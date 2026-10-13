The Associated Press

Akamaiはその当時、サイト高速化に関してAPのベンダーポートフォリオに名を連ねていました。また、Gianluca D’Aniello氏がNews Corp時代にAkamaiのクラウドベースのManaged Konaサービスを円滑に展開できた経験も、APで同サービスを導入する決め手の1つとなりました。



同氏がマネージドサービスとしてKonaを高く評価していたのは、あらゆる攻撃に対する準備、分析、緩和を行うセキュリティ専門リソースをAPに提供してくれるからです。



この経験豊富なCTOは、それまでサービスの可用性に重点を置いてきた自分のチームにサイバーセキュリティ監視・管理能力を追加するため、新たなスキルや視点の必要性を感じていました。Akamaiと連携することで、同氏は境界内の脆弱なリンクをすべて取り除くことができました。選挙当日の夜、AkamaiのPremium Supportチームはリモートおよびオンサイトのサポートを提供しました。APは高度なアルゴリズムによってリスクスコアを算出するClient Reputationも活用し、Akamai Professional Servicesのエキスパートがリスクの高いIPアドレスからのリクエストを拒否できるようにしました。AkamaiのLive Event Supportチームは、イベント全体を通じて異常なトラフィック活動を監視し、最善の対応をGianluca D’Aniello氏に助言するとともに、リアルタイムで推奨策を実施しました。