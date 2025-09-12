En el pasado, se trabajaba principalmente en el cumplimiento a medida que surgían normativas nuevas. Sin embargo, con el rápido avance de la tecnología y el aumento del impacto de los ataques, puede ganar ventaja si, al evaluar e invertir en nuevas herramientas de seguridad, tiene en cuenta las necesidades de cumplimiento.
Descargue el white paper para saber cómo nuestro enfoque basado en cuatro pilares:
Utiliza la visibilidad de todo el entorno de TI para desarrollar su estrategia y estar al día con el cumplimiento.
Evita el movimiento lateral, los accesos no autorizados, las filtraciones de datos y los ataques a la IA empresarial.
Le ayuda a proteger los datos confidenciales de los clientes y a cumplir los requisitos normativos, como por ejemplo el RGPD, la HIPAA y la PCI DSS, entre otros.
- Simplifica el camino hacia el cumplimiento con tan solo cuatro pilares de seguridad.