Akamaiが提供するクラウドベースのマネージドサービスと、世界トップクラスのセキュリティエキスパートによるサポートのもと、APは信頼性の高い一貫した体験を世界中に届けています。
失敗は許されませんでした。Akamaiは状況を理解し、11月8日（投開票日）のニュースマラソンの間、当社のあらゆる顧客向けプラットフォームのセキュリティを確保し、運用環境を全面的かつ確実にサポートするために必要なソリューションと専門家のリソースを提供してくれました。—Gianluca D’Aniello氏、The Associated Press、Chief Technology Officer
マネージド・セキュリティ・サービスの強みを活かして投開票日の報道を強化。
複雑なコンテンツ・バリュー・チェーンのストレス
世界が注目するなかで失敗するわけにはいかない。米国大統領選挙が近づくにつれ、The Associated Pressのチーフ・テクノロジー・オフィサー（CTO）、Gianluca D’Aniello氏はその想いを強くしました。このような注目度の高いイベントが、ホスト名が150を超えるAPの複雑なコンテンツ・バリュー・チェーンに多大な負荷をかけることはわかっています。同氏は、選挙当夜にコンテンツを中断なく提供し続けるための対策を講じる必要がありました。
失敗は許されない
世界各地の何千という報道機関が、票の集計と勝敗の判定をAPに頼っています。
Gianluca D’Aniello氏は、確実に予測されるおびただしい量のトラフィックがサイトにアクセスしても、支障なくサービスを提供することが不可欠であると認識していました。そのためには、トラフィックが正当なものか脅威かをリアルタイムで判断する必要がありました。大規模なイベントの最中は注目度の高い組織やWebサイトが標的となりやすいため、自社は悪性の攻撃を絶え間なく受け続ける困った立場に立たされるであろうと、同氏は考えました。
また当時、APはインタラクティブマップなどデータ集約型の新サービスを開始したばかりでもあったことから、コンテンツ配信機能とセキュリティ機能の拡張は必要不可欠でした。
以前News CorpでIT担当副社長を務めたGianluca D’Aniello氏は、Akamaiの中断しないコンテンツ配信に信頼を寄せていました。そこで再びAkamaiに頼ることにしたのです。
可能な最大限の準備
Akamaiはその当時、サイト高速化に関してAPのベンダーポートフォリオに名を連ねていました。また、Gianluca D’Aniello氏がNews Corp時代にAkamaiのクラウドベースのManaged Konaサービスを円滑に展開できた経験も、APで同サービスを導入する決め手の1つとなりました。
同氏がマネージドサービスとしてKonaを高く評価していたのは、あらゆる攻撃に対する準備、分析、緩和を行うセキュリティ専門リソースをAPに提供してくれるからです。
この経験豊富なCTOは、それまでサービスの可用性に重点を置いてきた自分のチームにサイバーセキュリティ監視・管理能力を追加するため、新たなスキルや視点の必要性を感じていました。Akamaiと連携することで、同氏は境界内の脆弱なリンクをすべて取り除くことができました。選挙当日の夜、AkamaiのPremium Supportチームはリモートおよびオンサイトのサポートを提供しました。APは高度なアルゴリズムによってリスクスコアを算出するClient Reputationも活用し、Akamai Professional Servicesのエキスパートがリスクの高いIPアドレスからのリクエストを拒否できるようにしました。AkamaiのLive Event Supportチームは、イベント全体を通じて異常なトラフィック活動を監視し、最善の対応をGianluca D’Aniello氏に助言するとともに、リアルタイムで推奨策を実施しました。
中断のないニュース配信
Gianluca D’Aniello氏がKonaを採用した主な理由は、悪性の可能性がある攻撃を吸収できるからです。事実、このソリューションは予期せぬトラフィックピークの緩和に大いに役立ちました。11月8日、APは13テラバイトのデータを円滑に処理しました。これは、2012年の選挙時に記録された17 GBをはるかに超える規模です。Akamaiのサポートにより、同氏は東部標準時の11月8日午後8時から翌日午前3時にかけて、30万件を超える投票更新情報を配信。この間、APがホストしているマップや結果ウィジェットのページビューは1億を超えました。
The Associated Pressについて
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