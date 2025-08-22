A Akamai é conhecida por tornar as experiências digitais rápidas, inteligentes e seguras. Entendemos que a forma como processamos dados pessoais é uma parte importante dessa confiança e estamos comprometidos em manter a privacidade de nossos clientes, usuários finais dos clientes, funcionários e usuários online. A Akamai está em conformidade com as leis de todos os países em que opera, o que inclui as leis de proteção de dados nas Américas, na Europa e na Ásia.

O Programa de proteção de dados e privacidade da Akamai protege os dados pessoais que processamos respeitando os princípios globais de privacidade. A Unidade global de proteção de dados da Akamai, comandada pelo nosso Diretor de privacidade, gerencia esta importante tarefa.