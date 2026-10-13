The Associated Press

Tausende von Nachrichtenkanälen auf der ganzen Welt verlassen sich darauf, dass AP die Stimmen zählt und den Gewinner ausruft.



D'Aniello war sich im Klaren, dass er sich trotz unvorhersehbarer Trafficmengen, die die Website auf jeden Fall erreichen würde, keine Fehler erlauben durfte. Dies bedeutete, dass er in Echtzeit feststellen musste, ob der Traffic legitim war oder eine Bedrohung darstellte. Da hochkarätige Unternehmen und Websites immer häufiger während größerer Ereignisse angegriffen werden, wusste D'Aniello, dass AP einem stetigen Strom potenziell schädlicher Angriffe ausgesetzt sein würde.



Und das Problem wurde durch die Einführung neuer datenintensiver Services wie interaktiver Karten weiter verschärft. Diese erforderten eine Skalierung der Inhaltsbereitstellungs- und Sicherheitsfunktionen.



In seiner früheren Position als Vice President of Information Technology bei News Corp hatte sich D'Aniello auf Akamai verlassen, um eine unterbrechungsfreie Inhaltsbereitstellung zu gewährleisten. Er wandte sich erneut an diesen Partner.