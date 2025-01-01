X
Defenda-se contra ransomware

Mitigue ataques de ransomware limitando a entrada de malware e interrompendo a propagação lateral do ataque

Ransomware continua custando caro às empresas

As empresas perdem bilhões de dólares todos os anos devido a ameaças de ransomware e o tempo de inatividade e custos de recuperação relacionados, além dos danos à marca e à reputação. O conjunto de ferramentas de segurança da Akamai oferece proteção contra uma grande variedade de ciberameaças, impedindo o malware antes que ele se espalhe e ameace seus negócios.

Sob ataque? Nós podemos ajudar.

Nossa equipe de resolução rápida do Akamai Guardicore Segmentation consegue identificar a violação e conter o movimento lateral.

Interrompa o ransomware com os princípios de Zero Trust

Melhore a proteção contra violações em cada ponto de extremidade com controles de acesso granulares, desde servidores até dispositivos de usuários.

Prevenir a infecção inicial

Impeça o ransomware antes que aconteça, utilizando uma combinação de acesso à rede com Zero Trust e segurança de DNS. O Enterprise Application Access e o Secure Internet Access Enterprise protegem seu tráfego norte-sul, reduzindo a probabilidade de um ransomware se infiltrar na rede.

Proteger contra movimentos laterais

Reduza a capacidade do ransomware de se mover pela rede e acessar aplicativos críticos. A Akamai Guardicore Segmentation aplica uma política de segurança granular da camada 7. Com apenas alguns cliques, configure contra movimentos laterais suspeitos, contendo a disseminação de ransomware e reduzindo o escopo de uma violação.

Recuperação mais rápida

Recupere-se e volte a funcionar o mais rápido possível após um ataque. O Akamai Guardicore Segmentation pode bloquear facilmente todas as conexões de entrada durante a recuperação para evitar reinfecções, uma tática comum usada por grupos de ransomware. As comunicações normais podem ser retomadas após o sucesso dos esforços de recuperação para colocar sua empresa novamente online.

como desenvolver resiliência em meio a um cenário volátil de ameaças

Os ataques de ransomware com IA estão evoluindo, com táticas como o uso de DDoS e conformidade como ferramentas de extorsão. Aprenda a se proteger.

Gartner Logo

Mapeando sua jornada Zero Trust

As empresas estão relatando falhas em seus projetos Zero Trust. Torne o seu um sucesso com um roteiro estratégico da Gartner®.

Reduza o ataque enquanto preserva o acesso dos usuários

As soluções Zero Trust da Akamai trabalham juntas para reduzir ataques maliciosos e ainda permitir que usuários verificados acessem com segurança o que precisam.

Histórias de clientes

Grande prestador de serviços financeiros em risco após ataque de ransomware

Grande banco no Brasil protegeu o acesso remoto com a Akamai Guardicore Segmentation.

Empresa de serviços gerenciados de TI escolhe a Akamai Guardicore Segmentation

Empresa de serviços de mitigação de violações usou a Akamai Guardicore Segmentation para oferecer resposta e recuperação após ataques de ransomware.

O provedor de infraestrutura de comunicações interrompe o ransomware

Provedor de infraestrutura de comunicações dos EUA garantiu que empresas e moradores permanecessem conectados.

Proteja-se com nossa plataforma abrangente para Zero Trust

A Plataforma Akamai Guardicore possui capacidades integradas para combater a ameaça de ransomware, incluindo microssegmentação baseada em IA, ZTNA, MFA, um firewall de DNS e busca de ameaças gerenciada.

