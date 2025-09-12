In der Vergangenheit war Compliance oftmals erst bei der Einführung von neuen Vorschriften ein Thema. Doch jetzt, da die Technologie rasant voranschreitet und Angriffe immer intensiver werden, können Sie einen Vorteil erzielen, indem Sie Compliance-Anforderungen berücksichtigen, wenn Sie neue Sicherheitstools bewerten und in neue Sicherheitstools investieren.
Laden Sie das Whitepaper herunter, um zu erfahren, wie unser auf vier Grundpfeilern basierender Ansatz:
Transparenz in der gesamten IT-Umgebung nutzt, um Ihre Haltung und Compliance-Bereitschaft zu verbessern
laterale Netzwerkbewegungen, unbefugten Zugriff, Datenschutzverletzungen sowie Angriffe auf Unternehmens-KI verhindert
Sie beim Schutz sensibler Kundendaten und bei der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen wie DSGVO, HIPAA, PCI DSS und mehr unterstützt
- Machen Sie den Weg zur Compliance frei, indem Sie sich auf vier Grundpfeiler der Sicherheit konzentrieren.