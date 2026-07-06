소규모 프로젝트부터 글로벌 규모의 배포까지, 귀하의 니즈에 딱 맞는 요금제와 가격을 확인해 보세요.
지금 가입하고 비즈니스에 맞춤 설계된 클라우드 컴퓨팅, 에지, AI 도구를 경험해 보세요.
비즈니스를 움직이는 애플리케이션을 보호하세요 — 매일, 언제나.
Akamai의 민첩성과 확장성을 믿고 유연하게 최고의 디지털 경험을 선사해 보세요.
글로벌 클라우드 인프라를 통해 더 빠르게 배포하세요. 예상치 않은 요금과 종속 현상이 발생하지 않으며 모든 데이터 센터의 요금이 투명하게 공개됩니다.
*프로모션 이용 및 적용 조건 확인
지금 가입하고 귀사의 비즈니스를 위해 구축된 클라우드 컴퓨팅, 에지, AI 툴을 만나보세요.
Akamai와 파트너십을 맺고 혁신하고, 규모를 확장하고, 경쟁 우위를 강화하세요
지금 가입하고 비즈니스에 맞춤 설계된 AI 컴퓨팅, 스토리지, 관리형 K8s를 경험해 보세요.
지금 영업 팀에 문의하여 비즈니스 요구사항을 상담하고 최적의 솔루션을 찾아보세요.
보고서를 다운로드해 매일 수십억 명의 삶을 더 나은 방향으로 만들기 위해 노력하는 Akamai가 직원 경험 향상에 어떻게 기여하고 있는지 알아보세요.
지난 ID&E 보고서를 살펴보세요: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
공유
안타깝게도 이 페이지에 액세스하는 브라우저/OS는 이 기능을 지원하지 않습니다. PDF에 액세스할 수 있습니다.
here