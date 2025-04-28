Protezione dei dati di Akamai
Akamai è un'azienda affidabile, che si impegna nell'intento di creare experience digitali in modo rapido, intelligente e sicuro. Siamo consapevoli del fatto che le nostre modalità di trattamento dei dati personali rappresentano un aspetto importante della fiducia risposta in noi e ci impegniamo nell'intento di rispettare la privacy dei nostri clienti e dei loro utenti finali, dei nostri dipendenti e utenti online. Akamai soddisfa la conformità alle leggi applicabili in tutti i paesi in cui opera, incluse le leggi sulla protezione dei dati in America, Europa e Asia.
Il programma per la protezione dei dati e della privacy di Akamai protegge i dati personali da noi trattati rispettando i principi globali per la privacy. Questo sforzo importante viene gestito dal Global Data Protection Office di Akamai guidato dal nostro Chief Privacy Officer.
Risorse
Generale
Informativa sulla privacy di Akamai. Ulteriori informazioni.
L'intelligenza artificiale in Akamai.
L'intelligenza artificiale (AI) può risultare uno strumento potente nella missione di Akamai, che è promuovere e proteggere la vita online. Akamai lavorerà per massimizzare la fiducia e ridurre al minimo i danni tramite l'applicazione dell'intelligenza artificiale nelle sue attività aziendali. A tal riguardo, Akamai ha messo in atto principi di intelligenza artificiale etici e responsabili per l'utilizzo e lo sviluppo di strumenti di AI. Ulteriori informazioni.
Programma per la protezione dei dati e della privacy di Akamai. Ulteriori informazioni.
Dichiarazione sulla privacy dei dati di Akamai Technologies, Inc. Ulteriori informazioni.
Clienti e partner
Accordo sul trattamento dei dati di Akamai - Per i clienti
Il presente accordo si propone di completare e modificare i Termini e condizioni di Akamai che regolano i rapporti con i clienti. Scarica ora.
Accordo sul trattamento dei dati di Akamai - Per i partner
Il presente accordo si propone di completare e modificare il contratto di canale tra Akamai e i partner. Scarica ora.
Paesi in cui Akamai si occupa della gestione dei server
In questo documento, vengono elencati i paesi in cui Akamai si occupa della gestione dei PoP (Point of Presence) dei server e le sue consociate che sono proprietarie di tali server. Ulteriori informazioni.
Subincaricati di Akamai per la fornitura dei servizi. Ulteriori informazioni.
Dichiarazione di conformità HIPAA e HITECH ACT. Ulteriori informazioni.
Panoramica sulle attività di trattamento dei dati personali di Akamai. Ulteriori informazioni.
Trasferimento transfrontaliero dei dati da parte di Akamai. Ulteriori informazioni.
Misure tecniche e organizzative a protezione dei dati personali
In questa panoramica, vengono illustrate le misure tecniche e organizzative messe in atto da Akamai per proteggere i dati personali elaborati durante la fornitura dei propri servizi.
Misure tecniche e organizzative per i servizi di sicurezza delle applicazioni, delle aziende e della delivery. Ulteriori informazioni.
Misure tecniche e organizzative per la piattaforma di sicurezza Guardicore. Ulteriori informazioni.
Misure tecniche e organizzative per i servizi Secure Internet Access Mobile. Ulteriori informazioni.
Misure tecniche e organizzative per i servizi di sicurezza delle API. Ulteriori informazioni.
Documentazione sulla privacy dei servizi di Akamai
Bot Manager Premier e Page Integrity Manager. Ulteriori informazioni.
mPulse. Ulteriori informazioni.
Vendor
Accordo sul trattamento dei dati di Akamai - Per i vendor
Il presente accordo si propone di completare e modificare il contratto generale per i servizi e/o i Termini e condizioni di acquisto stipulati tra Akamai e i vendor. Scarica ora.
Regole di protezione dei dati per l'engagement con i vendor di Akamai. Ulteriori informazioni.