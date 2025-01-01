Defenda-se contra ransomware

Ransomware é um tipo de software malicioso ou malware. Após o download para um servidor ou computador de um usuário, o ransomware criptografa arquivos no dispositivo, bloqueando o acesso e tornando arquivos inutilizáveis até que um resgate seja pago. Versões como o ransomware REvil e WannaCry são responsáveis por alguns dos maiores e mais devastadores ataques cibernéticos. O ransomware pode se espalhar por meio de arquivos de cavalo de Troia em um e-mail que parece ser legítimo, mas que na verdade contém malware. Botnets como o enorme botnet Meris também podem ser usados para propagar ransomware ou encontrar vulnerabilidades que podem ser exploradas por gangues de ransomware.
Malware é um termo amplo para qualquer software projetado para prejudicar ou explorar um computador ou uma rede, enquanto ransomware é um tipo específico de malware que criptografa os dados de uma vítima e exige um pagamento de resgate para restaurar o acesso. Basicamente, o ransomware é um tipo de software mal-intencionado, mas nem todo malware é ransomware.
A maioria dos ataques de ransomware utiliza técnicas de engenharia social, como ataques de phishing: e-mails ou websites falsos para enganar os usuários e fazer com que revelem credenciais que permitem aos invasores acessar um ambiente de TI.
Em seguida, o malware usa o movimento lateral para encontrar e infectar ativos de alto valor. Alguns ransomwares se espalham como um verme pela rede, enquanto outros são botnets que infectam milhares ou milhões de máquinas com malware, dando aos invasores a capacidade de controlar os dispositivos.
Ter um plano robusto de resposta a incidentes é fundamental para responder ao ransomware, assim como ter as soluções de segurança adequadas para detê-lo.
As soluções de segurança da Akamai permitem que você se proteja contra ransomware, reduzindo as chances de infecção inicial, além de permitir que você interrompa o movimento lateral em tempo real, contendo a violação e facilitando a recuperação.
Com uma combinação do Zero Trust Network Access, MFA e detecção de ameaças da Akamai, você pode reduzir a superfície de ataque de sua empresa para minimizar as vulnerabilidades.
Obviamente, o treinamento de conscientização dos funcionários sobre os riscos do ransomware deve ser a base de qualquer prática recomendada de cibersegurança.
A proteção mais eficaz contra ransomware envolve uma abordagem multicamadas, incluindo backups robustos, autenticação avançada do tipo multifator, atualizações regulares do sistema e o uso de um software de segurança abrangente.
Os backups de dados ajudam a garantir que os dados confidenciais possam ser restaurados após um ataque, e a autenticação avançada impede o acesso não autorizado.
Manter todos os sistemas operacionais e aplicações de dispositivos conectados à rede atualizados ajuda a mitigar as vulnerabilidades que o ransomware explora. O software de segurança ajuda a detectar e bloquear atividades mal-intencionadas.
As soluções da Akamai atendem a ambientes baseados em nuvem e locais, garantindo uma proteção versátil contra ransomware em toda a sua infraestrutura.
- Visibilidade instantânea: visualize imediatamente todos os seus ativos e comunicações para investigar a violação e validar a contenção.
- Aplicação rápida de políticas: aplique políticas com apenas alguns cliques para conter a disseminação da infecção de ransomware e limitar a escala da violação.
- Evite o movimento lateral durante a recuperação: bloqueie facilmente todas as conexões recebidas durante a recuperação para evitar reinfecções.
