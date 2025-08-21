Contenha ataques com segmentação para suas implementações de nuvem híbrida

A Akamai Guardicore Segmentation permite que você contenha ataques a aplicações e cargas de trabalho em ambientes de nuvem híbrida e K8s, usando a mesma visibilidade e controles de políticas provisionados em ambientes locais. Mapeie seus ativos e fluxos entre ambientes, máquinas virtuais, servidores e contêineres, tudo a partir de um único painel.



Vá além do data center para proteger o Azure, o AWS, o GCP e outras infraestruturas de nuvem com uma visão única da nuvem e uma política de segurança única e consistente em todo o seu ambiente híbrido. Isso permite identificar ameaças, anomalias e possíveis vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, aplicar rapidamente controles de segurança que se adaptam a qualquer alteração no seu ambiente de nuvem.

Benefícios