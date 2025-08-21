X
+1-8774252624
+1-8774252624
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud
Essayez Akamai
Victime d'une attaque ?
Connexion
Control Center
Accéder à la plateforme Akamai
Cloud Manager
Gérez vos ressources cloud

Akamai Guardicore Segmentation

Éliminez les risques dans votre réseau grâce à la meilleure microsegmentation du marché

Regarder la vidéo (02:11)

Akamai Guardicore Segmentation

Éliminez les risques dans votre réseau grâce à la meilleure microsegmentation du marché

Regarder la vidéo (02:11)
Demander une démonstration

Bloquez les mouvements latéraux à l'aide de contrôles précis

Protégez vos ressources critiques dans l'ensemble de votre environnement avec Akamai Guardicore Segmentation, la solution la plus simple, la plus rapide et la plus intuitive pour appliquer les principes Zero Trust.

Déployez et gérez facilement des règles de segmentation précises qui offrent une visibilité inégalée, tout en empêchant les mouvements latéraux malveillants sur votre réseau.

Voir la fiche produit

Appliquez la segmentation Zero Trust dans les meilleures conditions possibles

Réduisez votre surface d'attaque

Optez pour une approche de microsegmentation logicielle pour réduire les risques sans avoir à investir dans du matériel de sécurité coûteux.

Empêchez les mouvements latéraux

Utilisez une plateforme unique pour détecter les mouvements latéraux et les menaces en temps réel sur l'ensemble de la chaîne d'attaque des cyberattaques.

Sécurisez les ressources informatiques stratégiques

Appliquez les principes Zero Trust à vos écosystèmes de cloud hybride en un clin d'œil et protégez vos ressources stratégiques contre le ransomware.

Fonctionnement d'Akamai Guardicore Segmentation

Mappage

Les capteurs, collecteurs de données et journaux cartographient votre réseau pour une vue unique de vos actifs et de votre infrastructure.

Création

Créez des stratégies de sécurité en toute simplicité avec des modèles et des flux de travail prédéfinis, et sans aucune restriction pour les règles autoriser/refuser.

Visualisation

Visualisez l'activité en temps réel ou passée avec une granularité au niveau de l'utilisateur et des processus pour détecter rapidement les violations potentielles.

Application

L'application des règles est dissociée de l'infrastructure sous-jacente afin de faciliter la création ou la modification.

Renforcer la résilience dans un écosystème de menaces volatil

Les ransomware assistés par l'IA évoluent, avec des tactiques telles que l'utilisation du DDoS et de la conformité comme outils d'extorsion. Apprenez à vous défendre.

Télécharger le rapport

Fonctionnalités du produit

  • Des fonctionnalités de microsegmentation granulaire aux processus et services individuels 
  • Une visibilité en temps quasi réel et une visibilité historique pour faciliter l'investigation numérique
  • Une couverture de plateforme étendue, tant pour les anciennes technologies que pour les systèmes les plus récents

  • Des services personnalisés de recherche des menaces fournis par l'équipe Recherche sur la sécurité d'Akamai
  • Un étiquetage flexible des actifs qui s'intègre aux systèmes d'orchestration et aux CMDB  
  • Une création rapide et intuitive de règles avec des modèles pour les cas d'utilisation les plus courants

  • Des renseignements sur les menaces et la détection des violations afin de réduire le temps de réponse aux incidents    
  • Des informations alimentées par Osquery pour détecter les plateformes et les terminaux à haut risque dans votre environnement

Témoignages clients

LM Mobilidade

L'agence de location de voitures LM Mobilidade bénéficie d'une plus grande visibilité sur son réseau et se protège contre le ransomware grâce à Akamai Guardicore Segmentation.

Lire le témoignage client

Entreprise américaine de soins de santé

Découvrez comment une entreprise de soins de santé a arrêté 4 000 cyberattaques en une journée grâce à la visibilité de couche 7 et à des stratégies intelligentes avec microsegmentation.

Lire le témoignage client

District scolaire au Texas

Un grand district scolaire du Texas déploie la microsegmentation d'Akamai pour protéger le trafic est-ouest.