Fortaleça sua postura de segurança com nossas soluções complementares de Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Detecte violações e proteja-se contra ransomware aplicando segmentação granular definida por software.
Akamai Hunt

Encontre e corrija os riscos de segurança mais evasivos com um serviço gerenciado de busca de ameaças.
Enterprise Application Access

O Enterprise Application Access se adapta a mudanças repentinas na força de trabalho, para que você tome decisões inteligentes quanto ao acesso e dimensione o acesso remoto sem precisar de VPNs lentas e pesadas...
Akamai MFA

Reduza a apropriação indevida de contas de funcionários com autenticação multifator à prova de phishing baseada em FIDO2.
Secure Internet Access Enterprise

Detecte e bloqueie proativamente ataques de malware, ransomware, phishing e exfiltração de dados.
Perguntas frequentes

Ransomware é um tipo de software malicioso ou malware. Após o download para um servidor ou computador de um usuário, o ransomware criptografa arquivos no dispositivo, bloqueando o acesso e tornando arquivos inutilizáveis até que um resgate seja pago. Versões como o ransomware REvil e WannaCry são responsáveis por alguns dos maiores e mais devastadores ataques cibernéticos. O ransomware pode se espalhar por meio de arquivos de cavalo de Troia em um e-mail que parece ser legítimo, mas que na verdade contém malware. Botnets como o enorme botnet Meris também podem ser usados para propagar ransomware ou encontrar vulnerabilidades que podem ser exploradas por gangues de ransomware.

Malware é um termo amplo para qualquer software projetado para prejudicar ou explorar um computador ou uma rede, enquanto ransomware é um tipo específico de malware que criptografa os dados de uma vítima e exige um pagamento de resgate para restaurar o acesso. Basicamente, o ransomware é um tipo de software mal-intencionado, mas nem todo malware é ransomware.

A maioria dos ataques de ransomware utiliza técnicas de engenharia social, como ataques de phishing: e-mails ou websites falsos para enganar os usuários e fazer com que revelem credenciais que permitem aos invasores acessar um ambiente de TI.

Em seguida, o malware usa o movimento lateral para encontrar e infectar ativos de alto valor. Alguns ransomwares se espalham como um verme pela rede, enquanto outros são botnets que infectam milhares ou milhões de máquinas com malware, dando aos invasores a capacidade de controlar os dispositivos.

Ter um plano robusto de resposta a incidentes é fundamental para responder ao ransomware, assim como ter as soluções de segurança adequadas para detê-lo. 

 

As soluções de segurança da Akamai permitem que você se proteja contra ransomware, reduzindo as chances de infecção inicial, além de permitir que você interrompa o movimento lateral em tempo real, contendo a violação e facilitando a recuperação.

 

Com uma combinação do Zero Trust Network Access, MFA e detecção de ameaças da Akamai, você pode reduzir a superfície de ataque de sua empresa para minimizar as vulnerabilidades. 

 

Obviamente, o treinamento de conscientização dos funcionários sobre os riscos do ransomware deve ser a base de qualquer prática recomendada de cibersegurança.

A proteção mais eficaz contra ransomware envolve uma abordagem multicamadas, incluindo backups robustos, autenticação avançada do tipo multifator, atualizações regulares do sistema e o uso de um software de segurança abrangente.

Os backups de dados ajudam a garantir que os dados confidenciais possam ser restaurados após um ataque, e a autenticação avançada impede o acesso não autorizado.

Manter todos os sistemas operacionais e aplicações de dispositivos conectados à rede atualizados ajuda a mitigar as vulnerabilidades que o ransomware explora. O software de segurança ajuda a detectar e bloquear atividades mal-intencionadas.

As soluções da Akamai atendem a ambientes baseados em nuvem e locais, garantindo uma proteção versátil contra ransomware em toda a sua infraestrutura.

Recursos de proteção contra ransomware

Proteção da empresa contra ataques avançados

Proteja sua empresa contra ransomware, DDoS, bots e outros ataques cibernéticos com a plataforma de soluções de segurança integradas da Akamai.

Cinco maneiras de evitar e se proteger contra ataques de ransomware

Medidas proativas e abrangentes de prevenção e proteção contra ransomware são cruciais para o sucesso contínuo de sua empresa.

Proteção contra ransomware e Zero Trust com a Akamai

Saiba mais sobre as tendências de ataques de ransomware e as estratégias Zero Trust corporativas para proteger sua organização antes, durante e depois de um ataque.

