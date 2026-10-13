The Associated Press

Akamai ya formaba parte de la cartera de proveedores de AP para la aceleración web. La experiencia de Gianluca en News Corp, donde se implementó con éxito el servicio Kona gestionado en la nube de Akamai, también llevó a la decisión de introducir el servicio en AP.



Gianluca valoraba que, como servicio gestionado, Kona proporcionaría a AP recursos de seguridad expertos para prepararse, analizar y mitigar cualquier ataque.



Este CTO con mucha experiencia necesitaba habilidades y recursos extra para dotar a su equipo de capacidades de gestión y supervisión de la ciberseguridad, un equipo que se solía centrar en la disponibilidad del servicio. Al trabajar con Akamai, pudo eliminar todos los eslabones débiles en el perímetro. El equipo de Premium Support de Akamai proporcionó asistencia remota e in situ durante la noche de las elecciones. AP también aprovechó Client Reputation, que utiliza algoritmos avanzados para calcular una puntuación de riesgo, lo que le permite a los expertos en servicios profesionales de Akamai rechazar solicitudes de direcciones IP peligrosas. Durante todo el evento, el equipo de Live Event Support de Akamai controló la actividad de tráfico inusual, aconsejó a Gianluca sobre la mejor respuesta e implementó recomendaciones en tiempo real.