Lire le témoignage client
Cas d'utilisation de la microsegmentation

Explorez les avantages de la microsegmentation

Segmentation dans le cloud et les conteneurs

Contenez les attaques à l'aide de la segmentation pour vos déploiements de cloud hybride

Akamai Guardicore Segmentation vous permet de contenir les attaques contre les applications et les charges de travail dans les environnements de cloud hybride et K8s, avec la même visibilité et les mêmes contrôles de règles que ceux fournis dans les environnements sur site. Mappez vos ressources et flux à travers les environnements, les machines virtuelles, les serveurs et les conteneurs, le tout à partir d'un environnement centralisé.

Allez au-delà du centre de données pour sécuriser Azure, AWS, GCP et d'autres infrastructures cloud avec une vue unique sur le cloud et une politique de sécurité unique et cohérente dans votre environnement hybride. Cela vous permet d'identifier les menaces, les anomalies et les vulnérabilités potentielles tout en appliquant rapidement des contrôles de sécurité qui s'adaptent à tout changement dans votre environnement cloud. 

Avantages

  • Automatisez la découverte et obtenez une visualisation complète des flux cloud, des règles de segmentation précises et des alertes de sécurité réseau.
  • Déployez une solution de segmentation fonctionnant de manière cohérente sur plusieurs déploiements cloud et K8s, en utilisant des points d'application natifs. 
  • Interrompez les violations dans le cloud en adaptant les règles de sécurité automatiques à tout changement dans votre environnement cloud, évitant ainsi les mises à jour manuelles.

Ransomware

Réduisez les risques liés au ransomware et empêchez les futures attaques

Comme la plupart des logiciels malveillants, le ransomware se déplace latéralement dans le réseau pour réussir leur attaque. De nombreuses solutions de « protection » contre le ransomware concentrent leurs efforts sur le périmètre, ce qui est une bonne idée, jusqu'au jour où une violation finit immanquablement par se produire. Sans solution de segmentation appropriée, l'ampleur de l'attaque peut être considérable. Akamai aide les entreprises à neutraliser les méfaits du ransomware et à s'en protéger en visualisant toutes les actifs qui communiquent dans votre environnement, en mettant rapidement en œuvre une règle visant à limiter les communications avec les ressources infectées et en sécurisant les efforts de reprise après l'attaque d'un ransomware.

Avantages :

  • Visibilité instantanée : visualisez immédiatement vos ressources et leurs communications pour enquêter sur la violation et valider la mesure prise.
  • Délai de mise en œuvre rapide des règles : appliquez une règle en quelques clics pour endiguer la propagation du ransomware et limiter le rayon d'action d'une attaque.
  • Blocage des mouvements latéraux pendant la reprise : empêchez facilement toutes les connexions entrantes pendant la reprise pour éviter la réinfection.

Conformité

Accélérez et validez les initiatives de conformité des données

De nombreuses obligations de conformité imposent aux entreprises de segmenter les données sensibles ou critiques du reste de leur infrastructure informatique. La segmentation logicielle facilite ce processus, mais de nombreuses solutions n'offrent pas une visibilité complète du réseau, ce qui rend la réalisation de ces projets de segmentation et la validation de leur conformité plus difficile et plus chronophage. Akamai aide les entreprises à accélérer et à valider les initiatives de conformité des données en fournissant une source fiable sur ce qui communique au sein de leur réseau et en permettant une application cohérente des règles sur l'ensemble des infrastructures informatiques. Cela simplifie l'identification des actifs dans le périmètre, leur segmentation par rapport au reste de votre environnement informatique et la validation de votre conformité avec un aperçu historique et en temps réel.

Avantages :

  • Visualisez les actifs informatiques en détail  : voyez ce qui communique dans votre réseau et créez facilement des étiquettes pour tous les actifs soumis à des exigences de conformité.
  • Créez rapidement des règles de segmentation  : appliquez une règle en quelques clics pour segmenter tous les actifs concernés, et accélérez ainsi les initiatives de conformité.
  • Validation de la conformité  : tirez parti des vues historiques et en temps réel de votre réseau pour valider la conformité lors des audits.

