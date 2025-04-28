Akamai è un'azienda affidabile, che si impegna nell'intento di creare experience digitali in modo rapido, intelligente e sicuro. Siamo consapevoli del fatto che le nostre modalità di trattamento dei dati personali rappresentano un aspetto importante della fiducia risposta in noi e ci impegniamo nell'intento di rispettare la privacy dei nostri clienti e dei loro utenti finali, dei nostri dipendenti e utenti online. Akamai soddisfa la conformità alle leggi applicabili in tutti i paesi in cui opera, incluse le leggi sulla protezione dei dati in America, Europa e Asia.

Il programma per la protezione dei dati e della privacy di Akamai protegge i dati personali da noi trattati rispettando i principi globali per la privacy. Questo sforzo importante viene gestito dal Global Data Protection Office di Akamai guidato dal nostro Chief Privacy Officer.