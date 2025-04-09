©2025 Akamai Technologies
トラフィックのピークを活用
adidas は、日々何千もの商品を販売する、高トラフィックのグローバル E コマースプラットフォームを運営しています。この業界トップの企業では、季節ごとのプロモーション、限定発売、期待度が非常に高まる製品発表を行うため、サイバーウィーク、ブラックフライデー、限定版の発売などのイベント時にはトラフィックが大幅に増加します。しかし、製品需要が急増したことにより、ボットの課題も増大しました。そこで、adidas は Akamai の次世代ソリューションを活用し、ますます巧妙化するボットの脅威から自社を保護することにしました。
課題：E コマースにおけるボットの流行の拡大
adidas の拡張に伴い、自動化されたボット攻撃はより巧妙になり、その量も増加しました。この脅威は、単なる迷惑では終わりませんでした。利益をむしばみ、顧客の信頼を損ない、インフラに深刻な負担をかけたのです。同社は、次のような増大するさまざまなボットの脅威に直面しました。
- 転売ボット：需要の高い製品を即座に買いあさり、正規の顧客が購入できないようにし、サードパーティによる再販を助長する
- アカウント乗っ取り（ATO）ボット：Credential Stuffing 攻撃によって顧客アカウントを侵害し、詐欺や不正購入を可能にする
- スクレイピングボット：リアルタイムの製品リスト、価格、および在庫データを抽出し、競合他社や非正規の再販業者に不当な優位性をもたらす
- 不正精算ボット：割引コードの悪用やプロモーションの操作、注文システムの制御を行うことで、分析をゆがめたり財務上の損失をもたらしたりする
さらに、ボットトラフィックの急増によってバックエンドインフラに過剰な負荷がかかることも頻繁に起こり、重要なセール期間中に速度低下やダウンタイムが発生していました。サポートチームには苦情が殺到し、顧客の不満が募りました。
緩和がさらにいっそう複雑になった要因は何だったのでしょうか？ボット運用者は常に適応しています。静的なルールはすぐに古いものになり、過度に厳密な制御は正当なユーザーをブロックするおそれがありました。adidas には、保護とパフォーマンスのバランスを適切に保つことができる動的なソリューションが必要でした。
「当社は単にボットに対処していたのではありません。自社のプラットフォームを悪用するために構築されたエコシステム全体に対処していたのです。そのため、攻撃者と同じくらい速く進化できる多層防御が必要でした」と adidas の Senior Director of Platform Engineering は述べています。
解決策：Akamai による多層的な適応型防御
すでに長年にわたって Akamai のお客様であった adidas は、Akamai と提携して、社内のツールやプロセスとシームレスに統合された 3 層のボット緩和戦略を展開しました。
adidas は悪性の自動化ボットに対する最前線の防御として Akamai Bot Manager を実装しました。Bot Manager は、ボットトラフィックをリアルタイムで検知、分類、および対処することで、有害なボットを遅延またはブロックしながら、真の顧客のアクセスを維持します。Bot Manager を活用することで、adidas は需要の高い商品の発表時に転売を防止し、プロモーションや割引コードの自動化された不正利用を阻止することができました。さらに、ボットトラフィックに関する知見を活かして、社内の不正行為および分析システムも強化しました。
ATO 攻撃の増加に対処するために、同社は Akamai Account Protector を展開しました。この製品は、ふるまい分析に基づき、被害が発生する前に不正なログイン試行を検知して阻止するものです。これにより、adidas は、アカウントの侵害、不正なトランザクション、アカウントリカバリーに伴うカスタマーサポートのオーバーヘッドを減らすことができました。
製品データをスクレイピングする競合他社や無許可の再販業者に対抗するため、Akamai Content Protector が adidas のボット緩和策の重要な役割を果たしました。このソリューションは、正規ユーザーを妨害することなく高度なスクレイピングボットをブロックし、機密性の高いコンテンツのセキュリティを確保しながらバックエンドの負荷を軽減します。
「Content Protector を導入する前は、スクレイパーが当社のリソースを浪費し、競争力の低下を招いていました。今では、正当な購入者に影響を与えることなく、データ窃取を大幅に削減できました」と、adidas の Platform Engineer は述べています。
結果：正当な購入者にとって安全で公正な e コマース体験
Akamai のボット緩和ソリューションスイートを導入して以降、adidas では、顧客体験、業務効率、およびセキュリティポスチャが大幅に向上しました。
スクレイピングボットをブロックできたことで、正規の顧客が需要の高い商品を入手するチャンスが広がりました。ボット緩和の導入により、不公平な販売に関する苦情が減り、払い戻しのリクエストやチャージバックが減少し、顧客満足度とロイヤルティが改善しました。
Bot Manager と Content Protector が帯域幅を消費する前に悪性ボットをブロックし、大規模イベント中のインフラの負荷を大幅に軽減したため、adidas はプラットフォームの保守に必要となるサーバーの数を削減することができました。また、過剰な負荷が発生しても、サイトのアップタイムは高水準にとどまるため、買い物客は短時間で会計を済ませることができます。
同社の Senior Director of Platform Engineering によると、「ボット駆動型のトラフィックを排除したことで、セキュリティが向上するだけでなく、e コマースのエコシステム全体が最適化されています」
進化する脅威に先手を打つためのパートナーシップ
Akamai のソリューションは adidas に対し、ボットに対する強力な優位性をもたらしてきましたが、その成功の秘訣はテクノロジーだけではありません。パートナーシップでもあるのです。Akamai Professional Services は、adidas のボット戦略において中心的な役割を果たし、同社の社内チームと緊密に連携してルールセットを調整し、ピーク時のイベントに備え、更新されたログインフローや新たな API などのプラットフォームの変更に迅速に適応しています。adidas の Platform Engineer は次のように述べています。「当社は常に動的かつ多層的なボット緩和アプローチを調整しています。そのため、Akamai Professional Service は、進化する攻撃に対応する上で当社を支援し、大きな価値を提供してくれます」
セキュリティ、顧客、およびビジネスにとっての成功
ボット緩和を目的として階層化された adidas の適応型アプローチは、スマートセキュリティが単なる防御ではなく、成長を可能にするものであることを示しています。Akamai のサポートにより、同社は次のことが可能になりました。
- 正規の顧客のために商品への公正なアクセスを確保
- 不正行為やスクレイピングのリスクを全体的に軽減
- プラットフォームのパフォーマンス向上とコスト削減
ボット戦術が進化を続けている中で、adidas は自社がボットに先んじて対処するために適切なツールを利用し、適切なパートナーと協力していることを確信しています。
「ボットとの戦いは、決して終わりのないチェスゲームのようなものです。Akamai とその最先端のツールを活用することで、常に先取りして対応することができます。そのため、お客様に、安全で、高速な、信頼性の高いデジタル体験を提供し続けることができるという自信が持てるのです」と、Senior Director of Platform Engineering は締めくくりました。
