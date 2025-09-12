Par le passé, vous ne vous intéressiez généralement à la conformité que pour faire face à l'émergence des réglementations. Mais aujourd'hui, avec l'évolution rapide de la technologie et l'intensification des attaques, vous pouvez obtenir un avantage en tenant compte des besoins de conformité lorsque vous évaluez et choisissez de nouveaux outils de sécurité dans lesquels investir.

Téléchargez le livre blanc pour découvrir comment notre approche à quatre piliers :