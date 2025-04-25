디지털 플랫폼과 애플리케이션은 API를 활용해 스포츠 및 미디어 업계에 혁명을 일으키고 있습니다. 이러한 기술 발전은 라이브 이벤트의 준비, 홍보, 경험 방식을 변화시켜 아티스트, 이벤트 주최자, 관객 모두에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다.

API는 다양한 소셜 미디어 채널에서 이벤트 정보, 업데이트, 티켓 링크를 원활하게 공유해 가시성을 높이고 티켓 판매를 촉진할 수 있습니다. 또한 API는 라이브 이벤트의 현장 경험을 변화시키고 있습니다. 모바일 애플리케이션 및 웨어러블 디바이스와의 통합 작업을 통해 개인 맞춤화된 일정, 인터랙티브 지도, 실시간 알림과 같은 인터랙티브 기능을 사용할 수 있습니다.

그러나 스포츠 및 미디어 분야와 관련된 데이터와 거래의 민감한 특성으로 인해 API 보안을 우선시해야 합니다. API 보안 제어는 데이터의 무결성, 기밀성, 가용성을 보장하는 데 중요한 역할을 하기 때문에 세계적인 스포츠 및 미디어 기업은 Noname Security(현재 Akamai가 인수한 기업)와 계약을 체결했습니다.