con éxito el servicio Kona gestionado en la nube de Akamai, también llevó a la decisión de introducir el servicio en AP.
Gianluca valoraba que, como servicio gestionado, Kona proporcionaría a AP recursos de seguridad expertos para prepararse, analizar y mitigar cualquier ataque.
Este CTO con mucha experiencia necesitaba habilidades y recursos extra para dotar a su equipo de capacidades de gestión y supervisión de la ciberseguridad, un equipo que se solía centrar en la disponibilidad del servicio. Al trabajar con Akamai, pudo eliminar todos los eslabones débiles en el perímetro. El equipo de Premium Support de Akamai proporcionó asistencia remota e in situ durante la noche de las elecciones. AP también aprovechó Client Reputation, que utiliza algoritmos avanzados para calcular una puntuación de riesgo, lo que le permite a los expertos en servicios profesionales de Akamai rechazar solicitudes de direcciones IP peligrosas. Durante todo el evento, el equipo de Live Event Support de Akamai controló la actividad de tráfico inusual, aconsejó a Gianluca sobre la mejor respuesta e implementó recomendaciones en tiempo real.
Noticias sin interrupciones
La principal razón de Gianluca para adoptar Kona fue su capacidad de absorber ataques potencialmente maliciosos. Resultó que ayudó a absorber picos de tráfico no previstos. El 8 de noviembre, AP gestionó sin problemas 13 terabytes de datos, es decir, una cantidad exponencialmente superior a los 17 GB de las elecciones de 2012. Con la ayuda de Akamai, Gianluca pudo distribuir más de 300 000 actualizaciones de votos y logró más de 100 millones de visionados de página de los mapas y widgets de resultados alojados por AP entre las 8 p. m. (ET) del día 8 de noviembre hasta las 3 a. m. del día siguiente.
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