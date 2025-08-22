Proteção de dados na Akamai
A Akamai é conhecida por tornar as experiências digitais rápidas, inteligentes e seguras. Entendemos que a forma como processamos dados pessoais é uma parte importante dessa confiança e estamos comprometidos em manter a privacidade de nossos clientes, usuários finais dos clientes, funcionários e usuários online. A Akamai está em conformidade com as leis de todos os países em que opera, o que inclui as leis de proteção de dados nas Américas, na Europa e na Ásia.
O Programa de proteção de dados e privacidade da Akamai protege os dados pessoais que processamos respeitando os princípios globais de privacidade. A Unidade global de proteção de dados da Akamai, comandada pelo nosso Diretor de privacidade, gerencia esta importante tarefa.
Recursos
Geral
Declaração de Privacidade da Akamai. Saiba mais.
Inteligência artificial na Akamai.
A inteligência artificial (IA) pode ser uma ferramenta poderosa na missão da Akamai de potencializar e proteger a vida online. A Akamai trabalhará para maximizar a confiança e minimizar os danos por meio da aplicação da IA em suas operações comerciais. Para garantir isso, a Akamai estabeleceu princípios éticos e responsáveis de IA para uso e desenvolvimento de ferramentas de IA. Saiba mais.
Programa de proteção de dados e privacidade da Akamai. Saiba mais.
Declaração sobre abordagem de privacidade de dados da Akamai Technologies, Inc. Saiba mais.
Clientes e parceiros
Contrato de processamento de dados da Akamai — para clientes
Este contrato complementa e corrige os Termos e Condições da Akamai com seus clientes. Baixe agora.
Contrato de processamento de dados da Akamai — para parceiros
Este contrato complementa e corrige o Contrato de Canal entre a Akamai e seus parceiros. Baixe agora.
Países nos quais a Akamai mantém servidores
Este documento lista os países nos quais a Akamai mantém pontos de presença de servidores e lista as subsidiárias da Akamai que possuem os servidores da Akamai. Saiba mais.
Subprocessadores da Akamai para provisionamento de serviços. Saiba mais.
Declaração de conformidade com as leis HIPAA e HITECH. Saiba mais.
Visão geral das atividades de processamento de dados pessoais na Akamai. Saiba mais.
Transferência internacional de dados pela Akamai. Saiba mais.
Medidas técnicas e organizacionais para proteger os dados pessoais
Esta visão geral descreve as medidas técnicas e organizacionais que a Akamai tem em vigor para proteger os dados pessoais que processa ao fornecer seus serviços.
Medidas técnicas e organizacionais (TOMs) para serviços de entrega, segurança empresarial e segurança de aplicações. Saiba mais.
Medidas técnicas e organizacionais para a plataforma de segurança Guardicore. Saiba mais.
Medidas técnicas e organizacionais para serviços móveis de acesso seguro à Internet. Saiba mais.
Medidas técnicas e organizacionais (TOMs) para serviços de segurança de APIs da Noname. Saiba mais.
Resumos de privacidade de serviços da Akamai
Bot Manager Premier e Page Integrity Manager. Saiba mais.
mPulse. Saiba mais.
Fornecedores
Contrato de processamento de dados da Akamai — para fornecedores
Este contrato complementa e corrige o Contrato de Serviço Principal e/ou os Termos e Condições de Compra entre a Akamai e seus fornecedores. Baixe agora.
Regras de envolvimento para proteção de dados para fornecedores da Akamai. Saiba mais.