Cloisonnement des applications critiques

Protection ciblée des applications sur lesquelles vous comptez

La plupart des entreprises disposent d'un ensemble d'applications données qui sont la pierre angulaire de leur activité, des applications Web destinées aux clients aux bases de données contenant des informations précieuses ou sensibles. Les incidents de sécurité affectant ces types de ressources critiques peuvent avoir un impact significatif sur l'activité et la réputation d'une entreprise. Akamai aide les équipes de sécurité à donner la priorité aux applications stratégiques en fournissant une carte visuelle de leur fonctionnement, en facilitant leur protection par des politiques de segmentation précises et en détectant les attaques ciblées.

Avantages :

  • Visualisez les applications critiques en détail  : comprenez le mode de fonctionnement et de communication des applications critiques afin de les protéger efficacement.
  • Créez des règles de cloisonnement granulaires  : contrôlez précisément le fonctionnement des applications et isolez-les au maximum.
  • Détectez et répondez rapidement aux attaques  : utilisez plusieurs techniques complémentaires pour détecter et atténuer les attaques contre les actifs critiques.

Segmentation Zero Trust

Découvrez les dépendances des applications afin de réduire la surface d'attaque, sécuriser les applications critiques et garantir la conformité

L'isolation et la segmentation granulaires de vos applications réseau et de leurs composants constituent une base solide pour la protection et la conformité des charges de travail. Akamai Guardicore Segmentation permet de mapper en profondeur les dépendances des applications et d'appliquer les règles, assurant ainsi un processus de gestion continu de votre règle de microsegmentation. Il offre l'une des solutions de microsegmentation les plus complètes et les plus flexibles du secteur, avec les attributs clés suivants :

  • Couverture étendue
  • Visibilité approfondie
  • Flux de travail intuitif
  • Stratégies granulaires

Avantages :

  • Visibilité sur votre environnement grâce à la découverte d'applications et au mappage des dépendances, pour mieux comprendre ce qui doit et ne doit pas être approuvé.
  • Appliquez les principes Zero Trust avec des règles rapides à concevoir, tester et déployer.
  • Suivez et surveillez votre réseau avec des renseignements sur les menaces, des alertes et bien plus encore.

Stratégie Zero Trust pour les terminaux connectés

Sécurisez vos terminaux IoT/OT à grande échelle

La sécurisation des terminaux IoT et OT est traditionnellement un défi pour la plupart des entreprises. Avec Akamai Guardicore Segmentation, les entreprises peuvent désormais réduire leur surface d'attaque et appliquer des stratégies Zero Trust sur les terminaux qui ne peuvent pas exécuter de logiciel de sécurité basé sur l'hôte. Principales caractéristiques :

  • Détection continue des terminaux 
  • Empreinte digitale du terminal intégré
  • Visibilité approfondie
  • Segmentation Zero Trust sans agent
  • Détection des terminaux en itinérance

Avantages :

  • Découvrez, visualisez et cartographiez tous les systèmes IoT et OT, ainsi que votre infrastructure informatique, dans une vue unique.
  • Identifiez et segmentez des systèmes de grande valeur pour les protéger de la propagation des violations. Aucun outil de sécurité tiers n'est nécessaire. 
  • Attribuez une empreinte digitale à chaque terminal pour garantir l'application des règles de sécurité appropriées.
  • Prévenez et endiguez les attaques par ransomware et d'autres logiciels malveillants en appliquant des règles de segmentation à moindre privilège au réseau avant qu'une attaque ne se produise.

Apportez la puissance de la segmentation
sur site au cloud

Segmentez les environnements cloud, les machines virtuelles, les serveurs et les conteneurs à l'aide d'un moteur à carte et à règle uniques.

Lire la présentation de la solution

Foire aux questions (FAQ)

Elle est bien disponible dans le cloud ou sur site pour faciliter la mise en œuvre de votre stratégie de segmentation du réseau dans votre architecture actuelle.

