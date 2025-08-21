Contenha ataques com segmentação para suas implementações de nuvem híbrida
A Akamai Guardicore Segmentation permite que você contenha ataques a aplicações e cargas de trabalho em ambientes de nuvem híbrida e K8s, usando a mesma visibilidade e controles de políticas provisionados em ambientes locais. Mapeie seus ativos e fluxos entre ambientes, máquinas virtuais, servidores e contêineres, tudo a partir de um único painel.
Vá além do data center para proteger o Azure, o AWS, o GCP e outras infraestruturas de nuvem com uma visão única da nuvem e uma política de segurança única e consistente em todo o seu ambiente híbrido. Isso permite identificar ameaças, anomalias e possíveis vulnerabilidades e, ao mesmo tempo, aplicar rapidamente controles de segurança que se adaptam a qualquer alteração no seu ambiente de nuvem.
Benefícios
- Automatize a descoberta e obtenha uma visualização abrangente dos fluxos da nuvem, políticas de segmentação precisas e alertas de segurança de rede.
- Implemente uma solução de segmentação que funcione de forma consistente em várias implementações de nuvem e K8s, usando pontos de aplicação nativos.
- Impeça violações na nuvem por meio da adaptação de políticas de segurança automáticas a qualquer alteração em seu ambiente de nuvem, evitando atualizações manuais.