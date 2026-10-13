The Associated Press

Akamai faceva già parte del portafoglio di fornitori di AP per l'accelerazione del sito. L'esperienza di Gianluca in News Corp, in cui è stato implementato con successo il servizio Managed Kona basato su cloud di Akamai, ha determinato la decisione di introdurre il servizio anche all'interno di AP.



Gianluca ha apprezzato il fatto che, in quanto servizio gestito, Kona avrebbe fornito ad AP risorse di sicurezza esperte per prepararsi, analizzare e mitigare eventuali attacchi.



Questo esperto CTO necessitava competenze e visibilità aggiuntive per integrare funzionalità di monitoraggio e gestione della sicurezza informatica nel proprio team, tradizionalmente concentrato sulla disponibilità del servizio. Lavorando insieme ad Akamai, è stato in grado di eliminare tutti gli anelli deboli nel perimetro. Il team Premium Support di Akamai ha fornito assistenza remota e on-site durante la notte delle elezioni. AP ha inoltre sfruttato Client Reputation, che utilizza algoritmi avanzati per calcolare un punteggio di rischio, consentendo agli esperti dei servizi professionali di Akamai di rifiutare le richieste provenienti da indirizzi IP rischiosi. Durante l'evento, il team per il supporto degli eventi live di Akamai ha monitorato l'attività insolita del traffico, consigliato a Gianluca la migliore risposta e implementato raccomandazioni in tempo reale.