No passado, você abordou amplamente a conformidade à medida que as regulamentações surgiam. Mas agora, com a tecnologia avançando rapidamente e os ataques se tornando mais intensos, você pode obter vantagem considerando as necessidades de conformidade à medida que avalia e investe em novas ferramentas de segurança.
Baixe o artigo para saber como nossa abordagem de quatro pilares:
Usa a visibilidade de todo o patrimônio de TI para desenvolver sua postura e prontidão para conformidade
Evita movimentos laterais, acesso não autorizado, violações de dados e ataques à IA corporativa
Ajuda você a proteger dados confidenciais de clientes e atender a requisitos regulatórios, como GDPR, HIPAA, PCI DSS e mais
- Assegure sua postura de conformidade concentrando-se em quatro pilares de segurança.