Se défendre contre les ransomwares

Il est essentiel de disposer d'un plan de réponse aux incidents solide pour réagir aux ransomwares, et de s'assurer que l'on dispose des solutions de sécurité adéquates pour les arrêter.

Les solutions de sécurité d'Akamai vous permettent de vous protéger contre les ransomwares en réduisant les risques d'infection initiale et en stoppant les mouvements latéraux en temps réel, ce qui permet d'endiguer la brèche et de faciliter la reprise.

Grâce à l'association de la détection des menaces, de l'authentification multifactorielle et de la solution Zero Trust Network Access d'Akamai, vous pouvez réduire la surface d'attaque de votre entreprise pour minimiser les vulnérabilités.

Bien sûr, une formation de sensibilisation des employés sur les risques liés aux ransomwares doit constituer la base de toutes les meilleures pratiques en matière de cybersécurité.