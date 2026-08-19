TOUS社はお客様を第一に考え、実店舗とオンラインの両方で常に安全な体験を提供できるよう努めています。それをサポートする主要なパートナーがAkamaiです。堅牢なWeb保護機能により、TOUSは常に顧客体験を最適化できます。
高級ファッションの小売企業にふさわしい一流のセキュリティ
オンラインショッピングへの扉を開く
同社は2006年からデジタル・コマース・サイトに取り組んでいたため、パンデミックによる課題に対処する準備が整っていました。そのため、店舗の閉鎖を余儀なくされたにもかかわらず状況に適応し、オンライン小売事業によってパンデミック期間中も大幅にビジネスを成長させることができました。「先を見越した対応のおかげで、ロックダウン中にeコマースを通じてお客様を受け入れる準備ができていました」と、TOUSのCybersecurity Manager、Inés De Miguel氏は言います。
このプロセスにおける重要な優先事項は、ビジネス機能を継続させることでした。「事業継続性がすべてです。Webサイトは24時間稼働している必要があります」とDe Miguel氏は述べています。
絶え間ないチームワークで攻撃を予測
「サイバーセキュリティの観点から、タイミングは常に重要です」とDe Miguel氏は言います。「TOUSとAkamaiは、あらゆる状況と消費者の進化を予測して対応するために、重要な時期に緊密に連携してきました」
Bot Managerは、TOUSのWebサイトにアクセスする自動化ソフトウェアの量を明らかにするだけでなく、Akamaiエッジサーバーのグローバルネットワークでのアクティビティから得られた1,700を超えるボットの包括的なデータベースを活用しています。
セキュリティは価値ある投資
さらに、De Miguel氏は経験豊富で先を見据えて行動するセキュリティパートナーと連携することの重要性を強調します。「私たちは常に、アジャイルな方法論に基づいて協力しています」。
将来に向かって、De Miguel氏はTOUS社が新たなデジタル体験を推し進めることができると確信しています。「高級ファッション業界において一歩先を行くためには、高パフォーマンスで革新的な顧客体験に集中的に取り組む必要があります」と同氏は述べています。
TOUSについて
ジュエリー、アクセサリー、ファッションの小売企業であるTOUSは、その優れた創造性と自己表現で知られています。40か国以上に700を超える店舗を展開しており、2022年の収益は4億5,000万ユーロとなっています。同社の企業としての目標は、手と心で独自の世界を創造、デザイン、構築することであり、その達成のために4,000人もの専門家のチームが協力して取り組んでいます。その世界とは、喜び、希望、情熱を呼び起こし、人々が幸せを感じられる世界です。同社はそれを、「We craft a world of joy（喜びの世界を作りあげる）」という6つの単語で表しています。
この目的は同社の社会貢献の指針ともなっており、2018年に設立されたTOUS Jewelry Trade and Artisans School（ETJOA）での雇用創出と研修を通じた、環境と職人の技術の保存に対する取り組みに反映されています。
Arturaiについて
2001年にAkamaiとパートナーシップ契約を結んで以来、Arturaiはヨーロッパ、中東、アフリカ（EMEA）地域全体で、マルチクラウドセキュリティ、エンタープライズセキュリティ、Webパフォーマンス、クラウドコンピューティングの提供で業界をリードしています。Arturaiの提携先には、世界的に有名な大手企業も数社含まれています。
Akamaiについて
Akamaiは、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamaiのフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できるAkamaiに信頼を寄せています。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。