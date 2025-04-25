Protection des données chez Akamai
Akamai est un partenaire de confiance rendant les expériences digitales rapides, intelligentes et sûres. Nous comprenons que la façon dont nous traitons les données personnelles représente une partie importante de cette confiance et nous nous engageons à préserver la confidentialité de nos clients et de leurs utilisateurs finaux, des employés et des utilisateurs en ligne. Akamai respecte les lois de tous les pays dans lesquels l'entreprise opère, y compris les lois sur la protection des données en Amérique, en Europe et en Asie.
Le programme de protection des données et de confidentialité d'Akamai protège les informations personnelles que nous traitons en respectant les principes de confidentialité à travers le monde. Le Global Data Protection Office d'Akamai, dirigé par notre Chief Privacy Officer, gère cet effort important.
Ressources
Général
Déclaration de confidentialité d'Akamai. En savoir plus.
L'intelligence artificielle chez Akamai.
L'intelligence artificielle (IA) est un outil puissant au service de la mission d'Akamai, consistant à renforcer et à protéger la vie en ligne. Akamai s'efforcera de maximiser la confiance et de minimiser les nuisances grâce à l'application de l'IA dans ses opérations commerciales. Pour ce faire, Akamai a mis en place des principes éthiques et responsables encadrant l'utilisation et le développement de ses outils d'IA. En savoir plus.
Programme de protection des données et de confidentialité d'Akamai. En savoir plus.
Akamai Technologies, Inc. Déclaration du cadre de confidentialité des données. En savoir plus.
Clients et partenaires
Accord de traitement des données Akamai — Pour les clients
Cet accord modifie et complète les Conditions générales d'Akamai auxquelles les clients sont soumis. Télécharger.
Accord de traitement des données Akamai — Pour les partenaires
Cet accord modifie et complète le Contrat Channel entre Akamai et ses partenaires. Télécharger.
Pays dans lesquels Akamai maintient des serveurs
Ce document dresse la liste des pays dans lesquels Akamai maintient des points de présence de serveur et répertorie les filiales Akamai qui possèdent des serveurs Akamai. En savoir plus.
Sous-traitants d'Akamai pour la fourniture de services. En savoir plus.
Déclaration de conformité HIPAA et HITECH ACT. En savoir plus.
Vue d'ensemble des activités de traitement des données personnelles chez Akamai. En savoir plus.
Transfert de données transfrontalier par Akamai. En savoir plus.
Mesures techniques et organisationnelles pour sécuriser les données personnelles
Cette présentation décrit les mesures techniques et organisationnelles mises en place par Akamai pour sécuriser les données personnelles qu'elle traite lors de la fourniture de ses services.
Mesures techniques et organisationnelles pour les services de diffusion, de sécurité d'entreprise et de sécurité des applications. En savoir plus.
Mesures techniques et organisationnelles pour la plateforme de sécurité Guardicore. En savoir plus.
Mesures techniques et organisationnelles pour les services Secure Internet Access Mobile. En savoir plus.
Mesures techniques et organisationnelles d'Akamai pour les services Noname API Security. En savoir plus.
Fiches de confidentialité des services Akamai
Bot Manager Premier et Page Integrity Manager. En savoir plus.
mPulse. En savoir plus.
Prestataires
Accord de traitement des données Akamai — Pour les prestataires
Cet accord modifie et complète l'Accord-cadre de niveau de service et/ou les Conditions d'achat entre Akamai et ses prestataires. Télécharger.
Règles d'engagement en matière de protection des données pour les prestataires d'Akamai. En savoir plus.