Oui, la solution de microsegmentation d'Akamai vous permettra d'exécuter vos pare-feux en arrière-plan. Cependant, Akamai Guardicore Segmentation est une solution de segmentation du réseau plus granulaire et plus flexible qui devrait vous permettre de ne plus utiliser vos pare-feux, en particulier vos pare-feux internes. De nombreux clients se laissent le temps de se familiariser avec l'exécution de la nouvelle règle en conservant leurs pare-feux pendant une courte période.

Elle comprend des options basées sur des agents et sans agent. Cette flexibilité garantit que la sécurité et la segmentation puissent être appliquées dans un vaste éventail d'environnements. Le déploiement d'agents est recommandé pour obtenir une visibilité et un contrôle maximaux sur le trafic et les activités du réseau. Le sans-agent est idéal pour les environnements PaaS, IoT et OT dans le cloud.

La création de règles se fait en un clic. Grâce à l'intelligence artificielle, notre solution de microsegmentation propose des règles prédéfinies à l'aide de modèles et de flux de travail intuitifs et adaptables à vos besoins professionnels.

Cette solution de microsegmentation autonome protège le trafic est-ouest et applique l'un des principes fondamentaux de la stratégie Zero Trust, telle que définie par Forrester® et Gartner®. Dans son rapport Forrester New Wave™ de 2022, Forrester affirme que « la microsegmentation est essentielle pour les réseaux privés Zero Trust ».

Akamai propose des services gérés de recherche des menaces par le biais d'Akamai Hunt, qui détecte les risques de sécurité réseau les plus évasifs dans votre environnement et y remédie. Dirigé par des experts en sécurité des équipes d'analyse et d'informations sur les menaces d'Akamai, il utilise les données collectées à partir de la solution Akamai Guardicore Segmentation pour rechercher les menaces sur votre réseau, trouver et corriger virtuellement les vulnérabilités et renforcer votre infrastructure.

Ressources

Guardicore face aux solutions de microsegmentation traditionnelles

Une visibilité réellement efficace signifie être capable, à tout moment, de connaître la charge de travail dans chaque environnement.

Lire le guide des acheteurs

Rompre la chaîne d'attaque du ransomware : cinq étapes pour bloquer les mouvements latéraux

Ce résumé graphique présente la chaîne d'attaque d'un ransomware et les moyens d'enrayer sa propagation.

Consulter le résumé graphique

Visualisez et sécurisez les Kubernetes avec la solution Akamai Guardicore Segmentation

La sécurisation des clusters Kubernetes doit être effectuée de manière native, tout en vous permettant de voir les flux de communication entre les déploiements.

Lire la présentation de la solution
Tools Infection Monkey

Infection Monkey

Essayez notre plateforme gratuite de simulation des menaces open source. Utilisez Monkey pour évaluer en permanence les lacunes de votre réseau.

Téléchargement gratuit
Une personne aux lunettes noires est représentée avec le visage éclairé par la lumière d'un écran d'ordinateur

Empêcher les attaques de se propager grâce à la microsegmentation

Akamai Guardicore Segmentation vous offre une meilleure visibilité pour contrôler et arrêter la propagation. 

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel et d'un puissant contrôle contre les mouvements latéraux. Découvrez comment Akamai Guardicore Segmentation vous aide à protéger votre réseau et à garder une longueur d'avance sur les attaques. Demandez une démonstration dès aujourd'hui.

Programmez votre démonstration en deux étapes simples :

  1. Envoyez le formulaire
  2. Réservez un créneau avec notre équipe

Nous vous remercions de votre demande !

Un expert d'Akamai vous contactera sous peu.

1GARTNER® est une marque commerciale et une marque de service, et PEER INSIGHTS™ est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde entier, et sont utilisées dans le présent document avec son autorisation. Tous droits réservés. Les contenus Gartner Peer Insight reflètent les opinions des utilisateurs finaux d'après leur expérience. Ils ne doivent pas être considérés comme des déclarations de fait, et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses filiales. Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et ne fournit aucune garantie, expresse ou implicite, à son sujet quant à son exactitude ou son exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.