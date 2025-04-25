Akamai は 10 年近くにわたり、同社にとって 1 年で最も重要な時期であるブラックフライデーに最大限の利益をあげられるようにしてきました。何年も前のある時、ブラックフライデーのトラフィックが急増して同社のサーバーが過負荷状態になり、クラッシュしていました。「当社のサイトであまりにも多くのサーバーコールを生成したせいで、バックエンドサーバーの負荷を軽減できませんでした。その際に見出した解決策が Akamai Visitor Prioritization Cloudlet でした」と Mommertz 氏は述べています。

2023 年のブラックフライデーには、DOUGLAS Group のオンラインショップではピーク時のトラフィックが平均の 10 倍に達しましたが、1 時間あたり 20,000 件以上の注文を処理しました。Mommertz 氏は、Akamai なしではブラックフライデーに成功を収めることはできなかったと語っています。

同氏によると、自身のチームは自前の CDN を構築して稼働させることができましたが、10 倍のキャパシティを確保する必要があったとのことです。「パフォーマンスだけではありません。DDoS 攻撃を阻止するためには、主要なファイアウォールアプライアンスが必要でした。また、専任のサイバーセキュリティ専門家を 2 人雇用する必要がありました。Akamai は当社に最適なパフォーマンスと保護の両方を提供し、私たちは自らの得意分野に注力しています」

さらに Akamai は、同グループが最も収益の生まれる時期に備えるための支援をしています。「Akamai は当社の最大のセール期間に向けた点検をサポートして安心感を与えてくれると同時に、設定の継続的な改善を支援しています」と Mommertz 氏は続けました。