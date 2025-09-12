In passato, i processi di conformità venivano avviati quando richiesto dalle normative. Ora, invece, con la tecnologia che avanza rapidamente e con gli attacchi che diventano sempre più aggressivi, potete guadagnare un vantaggio sulla concorrenza considerando le esigenze legate alla conformità al momento di valutare e investire in nuovi strumenti di sicurezza.
Scaricate il white paper per scoprire come il nostro approccio basato su quattro pilastri fondamentali:
Utilizza la visibilità sul patrimonio IT per creare il vostro sistema di sicurezza e prepararvi in vista degli audit di conformità
Previene il movimento laterale, gli accessi non autorizzati, le violazioni di dati e gli attacchi basati sull'AI
Aiuta a proteggere i dati sensibili dei clienti e a soddisfare i requisiti normativi, come il GDPR, l'HIPAA, il PCI DSS e molti altri
- Spiana la strada verso la conformità focalizzandosi su quattro pilastri di sicurezza fondamentali.