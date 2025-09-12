En el pasado, se trabajaba principalmente en el cumplimiento a medida que surgían normativas nuevas. Sin embargo, con el rápido avance de la tecnología y el aumento del impacto de los ataques, puede ganar ventaja si, al evaluar e invertir en nuevas herramientas de seguridad, tiene en cuenta las necesidades de cumplimiento.

Descargue el white paper para saber cómo nuestro enfoque basado en cuatro pilares: