X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Se défendre contre les ransomwares

Atténuez les attaques par ransomware en limitant l'entrée des logiciels malveillants et en stoppant la propagation latérale de l'attaque

Demander une démonstration

Les ransomwares continuent de coûter cher aux entreprises

Chaque année, les entreprises perdent des milliards de dollars en raison des menaces, des temps d'arrêt et des coûts de récupération liés aux ransomwares, ainsi que des atteintes à la marque et à la réputation. La suite d'outils de sécurité d'Akamai offre une protection contre un large éventail de cybermenaces, en arrêtant les logiciels malveillants avant qu'ils ne se propagent et ne menacent votre entreprise.

Regarder la vidéo (01:56)

Vous êtes victime d'une attaque ? Nous sommes là pour vous aider.

Notre équipe de résolution rapide Akamai Guardicore Segmentation peut identifier la violation et empêcher les mouvements latéraux.

Nous contacter

Mettez fin aux ransomwares grâce aux principes Zero Trust

Améliorez la protection contre les violations en sécurisant chaque point de terminaison avec des contrôles d'accès granulaires, des serveurs aux terminaux des utilisateurs.

Prévention des infections initiales

Arrêtez les ransomwares avant qu'ils ne se déclenchent en combinant l'accès au réseau Zero Trust et la sécurité DNS. Enterprise Application Access et Secure Internet Access Enterprise sécurisent votre trafic nord-sud, réduisant ainsi la probabilité qu'un ransomware s'infiltre dans le réseau.

Protection contre les mouvements latéraux

Réduisez la capacité des ransomwares à se déplacer sur le réseau et à accéder aux applications critiques. Akamai Guardicore Segmentation applique une règle de sécurité granulaire de couche 7. En quelques clics, configurez votre système contre les mouvements latéraux suspects, en limitant la propagation des ransomwares et en réduisant l'étendue d'une violation.

Récupération plus rapide

Rétablissez votre activité le plus rapidement possible après une attaque. Akamai Guardicore Segmentation peut facilement bloquer toutes les connexions entrantes pendant la récupération afin d'empêcher la réinfection, tactique couramment utilisée par les groupes de ransomwares. Les communications normales peuvent reprendre après la réussite des efforts de récupération pour remettre votre entreprise en ligne.

Renforcer la résilience dans un écosystème de menaces volatil

Les ransomware assistés par l'IA évoluent, avec des tactiques telles que l'utilisation du DDoS et de la conformité comme outils d'extorsion. Apprenez à vous défendre.

Télécharger le rapport
Gartner Logo

Planifier votre parcours Zero Trust

Les entreprises rencontrent des difficultés avec leurs projets de Zero Trust. Menez le vôtre à bien grâce à une feuille de route stratégique signée Gartner®.

Télécharger le rapport

Atténuer l'attaque tout en préservant l'accès des utilisateurs

Les solutions Zero Trust d'Akamai s'associent pour atténuer les attaques malveillantes tout en permettant aux utilisateurs vérifiés d'accéder en toute sécurité à ce dont ils ont besoin.

Témoignages clients

Une grande entreprise de services financiers se retrouve vulnérable après une attaque par ransomware

Une grande banque brésilienne sécurise l'accès à distance avec Akamai Guardicore Segmentation.

Lire le témoignage client

IT Managed Services choisit Akamai Guardicore Segmentation

Une entreprise de résolution des violations tire parti d'Akamai Guardicore Segmentation pour répondre aux attaques par ransomware et pour la récupération

Lire le témoignage client

Un fournisseur d'infrastructure de communication arrête un ransomware

Ce fournisseur américain d'infrastructure de communication a assuré une connexion continue aux entreprises et aux particuliers.

Lire le témoignage client

Protégez-vous avec notre plateforme complète pour le Zero Trust

La plateforme Akamai Guardicore dispose de capacités intégrées pour lutter contre la menace des ransomwares, notamment la microsegmentation alimentée par l'IA, ZTNA, MFA, un pare-feu DNS et la recherche des menaces gérée.

En savoir plus

Renforcez votre posture de sécurité avec nos solutions complémentaires Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Détectez les failles de sécurité et renforcez-vous contre les ransomwares en appliquant une segmentation granulaire définie par logiciel.
En savoir plus

Akamai Hunt

Identifiez et corrigez les risques de sécurité les plus évasifs grâce à un service géré de recherche des menaces.
En savoir plus

Enterprise Application Access

Enterprise Application Access s'adapte aux fluctuations soudaines du personnel pour vous aider à prendre des décisions d'accès intelligentes et à adapter l'accès à distance sans pour autant utiliser un VPN lent et encombrant…
En savoir plus

Akamai MFA

Réduisez le piratage des comptes d'employés avec une authentification multifactorielle antihameçonnage reposant sur FIDO2.
En savoir plus

Secure Internet Access Enterprise

Détectez et bloquez de manière proactive les logiciels malveillants, les ransomwares, l'hameçonnage et les attaques d'exfiltration de données.
En savoir plus

