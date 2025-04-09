adidas の拡張に伴い、自動化されたボット攻撃はより巧妙になり、その量も増加しました。この脅威は、単なる迷惑では終わりませんでした。利益をむしばみ、顧客の信頼を損ない、インフラに深刻な負担をかけたのです。同社は、次のような増大するさまざまなボットの脅威に直面しました。

さらに、ボットトラフィックの急増によってバックエンドインフラに過剰な負荷がかかることも頻繁に起こり、重要なセール期間中に速度低下やダウンタイムが発生していました。サポートチームには苦情が殺到し、顧客の不満が募りました。

緩和がさらにいっそう複雑になった要因は何だったのでしょうか？ボット運用者は常に適応しています。静的なルールはすぐに古いものになり、過度に厳密な制御は正当なユーザーをブロックするおそれがありました。adidas には、保護とパフォーマンスのバランスを適切に保つことができる動的なソリューションが必要でした。

「当社は単にボットに対処していたのではありません。自社のプラットフォームを悪用するために構築されたエコシステム全体に対処していたのです。そのため、攻撃者と同じくらい速く進化できる多層防御が必要でした」と adidas の Senior Director of Platform Engineering は述べています。