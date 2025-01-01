X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

Difesa dai ransomware

Mitigate gli attacchi ransomware limitando l'ingresso di malware e bloccando la diffusione laterale degli attacchi

Richiedete una demo

I continui costi causati dai ransomware alle aziende

Le aziende perdono ogni anno miliardi di dollari a causa dei tempi di inattività correlati ai ransomware e alle operazioni di ripristino, oltre a subire danni al brand e alla reputazione. La suite di strumenti di sicurezza di Akamai offre protezione contro un'ampia gamma di minacce informatiche, bloccando il malware prima che si diffonda e minacci la vostra attività.

Guardate il video (1:56)

Siete sotto attacco? Possiamo essere d'aiuto.

Il nostro team addetto alle risoluzioni rapide per Akamai Guardicore Segmentation riesce ad identificare le violazioni e a contenere il movimento laterale.

Contattateci

Blocco dei ransomware con i principi Zero Trust

Migliorate la protezione dalle violazioni rendendo sicuro tutti gli endpoint con i controlli degli accessi granulari, dai server, ai dispositivi degli utenti.

Prevenzione dell'infezione iniziale

Fermate i ransomware tempestivamente utilizzando una combinazione di Zero Trust Network Access e una soluzione per la sicurezza del DNS. Enterprise Application Access e Secure Internet Access Enterprise proteggono il traffico nord-sud, riducendo la probabilità che i ransomware riescano ad infiltrarsi nella rete.

Protezione dal movimento laterale

Potete ridurre la capacità dei ransomware di spostarsi all'interno della rete e di accedere alle applicazioni critiche. Akamai Guardicore Segmentation applica una policy di sicurezza granulare di livello 7. In pochi clic, è possibile configurare la soluzione per impedire il sospetto movimento laterale, contenere la diffusione del ransomware e ridurre l'ambito di una violazione.

Un ripristino più rapido

La vostra azienda può tornare operativa il più rapidamente possibile dopo un attacco. Akamai Guardicore Segmentation riesce a bloccare facilmente tutte le connessioni in entrata durante il ripristino per prevenire una nuova infezione, una tattica questa comunemente usata dai gruppi ransomware. Potete ristabilire le normali comunicazioni dopo un ripristino per far tornare online le vostre attività aziendali.

Migliorare la resilienza in uno scenario delle minacce sempre più volatile

I ransomware basati sull'AI si stanno evolvendo con l'utilizzo di varie tattiche, tra cui gli attacchi DDoS e la conformità come strumenti di estorsione. Scoprite come contrastrarli.

Scaricate il rapporto
Gartner Logo

Iniziate il percorso Zero Trust con il piede giusto

Le aziende riscontrano problemi con i loro progetti Zero Trust. Garantitevi il successo con una roadmap strategica stilata da Gartner®.

Scaricate il rapporto

Mitigate gli attacchi preservando gli accessi degli utenti

Le soluzioni Zero Trust di Akamai aiutano a mitigare gli attacchi, consentendo, al contempo, agli utenti verificati di accedere in modo sicuro ai contenuti necessari.

Storie dei clienti

Una grande società di servizi finanziari a rischio dopo un attacco ransomware

Una grande banca brasiliana ha deciso di proteggere gli accessi remoti con Akamai Guardicore Segmentation.

Leggete le storie dei clienti

IT Managed Services sceglie Akamai Guardicore Segmentation

Un'azienda di servizi per la mitigazione delle violazioni ha scelto di utilizzare Akamai Guardicore Segmentation per la risposta contro i ransomware e per il ripristino.

Leggete le storie dei clienti

Un fornitore di infrastrutture per le comunicazioni blocca i ransomware

Questo fornitore di infrastrutture per le comunicazioni statunitense garantisce alle aziende e ai residenti di restare connessi.

Leggete le storie dei clienti

La nostra piattaforma completa per la sicurezza Zero Trust

La piattaforma Akamai Guardicore presenta funzionalità integrate in grado di affrontare la minaccia dei ransomware, incluse le soluzioni di microsegmentazione basate sull'AI, ZTNA, MFA, firewall DNS e ricerca delle minacce gestita.

Ulteriori informazioni

Rafforzate il vostro sistema di sicurezza con le nostre soluzioni Zero Trust

Akamai Guardicore Segmentation

Rilevate le violazioni e rafforzate i vostri sistemi di difesa dai ransomware applicando una segmentazione granulare e definita dal software.
Ulteriori informazioni

Akamai Hunt

Individuate e mitigate i rischi alla sicurezza più elusivi con un servizio gestito di ricerca delle minacce.
Ulteriori informazioni

Enterprise Application Access

La soluzione Enterprise Application Access si adatta ai cambiamenti improvvisi degli utenti per consentirvi di prendere decisioni intelligenti sugli accessi e scalare l'accesso remoto senza ricorrere alle lente e ingombranti VPN.
Ulteriori informazioni

Akamai MFA

Mitigate gli attacchi per il controllo degli account dei dipendenti con l'autenticazione multifattore anti-phishing basata sugli standard FIDO2.
Ulteriori informazioni

Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.
Ulteriori informazioni

Domande frequenti

Il ransomware è un tipo di software dannoso o malware. Una volta scaricato su un server o nel computer di un utente, il ransomware crittografa i file presenti sul dispositivo, impedendone l'accesso e rendendo i file inutilizzabili finché non venga pagato il riscatto richiesto. Alcune versioni di ransomware come REvil e WannaCry hanno causato alcuni degli attacchi informatici più grandi e devastanti mai registrati. Il ransomware si può diffondere tramite i file Trojan allegati ad un'e-mail che sembra legittima, ma che, in realtà, contiene un programma malware. È possibile usare anche le botnet, ad esempio la potente botnet Meris, per propagare il ransomware o individuare eventuali vulnerabilità che i gruppi di ransomware potrebbero sfruttare.

Malware è il termine generico che indica qualsiasi software progettato per danneggiare o sfruttare un computer o una rete, mentre ransomware è un tipo di malware specifico che crittografa i dati di una vittima e chiede il pagamento di un riscatto per ripristinare l'accesso. In sostanza, il ransomware è un tipo di software dannoso, tuttavia, non tutti i malware sono ransomware.

La maggior parte dei ransomware utilizza varie tecniche di social engineering, quali e-mail di phishing o siti web fittizi per indurre gli utenti a rivelare le proprie credenziali in modo da consentire ai criminali di ottenere l'accesso a un ambiente IT.

Pertanto, il malware utilizza il movimento laterale per individuare e infettare risorse di alto valore. Alcuni attacchi ransomware si diffondono come virus all'interno di una rete, mentre altri si diffondono tramite botnet in grado di infettare migliaia, se non milioni, di sistemi con i malware che consentono ai criminali di controllare i dispositivi desiderati.

Disporre di un solido piano di risposta agli incidenti è fondamentale per rispondere ai ransomware, nonché per assicurarsi di aver implementato le soluzioni di sicurezza più appropriate per fermarli. 

 

Le soluzioni per la sicurezza di Akamai consentono di proteggere le aziende dai ransomware riducendo la possibilità di un'infezione iniziale, nonché di fermare il movimento laterale in tempo reale, contenendo la violazione e semplificando il processo di recupero.

 

Grazie alla combinazione di Zero Trust Network Access, MFA e rilevamento delle minacce di Akamai, potete ridurre la superficie di attacco della vostra azienda minimizzando le vulnerabilità. 

 

Naturalmente, la formazione dei dipendenti sulla consapevolezza dei rischi correlati al ransomware deve essere alla base di qualsiasi best practice per la sicurezza informatica.

La protezione più efficace contro il ransomware implica un approccio multilivello, che include backup affidabili, autenticazione avanzata con autenticazione multifattore, aggiornamenti regolari del sistema e l'uso di un software di sicurezza completo.

I backup dei dati contribuiscono a garantire il ripristino dei dati sensibili dopo un attacco, mentre un'autenticazione affidabile impedisce gli accessi non autorizzati.

L'aggiornamento costante di tutti i sistemi operativi e delle app collegati alla rete contribuisce a mitigare le vulnerabilità che il ransomware può sfruttare. Il software di sicurezza aiuta a rilevare e bloccare le attività dannose.

Le soluzioni di Akamai sono adatte sia agli ambienti basati su cloud, sia a quelli on-premise e consentono di garantire una protezione dal ransomware versatile nell'intera infrastruttura.

Le risorse di protezione dai ransomware

Protezione delle aziende dagli attacchi avanzati

Proteggete le vostre aziende dai ransomware, dagli attacchi DDoS, dai bot e da altri tipi di attacchi informatici con la piattaforma delle soluzioni di sicurezza integrate offerta da Akamai.

Leggete il white paper

Cinque modi per prevenire e proteggere dagli attacchi ransomware

L'adozione di misure di prevenzione e protezione dai ransomware proattive e olistiche è fondamentale per garantire il costante successo della vostra azienda.

Leggete il blog

Protezione dai ransomware e adozione del modello Zero Trust con Akamai

Scoprite ulteriori informazioni sulle tendenze degli attacchi ransomware e sulle strategie Zero Trust per proteggere la vostra organizzazione prima, durante e dopo un attacco.

Visualizzate la serie di webinar

Richiedete una demo personalizzata

Ecco come possiamo aiutarvi a fermare il movimento laterale con i nostri controlli granulari.

  • Visibilità immediata - Capacità di visualizzare immediatamente le risorse e le relative comunicazioni per comprendere la natura della violazione e convalidare il processo di contenimento.
  • Tempi rapidi di adozione delle policy - Capacità di applicare le policy con pochi clic per contenere la diffusione dell'infezione da ransomware e limitare la portata della violazione.
  • Arresto del movimento laterale durante il ripristino - Facilità di blocco di tutte le connessioni in entrata durante il ripristino al fine di prevenire una nuova infezione.

Grazie per la richiesta.

Un esperto Akamai vi contatterà a breve.