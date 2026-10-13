Le service géré basé sur le cloud et les grands experts de sécurité d'Akamai permettent à AP de garantir des expériences fiables et cohérentes dans le monde entier.
Je n'avais pas droit à l'erreur. Akamai l'a bien compris et a fourni la solution et les ressources expertes dont nous avions besoin pour sécuriser toutes nos plateformes côté client et assurer un support opérationnel complet pendant le flux continu d'informations lors des élections du 8 novembre.— Gianluca D'Aniello, directeur de la technologie, Associated Press
Tirer parti des services de sécurité gérés permet à AP de couvrir les actualités le soir des élections.
Une chaîne de valeur de contenu complexe sous contrainte
Nous ne pouvions pas échouer sous les yeux du monde entier. Cette pensée était la priorité de Gianluca D'Aniello, directeur de la technologie (CTO) de l'Associated Press, à l'approche de l'élection présidentielle américaine. Sachant que des événements de grande envergure comme ceux-ci mettent sous tension la chaîne de valeur complexe du contenu d'AP composée de plus de 150 noms d'hôtes, Gianluca D'Aniello a dû prendre des mesures pour assurer une expérience parfaite le soir des élections.
Réussir à tout prix
Des milliers de points de presse dans le monde entier comptent sur AP pour comptabiliser les votes et faire des estimations.
Gianluca D'Aniello savait qu'il ne pouvait pas faire d'erreur face aux volumes imprévisibles de trafic qui allaient assaillir le site Web. Il devait donc déterminer en temps réel si le trafic était légitime ou malveillant. Les organisations et sites Web de premier plan étant de plus en plus souvent pris pour cible lors d'événements majeurs, Gianluca D'Aniello savait qu'AP se trouverait dans la position peu enviable de devoir faire face à un flux constant d'attaques potentiellement malveillantes.
Pour compliquer les choses, AP avait introduit de nouveaux services nécessitant beaucoup de données, comme les cartes interactives, ce qui l'a obligé à faire évoluer ses capacités de diffusion de contenu et de sécurité.
Ancien vice-président des technologies de l'information chez News Corp, Gianluca D'Aniello s'était appuyé sur Akamai pour assurer une diffusion ininterrompue du contenu. Il s'est de nouveau tourné vers ce partenaire.
Atteindre le meilleur niveau de préparation possible
Akamai faisait déjà partie du portefeuille de fournisseurs d'AP pour l'accélération de son site. L'expérience de Gianluca D'Aniello chez News Corp, où le service Managed Kona basé sur le cloud d'Akamai avait été déployé avec succès, a également joué en faveur de l'introduction du même service chez AP.
Gianluca D'Aniello a apprécié que, en tant que service géré, Kona fournisse à AP des ressources de sécurité expertes pour se préparer, analyser et atténuer les attaques.
Ce CTO expérimenté avait besoin de compétences et de connaissances supplémentaires pour ajouter à son équipe des capacités de surveillance et de gestion de la cybersécurité, traditionnellement axée sur la disponibilité des services. En collaboration avec Akamai, il a pu supprimer tous les maillons faibles du périmètre. L'équipe de support premium d'Akamai a fourni une assistance à distance et sur site pendant la nuit des élections. AP a également tiré parti de Client Reputation, qui utilise des algorithmes avancés pour calculer un score de risques, ce qui a donc permis aux experts des services professionnels d'Akamai de rejeter les requêtes provenant d'adresses IP à risque. Tout au long de l'événement, l'équipe de support des événements live d'Akamai a surveillé le trafic à la recherche d'activités inhabituelles, conseillé Gianluca D'Aniello sur la meilleure stratégie de réponse et mis en œuvre des recommandations en temps réel.
Faciliter l'actualité en continu
Si Gianluca D'Aniello a adopté Kona, c'est bien pour sa capacité à absorber les attaques potentiellement malveillantes. Et la solution a en effet été bien utile pour absorber les pics de trafic imprévus. Le 8 novembre, AP a géré en toute transparence 13 téraoctets de données, une quantité bien supérieure aux 17 Go qui avaient été utilisés pour les élections de 2012. Avec l'aide d'Akamai, Gianluca D'Aniello a pu fournir plus de 300 000 mises à jour sur les votes et a pris en charge plus de 100 millions de pages consultées pour les cartes hébergées et les widgets montrant les résultats appartenant à AP entre 20 h ET le 8 novembre et 3 h du matin ET le jour suivant.
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