Foire aux questions

Un ransomware est un type de logiciel malveillant, ou malware. Après avoir été téléchargé sur un serveur ou l'ordinateur d'un utilisateur, le ransomware crypte les fichiers sur le terminal, bloquant l'accès et rendant les fichiers inutilisables jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. Des versions de ransomwares telles que REvil et WannaCry sont responsables de certaines des cyberattaques parmi les plus importantes et les plus dévastatrices. Les ransomwares peuvent se propager par le biais de chevaux de Troie dans un e-mail qui semble légitime, mais contient en fait des logiciels malveillants. Les botnets comme les botnets massifs Meris peuvent également être utilisés pour propager des ransomwares ou trouver des vulnérabilités pouvant être exploitées par des gangs de ransomwares.

Le terme « logiciel malveillant » désigne de manière générale tout logiciel conçu pour infecter ou exploiter un ordinateur ou un réseau, tandis que le terme « ransomware » désigne un type spécifique de logiciel malveillant qui chiffre les données d'une victime et exige le paiement d'une rançon pour rétablir l'accès. En substance, le ransomware est un type de logiciel malveillant, mais tous les logiciels malveillants ne sont pas des ransomwares.

La plupart des attaques par ransomware utilisent des techniques d'ingénierie sociale telles que les attaques par hameçonnage (e-mails ou faux sites Web) pour tromper les utilisateurs et leur faire révéler des informations d'identification qui permettent aux attaquants d'accéder à un environnement informatique.

Ensuite, le logiciel malveillant utilise des mouvements latéraux pour trouver et infecter des actifs de grande valeur. Certains ransomwares se propagent comme un ver dans le réseau, tandis que d'autres sont des botnets qui infectent des milliers ou des millions de machines avec des logiciels malveillants qui donnent aux attaquants la possibilité de contrôler les terminaux.

Il est essentiel de disposer d'un plan de réponse aux incidents solide pour réagir aux ransomwares, et de s'assurer que l'on dispose des solutions de sécurité adéquates pour les arrêter. 

 

Les solutions de sécurité d'Akamai vous permettent de vous protéger contre les ransomwares en réduisant les risques d'infection initiale et en stoppant les mouvements latéraux en temps réel, ce qui permet d'endiguer la brèche et de faciliter la reprise.

 

Grâce à l'association de la détection des menaces, de l'authentification multifactorielle et de la solution Zero Trust Network Access d'Akamai, vous pouvez réduire la surface d'attaque de votre entreprise pour minimiser les vulnérabilités. 

 

Bien sûr, une formation de sensibilisation des employés sur les risques liés aux ransomwares doit constituer la base de toutes les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.

La protection la plus efficace contre les ransomwares implique une approche multicouche, notamment des sauvegardes robustes, une authentification forte avec authentification multifactorielle, des mises à jour régulières du système et l'utilisation de logiciels de sécurité complets.

Les sauvegardes de données permettent de s'assurer que les données sensibles peuvent être restaurées après une attaque et l'authentification forte empêche tout accès non autorisé.

Le fait de maintenir à jour tous les systèmes d'exploitation et toutes les applications des terminaux connectés au réseau permet d'atténuer les vulnérabilités que les ransomwares exploitent. Les logiciels de sécurité aident à détecter et à bloquer les activités malveillantes.

Les solutions d'Akamai s'adaptent aux environnements dans le cloud et sur site, garantissant ainsi une protection polyvalente contre les ransomwares dans l'ensemble de votre infrastructure.

Ressources de protection contre les ransomwares

Protégez votre entreprise contre les attaques avancées

Protégez votre entreprise contre les ransomwares, les attaques DDoS, les bots et autres cyberattaques grâce à la plateforme de solutions de sécurité intégrées d'Akamai.

Lire le livre blanc

Cinq façons de prévenir les attaques par ransomware et de s'en protéger

Des mesures proactives et globales de prévention et de protection contre les ransomwares sont essentielles au succès continu de votre entreprise.

Lire le blog

Protection contre les ransomwares et Zero Trust avec Akamai

Découvrez les tendances des attaques par ransomware et les stratégies Zero Trust pour protéger votre entreprise avant, pendant et après une attaque.

Voir la série de webinaires

Demandez votre démonstration personnalisée

Laissez-nous vous montrer comment arrêter les mouvements latéraux grâce à des contrôles granulaires.

  • Visibilité instantanée : visualisez immédiatement toutes vos ressources et comment elles communiquent pour enquêter sur la violation et valider le confinement.
  • Délai de mise en œuvre rapide des règles : appliquez les règles en quelques clics pour contenir la propagation des infections par ransomware et limiter le rayon d'action d'une violation.
  • Blocage des mouvements latéraux pendant la reprise : empêchez facilement toutes les connexions entrantes pendant la reprise pour éviter la réinfection.

Nous vous remercions pour votre demande.

Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.