Associated Press

Akamai faisait déjà partie du portefeuille de fournisseurs d'AP pour l'accélération de son site. L'expérience de Gianluca D'Aniello chez News Corp, où le service Managed Kona basé sur le cloud d'Akamai avait été déployé avec succès, a également joué en faveur de l'introduction du même service chez AP.



Gianluca D'Aniello a apprécié que, en tant que service géré, Kona fournisse à AP des ressources de sécurité expertes pour se préparer, analyser et atténuer les attaques.



Ce CTO expérimenté avait besoin de compétences et de connaissances supplémentaires pour ajouter à son équipe des capacités de surveillance et de gestion de la cybersécurité, traditionnellement axée sur la disponibilité des services. En collaboration avec Akamai, il a pu supprimer tous les maillons faibles du périmètre. L'équipe de support premium d'Akamai a fourni une assistance à distance et sur site pendant la nuit des élections. AP a également tiré parti de Client Reputation, qui utilise des algorithmes avancés pour calculer un score de risques, ce qui a donc permis aux experts des services professionnels d'Akamai de rejeter les requêtes provenant d'adresses IP à risque. Tout au long de l'événement, l'équipe de support des événements live d'Akamai a surveillé le trafic à la recherche d'activités inhabituelles, conseillé Gianluca D'Aniello sur la meilleure stratégie de réponse et mis en œuvre des recommandations en temps réel.