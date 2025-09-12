Par le passé, vous ne vous intéressiez généralement à la conformité que pour faire face à l'émergence des réglementations. Mais aujourd'hui, avec l'évolution rapide de la technologie et l'intensification des attaques, vous pouvez obtenir un avantage en tenant compte des besoins de conformité lorsque vous évaluez et choisissez de nouveaux outils de sécurité dans lesquels investir.
Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment notre approche à quatre piliers :
utilise la visibilité sur l'ensemble du parc informatique pour établir votre stratégie et votre niveau de conformité ;
empêche les mouvements latéraux, les accès non autorisés, les violations de données et les attaques contre l'IA d'entreprise ;
vous aide à protéger les données sensibles de vos clients et à respecter les exigences réglementaires, telles que le RGPD, la loi HIPAA, la norme PCI DSS, et plus encore ;
- facilite la mise en conformité en s'appuyant sur quatre piliers de sécurité.