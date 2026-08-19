同社は2006年からデジタル・コマース・サイトに取り組んでいたため、パンデミックによる課題に対処する準備が整っていました。そのため、店舗の閉鎖を余儀なくされたにもかかわらず状況に適応し、オンライン小売事業によってパンデミック期間中も大幅にビジネスを成長させることができました。「先を見越した対応のおかげで、ロックダウン中にeコマースを通じてお客様を受け入れる準備ができていました」と、TOUSのCybersecurity Manager、Inés De Miguel氏は言います。

このプロセスにおける重要な優先事項は、ビジネス機能を継続させることでした。「事業継続性がすべてです。Webサイトは24時間稼働している必要があります」とDe Miguel氏は述べています。