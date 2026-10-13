Il servizio gestito basato su cloud e gli esperti di sicurezza di prim'ordine di Akamai consentono ad AP di garantire experience affidabili e coerenti in tutto il mondo.
Non potevo permettermi di fallire. Akamai lo ha compreso e ha fornito la soluzione e le risorse esperte di cui avevamo bisogno per proteggere tutte le nostre piattaforme rivolte ai clienti e garantire un supporto operativo completo durante la maratona di notizie dell'8 novembre.- Gianluca D'Aniello, Chief Technology Officer, The Associated Press
Sfruttare i servizi di sicurezza gestiti assicura ad AP performance adeguate durante la notte delle elezioni.
Una complessa catena del valore dei contenuti in difficoltà
Quando il mondo ti guarda, non vuoi fallire. Questa era la principale preoccupazione di Gianluca D'Aniello, CTO (Chief Technology officer) di The Associated Press, all'avvicinarsi delle elezioni presidenziali statunitensi. Consapevole che eventi di alto profilo come questi mettono a dura prova la complessa catena del valore dei contenuti di AP, su oltre 150 nomi host, Gianluca ha dovuto prendere provvedimenti per garantire un'experience impeccabile la notte delle elezioni.
Evitare errori era fondamentale
Migliaia di agenzie di stampa in tutto il mondo si affidano ad AP per il conteggio dei voti e gestire l'andamento.
Gianluca sapeva di dover garantire performance impeccabili di fronte a volumi di traffico imprevedibili che sicuramente avrebbero interessato il sito. Ciò comportava la capacità di determinare in tempo reale se il traffico fosse legittimo o se si trattasse di una minaccia. Poiché le organizzazioni e i siti web di alto profilo vengono presi maggiormente di mira durante i grandi eventi, Gianluca sapeva che AP si sarebbe trovata nella non invidiabile posizione di fronteggiare un flusso costante di attacchi potenzialmente dannosi.
Ad aggravare la situazione è stata l'introduzione da parte di AP di nuovi servizi ad alta intensità di dati, come le mappe interattive, che hanno richiesto la scalabilità delle funzionalità di delivery dei contenuti e di sicurezza.
Nella sua precedente posizione di vicepresidente della tecnologia dell'informazione in News Corp, Gianluca si era affidato ad Akamai per garantire la distribuzione ininterrotta dei contenuti e si è rivolto di nuovo a questo partner.
Raggiungere il miglior livello di preparazione possibile
Akamai faceva già parte del portafoglio di fornitori di AP per l'accelerazione del sito. L'esperienza di Gianluca in News Corp, in cui è stato implementato con successo il servizio Managed Kona basato su cloud di Akamai, ha determinato la decisione di introdurre il servizio anche all'interno di AP.
Gianluca ha apprezzato il fatto che, in quanto servizio gestito, Kona avrebbe fornito ad AP risorse di sicurezza esperte per prepararsi, analizzare e mitigare eventuali attacchi.
Questo esperto CTO necessitava competenze e visibilità aggiuntive per integrare funzionalità di monitoraggio e gestione della sicurezza informatica nel proprio team, tradizionalmente concentrato sulla disponibilità del servizio. Lavorando insieme ad Akamai, è stato in grado di eliminare tutti gli anelli deboli nel perimetro. Il team Premium Support di Akamai ha fornito assistenza remota e on-site durante la notte delle elezioni. AP ha inoltre sfruttato Client Reputation, che utilizza algoritmi avanzati per calcolare un punteggio di rischio, consentendo agli esperti dei servizi professionali di Akamai di rifiutare le richieste provenienti da indirizzi IP rischiosi. Durante l'evento, il team per il supporto degli eventi live di Akamai ha monitorato l'attività insolita del traffico, consigliato a Gianluca la migliore risposta e implementato raccomandazioni in tempo reale.
Facilitazione di notizie senza interruzioni
Il motivo principale per cui Gianluca ha adottato Kona è stata la sua capacità di assorbire attacchi potenzialmente dannosi. Ha dimostrato di contribuire enormemente ad assorbire picchi di traffico imprevisti. L'8 novembre, AP ha gestito senza problemi 13 terabyte di dati, una quantità esponenzialmente superiore ai 17 GB gestiti per le elezioni del 2012. Con l'aiuto di Akamai, Gianluca è stato in grado di fornire più di 300.000 aggiornamenti di voto e ha servito più di 100 milioni di visualizzazioni di pagine delle mappe ospitate di AP e dei widget dei risultati tra le 20:00. ET dell'8 novembre e le 3:00 ET del giorno successivo.
Informazioni su The Associated Press
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