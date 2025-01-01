Defenda-se contra ransomware

Ter um plano robusto de resposta a incidentes é fundamental para responder ao ransomware, assim como ter as soluções de segurança adequadas para detê-lo.

As soluções de segurança da Akamai permitem que você se proteja contra ransomware, reduzindo as chances de infecção inicial, além de permitir que você interrompa o movimento lateral em tempo real, contendo a violação e facilitando a recuperação.

Com uma combinação do Zero Trust Network Access, MFA e detecção de ameaças da Akamai, você pode reduzir a superfície de ataque de sua empresa para minimizar as vulnerabilidades.

Obviamente, o treinamento de conscientização dos funcionários sobre os riscos do ransomware deve ser a base de qualquer prática recomendada de cibersegurança.