학군에서는 여러 옵션을 평가한 후에 Akamai Guardicore Segmentation을 선택했습니다. 관리자는 “시장에 나와 있는 더 나은 솔루션 중 하나였습니다.”라고 말했습니다.

기술 운영 부서는 Akamai Guardicore Segmentation을 적용해야 하는 애플리케이션과 시스템을 파악하기 위해 환경을 감사했습니다. 관리자는 “티어 1 애플리케이션부터 파악하기 시작했는데, 이 솔루션으로 모든 애플리케이션을 보호해야 했습니다.”라고 말합니다.

학군에서는 Akamai의 가이드에 따라 정확한 세그멘테이션 정책을 통해 Active Directory, SQL Server 등 우선적으로 중요한 애플리케이션을 손쉽고 빠르게 링펜싱함으로써 시스템 사이에서 원치 않는 데이터 흐름을 제거할 수 있었습니다. 감사 및 배포 프로세스 덕분에 부서 간 협업을 강화할 수 있었습니다. “디바이스에 라벨을 지정하고 링펜스를 구축하는 등의 방법을 결정하기 위해 모두 노력했습니다. Akamai Guardicore Segmentation은 이러한 방식으로 서로 긴밀하게 협력할 수 있는 공통 기반을 제공했습니다.”

링펜스가 구축된 후 학군에서는 잠재적 문제에 대한 알림을 받았습니다. 학군 시스템 엔지니어링 관리자는 “허용하지 않은 트래픽은 통과할 수 없습니다.”라고 설명했습니다. 그 결과, 학군에서는 Akamai 솔루션이 해당 애플리케이션을 즉각적으로 보호한다는 확신을 갖게 되었습니다.

관리자는 “애플리케이션 간 트래픽이 감지되면 필요한 경우 차단 모드로 전환합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 환경 전반에서 단계적으로 보호하는 간단한 경로를 제공합니다.”라고 말했습니다.