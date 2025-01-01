Difesa dai ransomware

La protezione più efficace contro il ransomware implica un approccio multilivello, che include backup affidabili, autenticazione avanzata con autenticazione multifattore, aggiornamenti regolari del sistema e l'uso di un software di sicurezza completo.



I backup dei dati contribuiscono a garantire il ripristino dei dati sensibili dopo un attacco, mentre un'autenticazione affidabile impedisce gli accessi non autorizzati.



L'aggiornamento costante di tutti i sistemi operativi e delle app collegati alla rete contribuisce a mitigare le vulnerabilità che il ransomware può sfruttare. Il software di sicurezza aiuta a rilevare e bloccare le attività dannose.



Le soluzioni di Akamai sono adatte sia agli ambienti basati su cloud, sia a quelli on-premise e consentono di garantire una protezione dal ransomware versatile nell'intera infrastruttura.