Difesa dai ransomware

Il ransomware è un tipo di software dannoso o malware. Una volta scaricato su un server o nel computer di un utente, il ransomware crittografa i file presenti sul dispositivo, impedendone l'accesso e rendendo i file inutilizzabili finché non venga pagato il riscatto richiesto. Alcune versioni di ransomware come REvil e WannaCry hanno causato alcuni degli attacchi informatici più grandi e devastanti mai registrati. Il ransomware si può diffondere tramite i file Trojan allegati ad un'e-mail che sembra legittima, ma che, in realtà, contiene un programma malware. È possibile usare anche le botnet, ad esempio la potente botnet Meris, per propagare il ransomware o individuare eventuali vulnerabilità che i gruppi di ransomware potrebbero sfruttare.
Blocco dei ransomware con i principi Zero Trust
Migliorate la protezione dalle violazioni rendendo sicuro tutti gli endpoint con i controlli degli accessi granulari, dai server, ai dispositivi degli utenti.
Rafforzate il vostro sistema di sicurezza con le nostre soluzioni Zero Trust
Malware è il termine generico che indica qualsiasi software progettato per danneggiare o sfruttare un computer o una rete, mentre ransomware è un tipo di malware specifico che crittografa i dati di una vittima e chiede il pagamento di un riscatto per ripristinare l'accesso. In sostanza, il ransomware è un tipo di software dannoso, tuttavia, non tutti i malware sono ransomware.
La maggior parte dei ransomware utilizza varie tecniche di social engineering, quali e-mail di phishing o siti web fittizi per indurre gli utenti a rivelare le proprie credenziali in modo da consentire ai criminali di ottenere l'accesso a un ambiente IT.
Pertanto, il malware utilizza il movimento laterale per individuare e infettare risorse di alto valore. Alcuni attacchi ransomware si diffondono come virus all'interno di una rete, mentre altri si diffondono tramite botnet in grado di infettare migliaia, se non milioni, di sistemi con i malware che consentono ai criminali di controllare i dispositivi desiderati.
Disporre di un solido piano di risposta agli incidenti è fondamentale per rispondere ai ransomware, nonché per assicurarsi di aver implementato le soluzioni di sicurezza più appropriate per fermarli.
Le soluzioni per la sicurezza di Akamai consentono di proteggere le aziende dai ransomware riducendo la possibilità di un'infezione iniziale, nonché di fermare il movimento laterale in tempo reale, contenendo la violazione e semplificando il processo di recupero.
Grazie alla combinazione di Zero Trust Network Access, MFA e rilevamento delle minacce di Akamai, potete ridurre la superficie di attacco della vostra azienda minimizzando le vulnerabilità.
Naturalmente, la formazione dei dipendenti sulla consapevolezza dei rischi correlati al ransomware deve essere alla base di qualsiasi best practice per la sicurezza informatica.
La protezione più efficace contro il ransomware implica un approccio multilivello, che include backup affidabili, autenticazione avanzata con autenticazione multifattore, aggiornamenti regolari del sistema e l'uso di un software di sicurezza completo.
I backup dei dati contribuiscono a garantire il ripristino dei dati sensibili dopo un attacco, mentre un'autenticazione affidabile impedisce gli accessi non autorizzati.
L'aggiornamento costante di tutti i sistemi operativi e delle app collegati alla rete contribuisce a mitigare le vulnerabilità che il ransomware può sfruttare. Il software di sicurezza aiuta a rilevare e bloccare le attività dannose.
Le soluzioni di Akamai sono adatte sia agli ambienti basati su cloud, sia a quelli on-premise e consentono di garantire una protezione dal ransomware versatile nell'intera infrastruttura.
Ecco come possiamo aiutarvi a fermare il movimento laterale con i nostri controlli granulari.
- Visibilità immediata - Capacità di visualizzare immediatamente le risorse e le relative comunicazioni per comprendere la natura della violazione e convalidare il processo di contenimento.
- Tempi rapidi di adozione delle policy - Capacità di applicare le policy con pochi clic per contenere la diffusione dell'infezione da ransomware e limitare la portata della violazione.
- Arresto del movimento laterale durante il ripristino - Facilità di blocco di tutte le connessioni in entrata durante il ripristino al fine di prevenire una nuova infezione.
