Akamai est un partenaire de confiance rendant les expériences digitales rapides, intelligentes et sûres. Nous comprenons que la façon dont nous traitons les données personnelles représente une partie importante de cette confiance et nous nous engageons à préserver la confidentialité de nos clients et de leurs utilisateurs finaux, des employés et des utilisateurs en ligne. Akamai respecte les lois de tous les pays dans lesquels l'entreprise opère, y compris les lois sur la protection des données en Amérique, en Europe et en Asie.

Le programme de protection des données et de confidentialité d'Akamai protège les informations personnelles que nous traitons en respectant les principes de confidentialité à travers le monde. Le Global Data Protection Office d'Akamai, dirigé par notre Chief Privacy Officer, gère cet effort important.